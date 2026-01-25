Serie A: gyorsan döntött az Atalanta, kétgólos hátrányból nyert a Genoa

Hét közben az Atalanta a BL főtábláján még kikapott az Athletic Bilbao otthonában, a hétvégén viszont már helyrezökkent Raffaele Palladino csapata, és ötmeccsesre növelte bajnoki veretlenségi sorozatát vasárnap délután. A Parma elleni összecsapáson ezt nagyrészt annak köszönhette a bergamói alakulat, hogy a 15. percben Gianluca Scamacca értékesített egy büntetőt, szűk tíz perc múlva pedig Marten de Roon egy szöglet után megduplázta az előnyt, amivel lényegében el is döntötte a három pont sorsát.

A fordulás után egy jó húsz percig úgy tűnt, a Parma megpróbál visszakapaszkodni a mérkőzésbe, hiába birtokolta többet a labdát és alakított ki több helyzetet a vendégcsapat, a szépítés nem jött össze, az utolsó negyedórához közeledve viszont az Atalanta Giacomo Raspadori révén lezárta a mérkőzés érdemi részét. A kegyelemdöfést a 60. percben csereként beálló Nikola Krsztovics adta meg a ráadás második percében. Az Atalanta egyhuzamban ötödik bajnoki mérkőzését nyerte meg, s a hetedik helyen állva üldözi a nemzetközi kupaindulásért harcolókat.

A másik délutáni mérkőzés jóval izgalmasabban alakult: az épp az Atalanta mögött álló Bologna látogatott a Genoához, amely a 16. helyről várta a mérkőzést, ám ennek ellenére azért hajtott, hogy meglegyen az ötödik veretlen bajnokija sorozatban. Más kérdés, hogy Daniele De Rossi csapata mennyire elégedett, hogy előző négy bajnokijából csak egy strigula került a győzelem rovatba... Sokáig úgy tűnt, nem ezen a vasárnapon építi fel a Genoa ezt az ötös szériát, ugyanis az első félidő utolsó tíz percére fordulva Lewis Ferguson révén a Bologna került előnybe. Sőt, a szünet után röviddel Sebastian Otoa a saját kapujába talált be, így már két gól volt a vendégek előnye.

Szűk tíz perc múlva De Rossi kettős cserét hajtott végre, érkezett Ruszlan Malinovszkij és Junior Messias, ami döntő fontosságúnak bizonyult. Előbbi hét perc múlva szabadrúgásból szépített, ráadásul akkor a Bologna már emberhátrányban volt, mivel Lukasz Skorupski kapust kiállította a játékvezető. Az emberhátrány pedig sokba került a vendégeknek, mert a szintén csereként beküldött Caleb Ekuban a 78. percben egyenlített, a hazaiaknak pedig a már a ráadásban Junior Messias hozta el a megváltást, amikor megszerezte a győztes gólt. A Genoa ezzel ötmeccsesre hosszabbította veretlenségi szériáját, míg a Bologna távolodik az európai szereplést érő helyektől – legalábbis pontszámban.

OLASZ SERIE A

22. FORDULÓ

Atalanta–Parma 4–0 (Scamacca 15. – 11-esből, De Roon 24., Raspadori 73., Krsztovics 90+2. )

Genoa–Bologna 3–2 (Malinovszkij 62., Ekuban 78., Junior Messias 90+1., ill. L. Ferguson 35., Otoa 47. – öngól)

Sassuolo–Cremonese 1–0 (Fadera 3.)

KÉSŐBB

18.00: Juventus–Napoli (Tv: Match4)

20.45: Roma–Milan (Tv: Match4)

A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA

HÉTFŐ

20.45: Hellas Verona–Udinese (Tv: Arena4)

SZOMBAT

Fiorentina–Cagliari 1–2 (Brescianini 74., ill. Kilicsoy 31., Palestra 47.)

Lecce–Lazio 0–0

Como–Torino 6–0 (Duvikasz 8., 66., Baturina 16., Da Cunha 59. – 11-esből, Kühn 70., Caqueret 76.)

PÉNTEK

Internazionale–Pisa 6–2 (Zielinski 39. – 11-esből, L. Martínez 41., F. P. Esposito 45+2., Dimarco 82., A. Bonny 86., Mhitarjan 90+3., ill. Moreo 11., 23.)