Férfi kosárlabda Euroliga: a Dubai sorozatban ötödször, a Real Madrid negyedszer nyert

A férfi kosárlabda Euroliga alapszakaszának 31. fordulójában egy ponttal nyert a Monaco és az Anadolu Efes, szintén győzött a Dubai Basketball, a Real Madrid, a Panathinaikosz és a Paris Basketball.

FÉRFI KOSÁRLABDA EUROLIGA

ALAPSZAKASZ, 31. FORDULÓ

Monaco (francia)–Olympiakosz (görög) 81–80 (22–14, 21–23, 19–26, 19–17)

Dubai Basketball (arab emírségekbeli)–Baskonia (spanyol) 100–94 (29–21, 30–24, 24–22, 17–27)

Bayern München (német)–Anadolu Efes (török) 80–81 (17–14, 22–12, 19–27, 22–28)

Real Madrid (spanyol)–Valencia (spanyol) 96–79 (20–19, 31–24, 24–22, 21–14)

Panathinaikosz (görög)–Zalgiris Kaunas (litván) 92–88 (24–27, 20–13, 21–19, 27–29)

Paris Basketball (francia)–ASVEL Villeurbanne (francia) 90–81 (17–23, 14–17, 29–13, 30–28)