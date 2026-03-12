Kétgólos győzelmet aratott a Braga elleni El-nyolcaddöntő első mérkőzésén a Ferencváros!

EURÓPA-LIGA

NYOLCADDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

FERENCVÁROSI TC–BRAGA (portugál) 2–0 (1–0)

Budapest, Groupama Aréna, 19 859 néző. Vezete: Nicholas Walsh (Francis Connor, Daniel McFarlane) – skótok

FTC: Gróf – I. Cissé, Raemaekers, M. Gómez – Makreckis, Kanikovszki, Abu Fani (Madarász Á., 90.), Zachariassen, O'Dowda – Yusuf (F. Kovacevic, 90+3.), Joseph (Romao, 84.). Vezetőedző: Robbie Keane

BRAGA: Hornícek – Lagerbielke, S. Niakaté (Moscardo, 62.), Arrey-Mbi, Lelo (D. Rodrigues, 90.) – Moutinho (Gorby, 74.), Grillitsch, Dorgeles (G. Martínez, 62.) – R. Horta, Zalazar – P. Víctor (F- Navarro, 74.). Vezetőedző: Carlos Vicens

Gólszerző: Kanikovszki (32.), Joseph (69.)

A visszavágót jövő szerdán 16.30-tól rendezik meg Bragában.

A portugál klubok szurkolói ritkán érkeznek tömegben Közép-Európába, ám azok, akik útra kelnek, gondoskodnak arról, hogy észrevehetőek legyenek. A Budapestre érkező Braga-drukkerek sem ezrével lepték el a centrumban található romkocsmákat és Duna-parti kiülős helyeket, a megközelítőleg száz drukker a déliekre jellemző komótos tempóban sétálgatott a belvárosban. Kora délután még hűtőmágneseket válogattak, majd a Groupama Aréna vendégszektorába érve átváltoztak fanatikus futballrajongóvá: a piros mezes portugálok hangos éneklésbe kezdtek. S ha már a piros szín... A klub beceneve az „Os Arcebispos”, vagyis érsekek, amely a város történelmi és vallási múltjára utal, Braga az ország egyik katolikus központja, az ország egyik meghatározó érsekségének székhelye. A klub piros-fehér színei is a hagyományhoz kötődnek, ám az Üllői úton mégis lila szerelésben lépett pályára a portugál csapat.

Vörös posztó volt ez a ferencvárosi ultrák számára.

A Ferencváros nemzeti színű zászlót idéző szerelése az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc előtt tisztelgett, s a kezdés előtt az Üllői úton ennek megfelelően ünnepi hangulat volt, a közönség a magyar himnuszt is elénekelte.

A végig agilisan játszó Lenny Joseph (fehérben) szerezte a Ferencváros második gólját (Fotó: Árvai Károly)

A 2.5 millió euró, azaz majd' egymilliárd forintnyi továbbjutási bónusz alapból komoly motivációt jelentett a futballisták számára, az első 15 percben pedig az rajzolódott ki a pályán, amit a vendégek vezetőedzője, a spanyol Carlos Vicens megjósolt, a két csapat kemény harcot vívott a labdáért. A Braga olyan együttes, amely labdatartáson alapuló futballjával szereti maga irányítani a játékot, az FTC pedig hazai környezetben, a telt házas Groupama Arénában értelemszerűen nem áshatta be magát saját kapuja elé. Bamidele Yusuf mellett Lenny Joseph próbálta letámadni a vendégek védőit, a csapat fazonját egyértelműen Mohammed Abu Fani szabta meg, a jelek szerint neki kell(ene) a télen a Bournemouthhoz távozó Tóth Alex szerepét átvenni. A Braga ellen a másik izraeli válogatott, Gavriel Kanikovszki lépett vissza gyakrabban a labdákért, mélységből sok mozgással próbálta begyűjteni és elosztani a labdákat, a 19. percben pedig hajszálon múlott, hogy az előre húzódó Mariano Gómez révén fejesből megszerezze a vezetést a Ferencváros.

Lendületbe is jött a magyar bajnok, a játékosok határozottan mentek bele a párharcokba, gondolkodásban és gyorsaságban sem maradtak el a portugál élcsapat futballistáitól. Többször is előfordult, hogy kis területre szorították a vendégek játékosait, akik végül elhibázták a passzokat, a megszerzett labdával pedig a ferencvárosiak lendületből indulhattak a Braga-kapu irányába. Noha úgy tűnhetett, hogy a Fradi birtokolja a labdát, a statisztika mást mutatott, ebben a mutatóban jobb volt a portugál együttes (60 százalékban volt a vendégcsapatnál a labda), és fél óra elteltével a sikeres passzok tekintetében is előrébb jártak, míg a hazaiak 91-szer, addig ők 157-szer adták sikeresen egymáshoz a labdát. Figyelmeztető jel volt az is, hogy a Braga legveszélyesebb futballistája, az uruguayi válogatott Rodrigo Zalazar egyéni alakítása végén tesztelte Gróf Dávid reflexét, sőt a magyar kapusnak rövid időn belül kétszer is nagyot kellett védenie.

Mindkét félidőben betalált a Ferencváros (Fotó: Árvai Károly)

Csakhogy a gólt a Fradi szerezte!

Három-négy húzásból a Braga kapuja előtt volt a Ferencváros, és nem lehetett azt mondani, hogy érdemtelen volt a vezetés megszerzése. Gavriel Kanikovszki gól előtti mozdulatát érdemes kiemelni, ugyanis bravúrosan, sarokkal tette maga elé a labdát, sokan nem láthatták ezt a lelátóról, ám zseniális mozdulat volt, s az FTC légiósa a szünet előtt kis híján duplázott, Lukás Hornícek kapusnak nagyot kellett védenie távoli lövésénél.

A fordulás után fontos volt, hogy a Fradi ne veszítse el az önbizalmát, a Braga egygólos hátrányban próbálta áttolni a játékot a hazai térfélre. Hátul Ibrahim Cissé és a védőtársak egyetlen pillanatra sem inoghattak meg, a három belső védőt gyakran a szélről középre érkező Cebrail Makreckis vagy Callum O’Dowda segítette ki. Jó volt látni, ha egyik FTC-játékoson túljutottak a Braga támadói, rendre volt valaki, aki bevetődve, becsúszva, a testi épségét sem kímélve dobta magát a kapu irányába tartó labda útjába. Órányi játék után egyértelműen fokozódott a portugál nyomás, Rodrigo Zalazar egyre többet tűnt fel a tizenhatos környékén, ami nem volt jó jel. A kispad előtt Robbie Keane sem tudta eldönteni, hogy tőle megszokott módon hevesen irányítsa futballistáit, vagy a helyére leülve figyelje a pályán zajló eseményeket.

Gróf Dávid kapuját nem tudták bevenni a portugálok (Fotó: Árvai Károly)

A 69. percben nem tudott a helyén maradni!

Hiába próbálta irányítani a játékot a Braga, a gólt ismét a Fradi szerezte. A felezővonal közeléből Cebrail Makreckis olyan lendülettel futott el, hogy a portugál védők nem tudták követni, laposan középre tett labdáját Lenny Joseph vágta a kapuba – a francia csatár gólpassza után gólt is szerzett.

A hátralévő 20 percben az volt a kérdés, a magyar bajnokcsapat bírja-e az elképesztő tempót, a játékosok nem fáradnak-e el, ami magával hozná a koncentráció vesztését. A hazai játékosok azonban nem estek össze, s a Ferencváros nem akármilyen sikert ért el, a csapat a kétgólos győzelemmel önbizalommal telve utazhat Portugáliába, még akkor is, ha a visszavágó így is pokolian nehéznek ígérkezik. A párharc második mérkőzését szerdán, magyar idő szerint 16.30-tól rendezik a Braga gránitsziklákba vájt stadionjában. 2–0

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!