Ferencváros–Braga 2–0

Férfi kézilabda BL: a Szeged a Kielcével, a Veszprém a PSG-vel találkozik a negyeddöntőbe jutásért

T. Z.T. Z.
2026.03.12. 22:26
A Szegedre a Kielce vár a negyeddöntőbe jutásért (Fotó: Getty Images)
A férfi kézilabda Bajnokok Ligája A-csoportjának utolsó fordulójában a lengyel Industria Kielce idegenben 27–26-ra legyőzte a norvég Kolstadot, így a harmadik helyen zárta a csoportot és a Szegeddel találkozik a negyeddöntőbe jutásért. A másik magyar csapatra, a Veszprémre a Paris Saint-Germain vár.

A mérkőzésen szinte végig fej fej mellett haladtak a felek, a szünetben egy góllal még a Kolstad vezetett, de a második félidőben fordítani tudott a Kielce. A lengyelek a 45. percben elléptek két gólra ellenfelüktől, és bár ezt követően még egyenlített a Kolstad, a hajrát jobban bírta a vendégcsapat, amely végül 27–26-ra megnyerte a trondheimi összecsapást.

Győzelmének köszönhetően a Kielce a csoport harmadik helyén végzett és a negyeddöntőbe jutásért a Szegeddel találkozik.

A késő esti mérkőzések után az is eldőlt, hogy a magyar bajnoki címvédő, csütörtökön vereséget szenvedő Veszprémre a francia Paris Saint-Germain vár az első egyenes kieséses körben. 

A nyolcaddöntők első mérkőzéseit április 1-jén vagy 2-án rendezik. 

KÉZILABDA 
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 14. FORDULÓ 
A-CSOPORT
Kolstad (norvég)–Industria Kielce (lengyel) 26–27 (14–13)
Ld: Jepsson 8, Hovde, Gudjónsson 4-4, ill. Sicko, Karaljok 7-7
One Veszprém HC–Aalborg HB (dán) 33–38 (16–20)
Füchse Berlin (német)–Nantes (francia) 34–37 (14–15)
Ld: Gidsel 11, ill. Briet 13
Sporting CP (portugál)–Dinamo Bucuresti (román) 30–29 (14–13)
Ld: F. Costa, M. Costa 7-7, ill. Vujovics 5

    
1. Füchse Berlin14113470–433+3722
2. Aalborg141013457–407+5021
3. Kielce14815456–451+517
4. Nantes1486456–416+4016
5. VESZPRÉM1477471–449+2214
6. Sporting CP1477465–476–1114
7. Dinamo Bucuresti14212395–430–354
8. Kolstad14212386–494–1084
Pontazonosság esetén az egymás elleni eredmények rangsoroltak. Az első két helyezett közvetlenül a negyeddöntőbe jutott, a 3–6. helyezettek keresztbe játszanak oda-visszavágós párharcot a legjobb nyolc közé kerülésért.
A CSOPORT VÉGEREDMÉNYE

EGYENES KIESÉSES SZAKASZ
A NEGYEDDÖNTŐBE JUTÁSÉRT
OTP Bank-Pick Szeged–Industria Kielce (lengyel)
Sporting CP (portugál)–Orlen Wisla Plock (lengyel)
GOG (dán)–Nantes (francia)
Veszprém–PSG (francia)
Az elöl álló csapatok a pályaválasztók az első mérkőzésen.

A NEGYEDDÖNTŐBEN
Veszprém/PSG (francia)–Füchse Berlin (német)
GOG (dán)/Nantes (francia)–Barca (spanyol)
Sporting CP (portugál)/Orlen Wisla Plock (lengyel)–Aalborg HB (dán)
OTP Bank-Pick Szeged/Industria Kielce (lengyel)–Magdeburg (német)
Az elöl álló csapatok a pályaválasztók az első mérkőzésen.

 

