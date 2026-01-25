Tapad a Juventus: hármat számolt Spaletti csapata a Napolira

Az olasz élvonalban vasárnap estére két rangadó is jutott: először a Juventus és a Napoli feszültek egymásnak – a „feszülésnek” némiképp megágyazott, hogy a meccset felvezető pénteki sajtótájékoztató is elmaradt, miután előbb a játékosként a Juvéval legendává váló, de most a Napolit irányító Antonio Conte lemondta a részvételt, míg kollégája, a Napolival 2023-ban bajnoki címet szerző, jelenleg már a Juvét irányító Luciano Spaletti részvételét sem engedélyezte a jelenlegi munkaadója.

Ilyen előzmények után a találkozó meglehetősen sima eredményt hozott: a labdát a Napoli birtokolta valamivel többet az első félidőben, az igazán veszélyes helyzeteket azonban a házigazda Juventus alakította ki, és 3–0-ra nyert. A torinóiak a félidő közepén Jonathan David révén szerezték meg a vezetést, aztán a folytatásban sem változott a játék képe, a Napoli az első félidőben csak egyszer találta el a kaput, a hazaiak pedig magabiztosan őrizték előnyüket a szünet után is. Az utolsó negyedórára fordulva Spaletti éppen a gólszerző David helyére küldte be Fabio Mirettit egy nápolyi szabadrúgást megelőzően, hogy... A szabadrúgás után Juan Jesus a saját térfelén eladja a labdát, Miretti pedig köszönje szépen, és gyakorlatilag első labdaérintésével kihagyhatatlan helyzetbe hozza Kenan Yildizt, aki nem is hibázott az ötös bal sarkáról. A mérkőzés végeredményét Filip Kosztics állította be a 86. percben, amikor egy újabb védelmi bizonytalankodást kihasználva 20 méterről kilőtte a bal alsót.

A Juventus 3–0-s sikerének a „zebrák” szurkolói mellett vélhetően a listavezető Inter drukkerei örülnek leginkább, hiszen így a Napolival szemben nőtt a milánóiak előnye.

OLASZ SERIE A

22. FORDULÓ

Juventus–Napoli 3–0 (J. David 22., Yildiz 77., Kosztics 86.)

Atalanta–Parma 4–0 (Scamacca 15. – 11-esből, De Roon 24., Raspadori 73., Krsztovics 90+2. )

Genoa–Bologna 3–2 (Malinovszkij 62., Ekuban 78., Junior Messias 90+1., ill. L. Ferguson 35., Otoa 47. – öngól)

Sassuolo–Cremonese 1–0 (Fadera 3.)

KÉSŐBB

20.45: Roma–Milan (Tv: Match4)

A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA

HÉTFŐ

20.45: Hellas Verona–Udinese (Tv: Arena4)

SZOMBAT

Fiorentina–Cagliari 1–2 (Brescianini 74., ill. Kilicsoy 31., Palestra 47.)

Lecce–Lazio 0–0

Como–Torino 6–0 (Duvikasz 8., 66., Baturina 16., Da Cunha 59. – 11-esből, Kühn 70., Caqueret 76.)

PÉNTEK

Internazionale–Pisa 6–2 (Zielinski 39. – 11-esből, L. Martínez 41., F. P. Esposito 45+2., Dimarco 82., A. Bonny 86., Mhitarjan 90+3., ill. Moreo 11., 23.)