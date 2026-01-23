Alaposan ráijesztett a Pisa az Interre, de végül simán nyertek Dimarcóék

Toronymagas esélyesként vágott neki a találkozónak a hétközi BL-meccsen az Arsenaltól kikapó Inter, ehhez képest a 23. percben már 2–0-s pisai vezetés állt az eredmény jelzőn: a 11. percben Yann Sommer kapus a tizenhatos előterében szállt be a labdajáratásba, de rossz helyre passzolt, a labdára lecsapó Stefano Moreo pedig azonnal, remek helyzetfelismeréssel emelt az üresen tátongó kapuba, mesteri gól! Tizenkét perccel később egy szöglet után ismét Moreo bólintott a kapuba, komoly gondban találta magát a milánói együttes.

Cristian Chivu, az Inter mestere gyors cserével reagált a történtekre, s Luís Henrique helyett Federico Dimarcót vezényelte a pályára. A csere döntő jelentőségűnek bizonyult, ugyanis a hazaiak előbb Piotr Zielinski tizenegyesével szépítettek, majd Lautaro Martínez egyenlített is – Dimarco beadásából. Sőt, a szünet előtt már a fordítást ünnepelhették a milánói drukkerek, miután Bastoni beadását Francesco Pio Esposito bólintotta a kapuba.

A fordulás után sokáig nem született újabb gól, aztán a hajrában egymás után jöttek a találatok – más kérdés, hogy ezúttal már csak az Inter szerezte őket. Előbb Dimarco lőtt kapásból káprázatos gólt, majd ő készítette Ange-Yoan Bonny találatát is. A ráadásban Henrih Mhitarjan is betalált – kiütés lett a vége, s az Inter megerősítette helyét a tabella élén. 6–2

OLASZ SERIE A

22. FORDULÓ

Internazionale–Pisa 6–2 (Zielinski 39. – 11-esből, L. Martínez 41., F. P. Esposito 45+2., Dimarco 82., A. Bonny 86., Mhitarjan 90+3., ill. Moreo 11., 23.)

Szombat

15.00: Como–Torino

18.00: Fiorentina–Cagliari (Tv: Match4)

20.45: Lecce–Lazio (Tv: Match4)

Vasárnap

12.30: Sassuolo–Cremonese (Tv: Match4)

15.00: Atalanta–Parma

15.00: Genoa–Bologna

18.00: Juventus–Napoli (Tv: Match4)

20.45: Roma–Milan (Tv: Match4)

Hétfő

20.45: Hellas Verona–Udinese (Tv: Arena4)