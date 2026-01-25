Tapad a Juventus: hármat számolt Spaletti csapata a Napolira

Nemzeti Sportrádió

2026.01.25. 20:18
Daniele Badolato - Juventus FCYildiz (elöl) és Miretti párosa hozta össze a második torinói ólt (Fotó: Getty Images)
Juventus Serie A Napoli olasz bajnokság
Az olasz labdarúgó-élvonal (Serie A) 22. fordulójának vasárnap esti első rangadóján a Juventus magabiztos teljesítménnyel 3–0-ra legyőzte a Napolit.

Az olasz élvonalban vasárnap estére két rangadó is jutott: először a Juventus és a Napoli feszültek egymásnak – a „feszülésnek” némiképp megágyazott, hogy a meccset felvezető pénteki sajtótájékoztató is elmaradt, miután előbb a játékosként a Juvéval legendává váló, de most a Napolit irányító Antonio Conte lemondta a részvételt, míg kollégája, a Napolival 2023-ban bajnoki címet szerző, jelenleg már a Juvét irányító Luciano Spaletti részvételét sem engedélyezte a jelenlegi munkaadója.

Ilyen előzmények után a találkozó meglehetősen sima eredményt hozott: a labdát a Napoli birtokolta valamivel többet az első félidőben, az igazán veszélyes helyzeteket azonban a házigazda Juventus alakította ki, és 3–0-ra nyert. A torinóiak a félidő közepén Jonathan David révén szerezték meg a vezetést, aztán a folytatásban sem változott a játék képe, a Napoli az első félidőben csak egyszer találta el a kaput, a hazaiak pedig magabiztosan őrizték előnyüket a szünet után is. Az utolsó negyedórára fordulva Spaletti éppen a gólszerző David helyére küldte be Fabio Mirettit egy nápolyi szabadrúgást megelőzően, hogy... A szabadrúgás után Juan Jesus a saját térfelén eladja a labdát, Miretti pedig köszönje szépen, és gyakorlatilag első labdaérintésével kihagyhatatlan helyzetbe hozza Kenan Yildizt, aki nem is hibázott az ötös bal sarkáról. A mérkőzés végeredményét Filip Kosztics állította be a 86. percben, amikor egy újabb védelmi bizonytalankodást kihasználva 20 méterről kilőtte a bal alsót.

A Juventus 3–0-s sikerének a „zebrák” szurkolói mellett vélhetően a listavezető Inter drukkerei örülnek leginkább, hiszen így a Napolival szemben nőtt a milánóiak előnye.

OLASZ SERIE A
22. FORDULÓ
Juventus–Napoli 3–0 (J. David 22., Yildiz 77., Kosztics 86.)
Atalanta–Parma 4–0 (Scamacca 15. – 11-esből, De Roon 24., Raspadori 73., Krsztovics 90+2. )
Genoa–Bologna 3–2 (Malinovszkij 62., Ekuban 78., Junior Messias 90+1., ill. L. Ferguson 35., Otoa 47. – öngól)
Sassuolo–Cremonese 1–0 (Fadera 3.)
KÉSŐBB
20.45: Roma–Milan (Tv: Match4)

A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA
HÉTFŐ
20.45: Hellas Verona–Udinese (Tv: Arena4)
SZOMBAT
Fiorentina–Cagliari 1–2 (Brescianini 74., ill. Kilicsoy 31., Palestra 47.)
Lecce–Lazio 0–0
Como–Torino 6–0 (Duvikasz 8., 66., Baturina 16., Da Cunha 59. – 11-esből, Kühn 70., Caqueret 76.)
PÉNTEK
Internazionale–Pisa 6–2 (Zielinski 39. – 11-esből, L. Martínez 41., F. P. Esposito 45+2., Dimarco 82., A. Bonny 86., Mhitarjan 90+3., ill. Moreo 11., 23.)

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
1. Internazionale22171450–19+3152
2. Milan21137134–16+1846
3. Napoli22134531–20+1143
4. Juventus22126435–17+1842
5. Roma2114726–12+1442
6. Como22117437–16+2140
7. Atalanta2298530–20+1035
8. Bologna2286832–27+530
9. Lazio2278721–19+229
10. Sassuolo22751024–28–426
11. Udinese2175922–33–1126
12. Cagliari2267924–31–725
13. Genoa2258925–31–623
14. Cremonese2258920–29–923
15. Parma2258914–26–1223
16. Torino22651121–40–1923
17. Lecce22461213–29–1618
18. Fiorentina22381124–34–1017
19. Verona21281117–34–1714
20. Pisa221111018–37–1914

 

 

