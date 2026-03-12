Nemzeti Sportrádió

Ferencváros–Braga 2–0

Gróf Dávid: Ha ilyen fegyelmezetten játszunk, bárkivel fel tudjuk venni a harcot

2026.03.12. 23:10
Fotó: Árvai Károly
FTC Európa-liga-nyolcaddöntő El-nyolcaddöntő Braga Európa-liga Ferencváros
A labdarúgó Európa-liga nyolcaddöntőjének első mérkőzésén a Ferencváros hazai pályán 2–0-ra legyőzte a portugál Bragát. A mérkőzés után Gróf Dávid értékelt.

„Szerintem a kulcsszó a fegyelem volt, talán még egyszer sem játszottunk ilyen fegyelmezetten ebben az idényben – kezdte Gróf Dávid, az FTC kapusa. – Láttuk, hogy a Braga nagyon jó együttes, jó focistái vannak, de ha ilyen fegyelmezetten, csapatként játszunk, akkor bárkivel fel tudjuk venni a harcot. Ez a meccs nagyon extra volt, a második félidőben labdához is alig kellett érnem, ez azért hatalmas elismerés a csapatvédekezésre nézve. Elöl a gól pedig mindig bennünk van – látjuk, ha egyszer-egyszer elmegyünk, akkor veszélyesek vagyunk. Azért tudjuk, hogy nagyon nehéz mérkőzés vár ránk Portugáliában, de ma is megmutattuk, mire vagyunk képesek, úgyhogy bizakodóak vagyunk, és ugyanezt visszük tovább. Szerencsére kicsit tudunk most pihenni, és aztán készülünk a visszavágóra.”

További nyilatkozatok hamarosan...

 

