Robbie Keane: Kiválóak voltunk, de még csak a párharc felénél járunk

„Még ne tapsoljanak” – intette csendre Robbie Keane, a Ferencváros ír mestere a magyar újságírókat, akik a Ferencváros 2–0-s győzelme miatt tapssal fogadták belépőjét a Groupama Aréna sajtótermébe. Lapunk arról kérdezte a szakembert, szerinte miért a Fradi jött ki győztesen a stílusok csatájának első felvonásából, illetve hogyan sikerült a portugálok támadójátékát különösen a második félidőben hatástalanítani.

„Kiválóak voltunk taktikailag, nagyszerűen álltunk hozzá a mérkőzéshez. Agresszívan léptünk fel, mindvégig működött az emberfogás. Nem tudom, ellenfelünk mire számított, mindenesetre mi tartottuk magunkat az előzetesen megbeszéltekhez, működött a tervünk. Sajnos azonban még csak a párharc felénél járunk.”

Elmondta, miután a lefújást követően belépett az öltözőbe, első dolga volt gratulálni a játékosainak.

„Mindenki elvégezte a feladatát, és az is tetszett, hogy a srácok nem ünnepeltek túlzottan a győzelem ellenére. Több mint húsz éve vagyok benne a labdarúgás világában, pontosan tudom, hogy egy pillanat alatt megváltozhat minden. Kétségtelenül jó eredményt értünk el erős ellenféllel szemben, amely nagyszerűen járatja a labdát, de nem vagyok őrült, tudjuk, hogy a következő meccs is rettentő nehéz lesz. Adtunk magunknak egy kapaszkodót az eredménnyel, és úgy vagyunk vele, hogy a visszavágón is győzni akarunk.”

Erre a gondolatmentre rácsatlakozva elmondta azt is, együttese nem lesz védekezőbb felfogású attól, hogy kétgólos előnyből várhatja a párharc visszavágóját, amint az sem befolyásol semmit, hogy Kristoffer Zachariassen az eltiltását tölti majd sárga lapjai miatt. Egy portugál újságíró elismerését fejezte ki, amiért a Ferencváros olyan jól bírta szuflával.

„Az én edzéseim mindig intenzívek, a srácok feszegetik a határaikat. Nem éreztem azt, hogy a hajránál hamarabb kellett volna cserélnem, akkora elánnal játszott a csapat. Inkább az időhúzás miatt nyúltam bele az összetételbe, mert amúgy fent is hagyhattam volna a játékosokat.”