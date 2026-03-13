Clayton nyert Nottinghamben, óriási előnnyel vezeti a darts Premier League-et

Nagyszerű meccseket játszottak a Premier League 6. fordulójában.

A negyeddöntő legizgalmasabb és legszínvonalasabb ütközetében, a nagy rangadón Luke Littler döntő legben gyűrte le Gerwyn Price-t úgy, hogy az angol világbajnok 108-as körátlagot hozott, és közben tíz darab 180-as kört dobott. Price nagy kiszállókat oldott meg, 101-es átlagot ért el, dobott négy 180-ast, de a még mindig csak 19 éves Littlert nem tudta felülmúlni.

AND NOW A 152 😱🔥



Gezzy is firing in Nottingham 🙌



Gerwyn Price follows a 151 checkout with a 152 outshot to draw the game level at 2-2 against Luke Littler!



📲 https://t.co/gFQK4rQ2wU#PLDarts | QF4 pic.twitter.com/sAJa2YIrJj — PDC Darts (@OfficialPDC) March 12, 2026

LITTLER WINS A BELTER!



What a match of darts 🤩



Luke Littler crashes in TEN 180s and averages over 108 to defeat Gerwyn Price 6-5 in a fantastic display of darts 👏



📲 https://t.co/gFQK4rQ2wU#PLDarts | QF4 pic.twitter.com/NK2AVN0KzM — PDC Darts (@OfficialPDC) March 12, 2026

Az elődöntőben viszont a címvédő Luke Humphries megállította Littlert. Ez a csata is döntő legig ment, és itt Humphries nem adott esélyt a tinédzsernek: 128-as kiszállóval kiharcolta a döntőt.

HUMPHRIES EDGES PAST LITTLER!



Luke Humphries almost squanders a 5-2 lead, but converts a majestic 128 checkout to win the last-leg decider against Luke Littler and reach his first nightly final in 2026!



📲 https://t.co/gFQK4rQ2wU#PLDarts | SF2 pic.twitter.com/w1k7P5xfhu — PDC Darts (@OfficialPDC) March 12, 2026

A döntő azonban az idei sorozatot uraló Jonny Clayton elsöprő diadalát hozta. A walesi útja Michael van Gerwenen és Stephen Buntingon át vezetett el idáig, és a fináléban semmi esélyt sem adott a korábbi világbajnoknak. A 6–1-es győzelem azt jelenti, hogy hat torna után Clayton toronymagasan, nyolcpontos előnnyel vezet az élen Littler előtt.

CLAYTON WINS NIGHT SIX 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿



The Ferret is on FIRE 🔥



Jonny Clayton becomes the first player to record a second nightly win, blasting past Luke Humphries 6-1 and extending his lead at the top of the table to an incredible eight points!#PLDarts | Final pic.twitter.com/1Z0hmBEZq5 — PDC Darts (@OfficialPDC) March 12, 2026

DARTS

PREMIER LEAGUE

6. forduló, Nottingham

Negyeddöntő

Josh Rock (északír, 82.88)–Stephen Bunting (angol, 91.24) 1–6

Jonny Clayton (walesi, 95.47)–Michael van Gerwen (holland, 91.01) 6–3

Luke Humphries (angol, 95.94)–Gian van Veen (holland, 89.96) 6–4

Gerwyn Price (walesi, 101.31)–Luke Littler (angol, 108.66) 5–6

Elődöntő

Bunting (94.37)–Clayton (95.27) 3–6

Humphries (105.71)–Littler (101.31) 6–5

Döntő

Clayton (99.59)–Humphries (97.56) 6–1