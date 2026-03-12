Nemzeti Sportrádió

Ferencváros–Braga 2–0

Így nyert Kanikovszki és Joseph góljával az FTC a Braga ellen – videók

2026.03.12. 21:55
Fotó: Árvai Károly
FTC Gavriel Kanikovszki Braga Európa-liga
Gavriel Kanikovszki góljával a Ferencváros megszerezte a vezetést a Braga ellen a labdarúgó Európa-liga nyolcaddöntőjének első meccsén. Az izraeli játékos a 32. percben talált be. A 69. percben Lenny Joseph is eredményes volt, így a Fradi 2–0-ra győzött.

1–0, Kanikovszki

2–0, Lenny Joseph

EURÓPA-LIGA
NYOLCADDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS
FERENCVÁROSI TC–BRAGA (portugál) 2–0 (1–0)
Budapest, Groupama Aréna, 21 óra (TV: M4 Sport). Vezeti: Nicholas Walsh (Francis Connor, Daniel McFarlane) – skótok
FTC: Gróf – I. Cissé, Raemaekers, M. Gómez – Makreckis, Kanikovszki, Abu Fani, Zachariassen, O'Dowda – Yusuf, Joseph. Vezetőedző: Robbie Keane
BRAGA: Hornícek – Lagerbielke, Niakaté, Arrey-Mbi, Lelo – Moutinho, Grillitsch, Dorgeles – R. Horta, Zalazar – P. Víctor. Vezetőedző: Carlos Vicens
G: Kanikovszki (31.), Joseph (69.)
A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!


 

 

