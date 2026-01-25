Egy gólért egy pont járt a Romának és a Milannak is

Tavaly augusztus 16-án játszotta utolsó felkészülési mérkőzését a Roma, akkor 1–1-re végzett a szaúdi élvonalban szereplő Neom SC-vel, s azóta 29 tétmérkőzést vívott a különböző sorozatok mindegyikét figyelembe véve, s ezekben egyetlen közös volt: mindegyik 90 perc alatt eldőlt – vagyis a „farkasok” egyetlen döntetlent sem játszottak.

Egészen vasárnap estig, amikor is a gól nélküli első félidőt követően a másodikban a Milan negyedóra játék után megszerezte a vezetést Koni De Winter révén – a nyáron szerződtetett ötszörös válogatott belga bekk első gólját szerezte a piros-feketéknél, amikor egy szöglet után közelről a hálóba bólintott. Alig telt el negyedóra, és egyenlített az egyébként végig mezőnyfölényben és kapura veszélyesebben játszó Roma, a Davide Barthesaghi kezezése miatt megítélt büntetőt Lorenzo Pellegrini váltotta gólra.

A hosszabbítás perceiben a Milannak még meglett volna a lehetősége megszerezni a három pontot jelentő gólt, de Niclas Füllkrug fejese elzúgott a léc fölött, így maradt a pontosztozkodás, ami azt jelenti, hogy a Milan hátránya már öt pont a listavezető, városi rivális Internazionaléhoz képest, míg a Roma – a címvédő Napolit megelőzve – feljött a harmadik helyre.

OLASZ SERIE A

22. FORDULÓ

Roma–Milan 1–1 (Lorenzo Pellegrini 74. – 11-esből, ill. De Winter 62.)

Juventus–Napoli 3–0 (J. David 22., Yildiz 77., Kosztics 86.)

Atalanta–Parma 4–0 (Scamacca 15. – 11-esből, De Roon 24., Raspadori 73., Krsztovics 90+2. )

Genoa–Bologna 3–2 (Malinovszkij 62., Ekuban 78., Junior Messias 90+1., ill. L. Ferguson 35., Otoa 47. – öngól)

Sassuolo–Cremonese 1–0 (Fadera 3.)

A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA

HÉTFŐ

20.45: Hellas Verona–Udinese (Tv: Arena4)

SZOMBAT

Fiorentina–Cagliari 1–2 (Brescianini 74., ill. Kilicsoy 31., Palestra 47.)

Lecce–Lazio 0–0

Como–Torino 6–0 (Duvikasz 8., 66., Baturina 16., Da Cunha 59. – 11-esből, Kühn 70., Caqueret 76.)

PÉNTEK

Internazionale–Pisa 6–2 (Zielinski 39. – 11-esből, L. Martínez 41., F. P. Esposito 45+2., Dimarco 82., A. Bonny 86., Mhitarjan 90+3., ill. Moreo 11., 23.)