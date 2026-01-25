Tapad a Juventus: hármat számolt Spaletti csapata a Napolira
Az olasz élvonalban vasárnap estére két rangadó is jutott: először a Juventus és a Napoli feszültek egymásnak – a „feszülésnek” némiképp megágyazott, hogy a meccset felvezető pénteki sajtótájékoztató is elmaradt, miután előbb a játékosként a Juvéval legendává váló, de most a Napolit irányító Antonio Conte lemondta a részvételt, míg kollégája, a Napolival 2023-ban bajnoki címet szerző, jelenleg már a Juvét irányító Luciano Spaletti részvételét sem engedélyezte a jelenlegi munkaadója.
Ilyen előzmények után a találkozó meglehetősen sima eredményt hozott: a labdát a Napoli birtokolta valamivel többet az első félidőben, az igazán veszélyes helyzeteket azonban a házigazda Juventus alakította ki, és 3–0-ra nyert. A torinóiak a félidő közepén Jonathan David révén szerezték meg a vezetést, aztán a folytatásban sem változott a játék képe, a Napoli az első félidőben csak egyszer találta el a kaput, a hazaiak pedig magabiztosan őrizték előnyüket a szünet után is. Az utolsó negyedórára fordulva Spaletti éppen a gólszerző David helyére küldte be Fabio Mirettit egy nápolyi szabadrúgást megelőzően, hogy... A szabadrúgás után Juan Jesus a saját térfelén eladja a labdát, Miretti pedig köszönje szépen, és gyakorlatilag első labdaérintésével kihagyhatatlan helyzetbe hozza Kenan Yildizt, aki nem is hibázott az ötös bal sarkáról. A mérkőzés végeredményét Filip Kosztics állította be a 86. percben, amikor egy újabb védelmi bizonytalankodást kihasználva 20 méterről kilőtte a bal alsót.
A Juventus 3–0-s sikerének a „zebrák” szurkolói mellett vélhetően a listavezető Inter drukkerei örülnek leginkább, hiszen így a Napolival szemben nőtt a milánóiak előnye.
OLASZ SERIE A
22. FORDULÓ
Juventus–Napoli 3–0 (J. David 22., Yildiz 77., Kosztics 86.)
Atalanta–Parma 4–0 (Scamacca 15. – 11-esből, De Roon 24., Raspadori 73., Krsztovics 90+2. )
Genoa–Bologna 3–2 (Malinovszkij 62., Ekuban 78., Junior Messias 90+1., ill. L. Ferguson 35., Otoa 47. – öngól)
Sassuolo–Cremonese 1–0 (Fadera 3.)
KÉSŐBB
20.45: Roma–Milan (Tv: Match4)
A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA
HÉTFŐ
20.45: Hellas Verona–Udinese (Tv: Arena4)
SZOMBAT
Fiorentina–Cagliari 1–2 (Brescianini 74., ill. Kilicsoy 31., Palestra 47.)
Lecce–Lazio 0–0
Como–Torino 6–0 (Duvikasz 8., 66., Baturina 16., Da Cunha 59. – 11-esből, Kühn 70., Caqueret 76.)
PÉNTEK
Internazionale–Pisa 6–2 (Zielinski 39. – 11-esből, L. Martínez 41., F. P. Esposito 45+2., Dimarco 82., A. Bonny 86., Mhitarjan 90+3., ill. Moreo 11., 23.)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Internazionale
|22
|17
|1
|4
|50–19
|+31
|52
|2. Milan
|21
|13
|7
|1
|34–16
|+18
|46
|3. Napoli
|22
|13
|4
|5
|31–20
|+11
|43
|4. Juventus
|22
|12
|6
|4
|35–17
|+18
|42
|5. Roma
|21
|14
|–
|7
|26–12
|+14
|42
|6. Como
|22
|11
|7
|4
|37–16
|+21
|40
|7. Atalanta
|22
|9
|8
|5
|30–20
|+10
|35
|8. Bologna
|22
|8
|6
|8
|32–27
|+5
|30
|9. Lazio
|22
|7
|8
|7
|21–19
|+2
|29
|10. Sassuolo
|22
|7
|5
|10
|24–28
|–4
|26
|11. Udinese
|21
|7
|5
|9
|22–33
|–11
|26
|12. Cagliari
|22
|6
|7
|9
|24–31
|–7
|25
|13. Genoa
|22
|5
|8
|9
|25–31
|–6
|23
|14. Cremonese
|22
|5
|8
|9
|20–29
|–9
|23
|15. Parma
|22
|5
|8
|9
|14–26
|–12
|23
|16. Torino
|22
|6
|5
|11
|21–40
|–19
|23
|17. Lecce
|22
|4
|6
|12
|13–29
|–16
|18
|18. Fiorentina
|22
|3
|8
|11
|24–34
|–10
|17
|19. Verona
|21
|2
|8
|11
|17–34
|–17
|14
|20. Pisa
|22
|1
|11
|10
|18–37
|–19
|14