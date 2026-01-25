Nemzeti Sportrádió

Egy gólért egy pont járt a Romának és a Milannak is

2026.01.25. 23:09
Luciano RossiEzért a kezezésért járt a Romának a tizenegyes (Fotó: Getty Images)
Milan Roma Serie A olasz bajnokság
A Roma 1–1-es döntetlent játszott a vendég Milannal az olasz labdarúgó-bajnokság (Serie A) 22. fordulójának vasárnapi játéknapján.

Tavaly augusztus 16-án játszotta utolsó felkészülési mérkőzését a Roma, akkor 1–1-re végzett a szaúdi élvonalban szereplő Neom SC-vel, s azóta 29 tétmérkőzést vívott a különböző sorozatok mindegyikét figyelembe véve, s ezekben egyetlen közös volt: mindegyik 90 perc alatt eldőlt – vagyis a „farkasok” egyetlen döntetlent sem játszottak.

Egészen vasárnap estig, amikor is a gól nélküli első félidőt követően a másodikban a Milan negyedóra játék után megszerezte a vezetést Koni De Winter révén – a nyáron szerződtetett ötszörös válogatott belga bekk első gólját szerezte a piros-feketéknél, amikor egy szöglet után közelről a hálóba bólintott. Alig telt el negyedóra, és egyenlített az egyébként végig mezőnyfölényben és kapura veszélyesebben játszó Roma, a Davide Barthesaghi kezezése miatt megítélt büntetőt Lorenzo Pellegrini váltotta gólra.

A hosszabbítás perceiben a Milannak még meglett volna a lehetősége megszerezni a három pontot jelentő gólt, de Niclas Füllkrug fejese elzúgott a léc fölött, így maradt a pontosztozkodás, ami azt jelenti, hogy a Milan hátránya már öt pont a listavezető, városi rivális Internazionaléhoz képest, míg a Roma – a címvédő Napolit megelőzve – feljött a harmadik helyre.

OLASZ SERIE A
22. FORDULÓ
Roma–Milan 1–1 (Lorenzo Pellegrini 74. – 11-esből, ill. De Winter 62.)
Juventus–Napoli 3–0 (J. David 22., Yildiz 77., Kosztics 86.)
Atalanta–Parma 4–0 (Scamacca 15. – 11-esből, De Roon 24., Raspadori 73., Krsztovics 90+2. )
Genoa–Bologna 3–2 (Malinovszkij 62., Ekuban 78., Junior Messias 90+1., ill. L. Ferguson 35., Otoa 47. – öngól)
Sassuolo–Cremonese 1–0 (Fadera 3.)

A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA
HÉTFŐ
20.45: Hellas Verona–Udinese (Tv: Arena4)
SZOMBAT
Fiorentina–Cagliari 1–2 (Brescianini 74., ill. Kilicsoy 31., Palestra 47.)
Lecce–Lazio 0–0
Como–Torino 6–0 (Duvikasz 8., 66., Baturina 16., Da Cunha 59. – 11-esből, Kühn 70., Caqueret 76.)
PÉNTEK
Internazionale–Pisa 6–2 (Zielinski 39. – 11-esből, L. Martínez 41., F. P. Esposito 45+2., Dimarco 82., A. Bonny 86., Mhitarjan 90+3., ill. Moreo 11., 23.)

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
1. Internazionale22171450–19+3152
2. Milan22138135–17+1847
3. Roma22141727–13+1443
4. Napoli22134531–20+1143
5. Juventus22126435–17+1842
6. Como22117437–16+2140
7. Atalanta2298530–20+1035
8. Bologna2286832–27+530
9. Lazio2278721–19+229
10. Sassuolo22751024–28–426
11. Udinese2175922–33–1126
12. Cagliari2267924–31–725
13. Genoa2258925–31–623
14. Cremonese2258920–29–923
15. Parma2258914–26–1223
16. Torino22651121–40–1923
17. Lecce22461213–29–1618
18. Fiorentina22381124–34–1017
19. Verona21281117–34–1714
20. Pisa221111018–37–1914

 

 

