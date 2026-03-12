Nemzeti Sportrádió

Férfi kosárlabda Euroliga: a Dubai sorozatban ötödször, a Real Madrid negyedszer nyert

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.03.12. 23:12
Győzött a fehér mezes Real Madrid (Fotó: Getty Images)
A férfi kosárlabda Euroliga alapszakaszának 31. fordulójában egy ponttal nyert a Monaco és az Anadolu Efes, szintén győzött a Dubai Basketball, a Real Madrid, a Panathinaikosz és a Paris Basketball.

FÉRFI KOSÁRLABDA EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 31. FORDULÓ
Monaco (francia)–Olympiakosz (görög) 81–80 (22–14, 21–23, 19–26, 19–17)
Dubai Basketball (arab emírségekbeli)–Baskonia (spanyol) 100–94 (29–21, 30–24, 24–22, 17–27)
Bayern München (német)–Anadolu Efes (török) 80–81 (17–14, 22–12, 19–27, 22–28)
Real Madrid (spanyol)–Valencia (spanyol) 96–79 (20–19, 31–24, 24–22, 21–14)
Panathinaikosz (görög)–Zalgiris Kaunas (litván) 92–88 (24–27, 20–13, 21–19, 27–29)
Paris Basketball (francia)–ASVEL Villeurbanne (francia) 90–81 (17–23, 14–17, 29–13, 30–28)

TABELLA ITT!

 

