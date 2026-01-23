Alaposan ráijesztett a Pisa az Interre, de végül simán nyertek Dimarcóék
Toronymagas esélyesként vágott neki a találkozónak a hétközi BL-meccsen az Arsenaltól kikapó Inter, ehhez képest a 23. percben már 2–0-s pisai vezetés állt az eredmény jelzőn: a 11. percben Yann Sommer kapus a tizenhatos előterében szállt be a labdajáratásba, de rossz helyre passzolt, a labdára lecsapó Stefano Moreo pedig azonnal, remek helyzetfelismeréssel emelt az üresen tátongó kapuba, mesteri gól! Tizenkét perccel később egy szöglet után ismét Moreo bólintott a kapuba, komoly gondban találta magát a milánói együttes.
Cristian Chivu, az Inter mestere gyors cserével reagált a történtekre, s Luís Henrique helyett Federico Dimarcót vezényelte a pályára. A csere döntő jelentőségűnek bizonyult, ugyanis a hazaiak előbb Piotr Zielinski tizenegyesével szépítettek, majd Lautaro Martínez egyenlített is – Dimarco beadásából. Sőt, a szünet előtt már a fordítást ünnepelhették a milánói drukkerek, miután Bastoni beadását Francesco Pio Esposito bólintotta a kapuba.
A fordulás után sokáig nem született újabb gól, aztán a hajrában egymás után jöttek a találatok – más kérdés, hogy ezúttal már csak az Inter szerezte őket. Előbb Dimarco lőtt kapásból káprázatos gólt, majd ő készítette Ange-Yoan Bonny találatát is. A ráadásban Henrih Mhitarjan is betalált – kiütés lett a vége, s az Inter megerősítette helyét a tabella élén. 6–2
OLASZ SERIE A
22. FORDULÓ
Internazionale–Pisa 6–2 (Zielinski 39. – 11-esből, L. Martínez 41., F. P. Esposito 45+2., Dimarco 82., A. Bonny 86., Mhitarjan 90+3., ill. Moreo 11., 23.)
Szombat
15.00: Como–Torino
18.00: Fiorentina–Cagliari (Tv: Match4)
20.45: Lecce–Lazio (Tv: Match4)
Vasárnap
12.30: Sassuolo–Cremonese (Tv: Match4)
15.00: Atalanta–Parma
15.00: Genoa–Bologna
18.00: Juventus–Napoli (Tv: Match4)
20.45: Roma–Milan (Tv: Match4)
Hétfő
20.45: Hellas Verona–Udinese (Tv: Arena4)
|A SERIE A ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Internazionale
22
17
1
4
50–19
+31
52
|2. Milan
21
13
7
1
34–16
+18
46
|3. Napoli
21
13
4
4
31–17
+14
43
|4. Roma
21
14
–
7
26–12
+14
42
|5. Juventus
21
11
6
4
32–17
+15
39
|6. Como
21
10
7
4
31–16
+15
37
|7. Atalanta
21
8
8
5
26–20
+6
32
|8. Bologna
21
8
6
7
30–24
+6
30
|9. Lazio
21
7
7
7
21–19
+2
28
|10. Udinese
21
7
5
9
22–33
–11
26
|11. Sassuolo
21
6
5
10
23–28
–5
23
|12. Cremonese
21
5
8
8
20–28
–8
23
|13. Parma
21
5
8
8
14–22
–8
23
|14. Torino
21
6
5
10
21–34
–13
23
|15. Cagliari
21
5
7
9
22–30
–8
22
|16. Genoa
21
4
8
9
22–29
–7
20
|17. Fiorentina
21
3
8
10
23–32
–9
17
|18. Lecce
21
4
5
12
13–29
–16
17
|19. Verona
21
2
8
11
17–34
–17
14
|20. Pisa
22
1
11
10
18–37
–19
14