Clayton nyert Nottinghamben, óriási előnnyel vezeti a darts Premier League-et

2026.03.13. 00:29
A nottinghami tornát is megnyerő Jonny Clayton nagyot megy a darts Premier League idei sorozatában (Fotó: Getty Images)
Jonny Clayton győzött a darts Premier League 6. állomásán Nottinghamben. A walesi a második tornáját nyerte meg ebben a sorozatban, és óriási előnnyel vezeti a táblázatot.

Nagyszerű meccseket játszottak a Premier League 6. fordulójában. 

A negyeddöntő legizgalmasabb és legszínvonalasabb ütközetében, a nagy rangadón Luke Littler döntő legben gyűrte le Gerwyn Price-t úgy, hogy az angol világbajnok 108-as körátlagot hozott, és közben tíz darab 180-as kört dobott. Price nagy kiszállókat oldott meg, 101-es átlagot ért el, dobott négy 180-ast, de a még mindig csak 19 éves Littlert nem tudta felülmúlni.

Az elődöntőben viszont a címvédő Luke Humphries megállította Littlert. Ez a csata is döntő legig ment, és itt Humphries nem adott esélyt a tinédzsernek: 128-as kiszállóval kiharcolta a döntőt.

A döntő azonban az idei sorozatot uraló Jonny Clayton elsöprő diadalát hozta. A walesi útja Michael van Gerwenen és Stephen Buntingon át vezetett el idáig, és a fináléban semmi esélyt sem adott a korábbi világbajnoknak. A 6–1-es győzelem azt jelenti, hogy hat torna után Clayton toronymagasan, nyolcpontos előnnyel vezet az élen Littler előtt.

DARTS
PREMIER LEAGUE
6. forduló, Nottingham
Negyeddöntő
Josh Rock (északír, 82.88)–Stephen Bunting (angol, 91.24) 1–6
Jonny Clayton (walesi, 95.47)–Michael van Gerwen (holland, 91.01) 6–3
Luke Humphries (angol, 95.94)–Gian van Veen (holland, 89.96) 6–4
Gerwyn Price (walesi, 101.31)–Luke Littler (angol, 108.66) 5–6

Elődöntő
Bunting (94.37)–Clayton (95.27) 3–6
Humphries (105.71)–Littler (101.31) 6–5

Döntő
Clayton (99.59)–Humphries (97.56) 6–1

 

