Férfi kézilabda BL: a Szeged a Kielcével, a Veszprém a PSG-vel találkozik a negyeddöntőbe jutásért
A mérkőzésen szinte végig fej fej mellett haladtak a felek, a szünetben egy góllal még a Kolstad vezetett, de a második félidőben fordítani tudott a Kielce. A lengyelek a 45. percben elléptek két gólra ellenfelüktől, és bár ezt követően még egyenlített a Kolstad, a hajrát jobban bírta a vendégcsapat, amely végül 27–26-ra megnyerte a trondheimi összecsapást.
Győzelmének köszönhetően a Kielce a csoport harmadik helyén végzett és a negyeddöntőbe jutásért a Szegeddel találkozik.
A késő esti mérkőzések után az is eldőlt, hogy a magyar bajnoki címvédő, csütörtökön vereséget szenvedő Veszprémre a francia Paris Saint-Germain vár az első egyenes kieséses körben.
A nyolcaddöntők első mérkőzéseit április 1-jén vagy 2-án rendezik.
KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 14. FORDULÓ
A-CSOPORT
Kolstad (norvég)–Industria Kielce (lengyel) 26–27 (14–13)
Ld: Jepsson 8, Hovde, Gudjónsson 4-4, ill. Sicko, Karaljok 7-7
One Veszprém HC–Aalborg HB (dán) 33–38 (16–20)
Füchse Berlin (német)–Nantes (francia) 34–37 (14–15)
Ld: Gidsel 11, ill. Briet 13
Sporting CP (portugál)–Dinamo Bucuresti (román) 30–29 (14–13)
Ld: F. Costa, M. Costa 7-7, ill. Vujovics 5
|1. Füchse Berlin
|14
|11
|–
|3
|470–433
|+37
|22
|2. Aalborg
|14
|10
|1
|3
|457–407
|+50
|21
|3. Kielce
|14
|8
|1
|5
|456–451
|+5
|17
|4. Nantes
|14
|8
|–
|6
|456–416
|+40
|16
|5. VESZPRÉM
|14
|7
|–
|7
|471–449
|+22
|14
|6. Sporting CP
|14
|7
|–
|7
|465–476
|–11
|14
|7. Dinamo Bucuresti
|14
|2
|–
|12
|395–430
|–35
|4
|8. Kolstad
|14
|2
|–
|12
|386–494
|–108
|4
|Pontazonosság esetén az egymás elleni eredmények rangsoroltak. Az első két helyezett közvetlenül a negyeddöntőbe jutott, a 3–6. helyezettek keresztbe játszanak oda-visszavágós párharcot a legjobb nyolc közé kerülésért.
EGYENES KIESÉSES SZAKASZ
A NEGYEDDÖNTŐBE JUTÁSÉRT
OTP Bank-Pick Szeged–Industria Kielce (lengyel)
Sporting CP (portugál)–Orlen Wisla Plock (lengyel)
GOG (dán)–Nantes (francia)
Veszprém–PSG (francia)
Az elöl álló csapatok a pályaválasztók az első mérkőzésen.
A NEGYEDDÖNTŐBEN
Veszprém/PSG (francia)–Füchse Berlin (német)
GOG (dán)/Nantes (francia)–Barca (spanyol)
Sporting CP (portugál)/Orlen Wisla Plock (lengyel)–Aalborg HB (dán)
OTP Bank-Pick Szeged/Industria Kielce (lengyel)–Magdeburg (német)
Az elöl álló csapatok a pályaválasztók az első mérkőzésen.