Férfi kézilabda BL: a Szeged a Kielcével, a Veszprém a PSG-vel találkozik a negyeddöntőbe jutásért

A mérkőzésen szinte végig fej fej mellett haladtak a felek, a szünetben egy góllal még a Kolstad vezetett, de a második félidőben fordítani tudott a Kielce. A lengyelek a 45. percben elléptek két gólra ellenfelüktől, és bár ezt követően még egyenlített a Kolstad, a hajrát jobban bírta a vendégcsapat, amely végül 27–26-ra megnyerte a trondheimi összecsapást.

Győzelmének köszönhetően a Kielce a csoport harmadik helyén végzett és a negyeddöntőbe jutásért a Szegeddel találkozik.

A késő esti mérkőzések után az is eldőlt, hogy a magyar bajnoki címvédő, csütörtökön vereséget szenvedő Veszprémre a francia Paris Saint-Germain vár az első egyenes kieséses körben.

A nyolcaddöntők első mérkőzéseit április 1-jén vagy 2-án rendezik.

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 14. FORDULÓ

A-CSOPORT

Kolstad (norvég)–Industria Kielce (lengyel) 26–27 (14–13)

Ld: Jepsson 8, Hovde, Gudjónsson 4-4, ill. Sicko, Karaljok 7-7

One Veszprém HC–Aalborg HB (dán) 33–38 (16–20)

Füchse Berlin (német)–Nantes (francia) 34–37 (14–15)

Ld: Gidsel 11, ill. Briet 13

Sporting CP (portugál)–Dinamo Bucuresti (román) 30–29 (14–13)

Ld: F. Costa, M. Costa 7-7, ill. Vujovics 5

1. Füchse Berlin 14 11 – 3 470–433 +37 22 2. Aalborg 14 10 1 3 457–407 +50 21 3. Kielce 14 8 1 5 456–451 +5 17 4. Nantes 14 8 – 6 456–416 +40 16 5. VESZPRÉM 14 7 – 7 471–449 +22 14 6. Sporting CP 14 7 – 7 465–476 –11 14 7. Dinamo Bucuresti 14 2 – 12 395–430 –35 4 8. Kolstad 14 2 – 12 386–494 –108 4 Pontazonosság esetén az egymás elleni eredmények rangsoroltak. Az első két helyezett közvetlenül a negyeddöntőbe jutott, a 3–6. helyezettek keresztbe játszanak oda-visszavágós párharcot a legjobb nyolc közé kerülésért. A CSOPORT VÉGEREDMÉNYE

EGYENES KIESÉSES SZAKASZ

A NEGYEDDÖNTŐBE JUTÁSÉRT

OTP Bank-Pick Szeged–Industria Kielce (lengyel)

Sporting CP (portugál)–Orlen Wisla Plock (lengyel)

GOG (dán)–Nantes (francia)

Veszprém–PSG (francia)

Az elöl álló csapatok a pályaválasztók az első mérkőzésen.

A NEGYEDDÖNTŐBEN

Veszprém/PSG (francia)–Füchse Berlin (német)

GOG (dán)/Nantes (francia)–Barca (spanyol)

Sporting CP (portugál)/Orlen Wisla Plock (lengyel)–Aalborg HB (dán)

OTP Bank-Pick Szeged/Industria Kielce (lengyel)–Magdeburg (német)

