Így nyert Kanikovszki és Joseph góljával az FTC a Braga ellen – videók

Gavriel Kanikovszki góljával a Ferencváros megszerezte a vezetést a Braga ellen a labdarúgó Európa-liga nyolcaddöntőjének első meccsén. Az izraeli játékos a 32. percben talált be. A 69. percben Lenny Joseph is eredményes volt, így a Fradi 2–0-ra győzött.

1–0, Kanikovszki 2–0, Lenny Joseph EURÓPA-LIGA

NYOLCADDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

FERENCVÁROSI TC–BRAGA (portugál) 2–0 (1–0)

Budapest, Groupama Aréna, 21 óra (TV: M4 Sport). Vezeti: Nicholas Walsh (Francis Connor, Daniel McFarlane) – skótok

FTC: Gróf – I. Cissé, Raemaekers, M. Gómez – Makreckis, Kanikovszki, Abu Fani, Zachariassen, O'Dowda – Yusuf, Joseph. Vezetőedző: Robbie Keane

BRAGA: Hornícek – Lagerbielke, Niakaté, Arrey-Mbi, Lelo – Moutinho, Grillitsch, Dorgeles – R. Horta, Zalazar – P. Víctor. Vezetőedző: Carlos Vicens

G: Kanikovszki (31.), Joseph (69.)

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!

