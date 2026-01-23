Nemzeti Sportrádió

Alaposan ráijesztett a Pisa az Interre, de végül simán nyertek Dimarcóék

M. B.M. B.
Vágólapra másolva!
2026.01.23. 23:01
Federico Dimarco csereként beállva lett a meccs hőse (Fotó: Getty Images)
Címkék
Internazionale Serie A Federico Dimarco Inter Pisa
Az Internazionale 6–2-re nyert otthon az újonc Pisa ellen az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Serie A) 22. fordulójában.

Toronymagas esélyesként vágott neki a találkozónak a hétközi BL-meccsen az Arsenaltól kikapó Inter, ehhez képest a 23. percben már 2–0-s pisai vezetés állt az eredmény jelzőn: a 11. percben Yann Sommer kapus a tizenhatos előterében szállt be a labdajáratásba, de rossz helyre passzolt, a labdára lecsapó Stefano Moreo pedig azonnal, remek helyzetfelismeréssel emelt az üresen tátongó kapuba, mesteri gól! Tizenkét perccel később egy szöglet után ismét Moreo bólintott a kapuba, komoly gondban találta magát a milánói együttes. 

Cristian Chivu, az Inter mestere gyors cserével reagált a történtekre, s Luís Henrique helyett Federico Dimarcót vezényelte a pályára. A csere döntő jelentőségűnek bizonyult, ugyanis a hazaiak előbb Piotr Zielinski tizenegyesével szépítettek, majd Lautaro Martínez egyenlített is – Dimarco beadásából. Sőt, a szünet előtt már a fordítást ünnepelhették a milánói drukkerek, miután Bastoni beadását Francesco Pio Esposito bólintotta a kapuba.

A fordulás után sokáig nem született újabb gól, aztán a hajrában egymás után jöttek a találatok – más kérdés, hogy ezúttal már csak az Inter szerezte őket. Előbb Dimarco lőtt kapásból káprázatos gólt, majd ő készítette Ange-Yoan Bonny találatát is. A ráadásban Henrih Mhitarjan is betalált – kiütés lett a vége, s az Inter megerősítette helyét a tabella élén. 6–2

OLASZ SERIE A
22. FORDULÓ
Internazionale–Pisa 6–2 (Zielinski 39. – 11-esből, L. Martínez 41., F. P. Esposito 45+2., Dimarco 82., A. Bonny 86., Mhitarjan 90+3., ill. Moreo 11., 23.)

Szombat
15.00: Como–Torino
18.00: Fiorentina–Cagliari (Tv: Match4)
20.45: Lecce–Lazio (Tv: Match4)

Vasárnap
12.30: Sassuolo–Cremonese (Tv: Match4)
15.00: Atalanta–Parma
15.00: Genoa–Bologna
18.00: Juventus–Napoli (Tv: Match4)
20.45: Roma–Milan (Tv: Match4)

Hétfő
20.45: Hellas Verona–Udinese (Tv: Arena4)

A SERIE A ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K  

Gk 

  1. Internazionale

22

17

1

4

50–19

+31 

52 

  2. Milan

21

13

7

1

34–16

+18 

46 

  3. Napoli

21

13

4

4

31–17

+14 

43 

  4. Roma

21

14

7

26–12

+14 

42 

  5. Juventus

21

11

6

4

32–17

+15 

39 

  6. Como

21

10

7

4

31–16

+15 

37 

  7. Atalanta

21

8

8

5

26–20

+6 

32 

  8. Bologna

21

8

6

7

30–24

+6 

30 

  9. Lazio

21

7

7

7

21–19

+2 

28 

10. Udinese

21

7

5

9

22–33

–11 

26 

11. Sassuolo

21

6

5

10

23–28

–5 

23 

12. Cremonese

21

5

8

8

20–28

–8 

23 

13. Parma

21

5

8

8

14–22

–8 

23 

14. Torino

21

6

5

10

21–34

–13 

23 

15. Cagliari

21

5

7

9

22–30

–8 

22 

16. Genoa

21

4

8

9

22–29

–7 

20 

17. Fiorentina

21

3

8

10

23–32

–9 

17 

18. Lecce

21

4

5

12

13–29

–16 

17 

19. Verona

21

2

8

11

17–34

–17 

14 

20. Pisa

22

1

11

10

18–37

–19 

14 

 

 

Internazionale Serie A Federico Dimarco Inter Pisa
Legfrissebb hírek

A Roma szélsője visszatér az Aston Villához – hivatalos

Angol labdarúgás
2026.01.21. 13:09

„Nagyon büszke vagyok a csapatra” – Mikel Arteta az Inter elleni győzelem után

Bajnokok Ligája
2026.01.21. 09:55

Gabriel Jesus duplázott az Inter ellen, az Arsenal hét meccs után is hibátlan a BL-ben

Bajnokok Ligája
2026.01.20. 23:00

„Európa egyik legerősebb csapata vár ránk” – Cristian Chivu az Inter–Arsenal BL-csata előtt

Bajnokok Ligája
2026.01.20. 10:48

Serie A: Rómában oktatta a Laziót a Como

Olasz labdarúgás
2026.01.19. 22:45

Serie A: Donyell Malen góllal mutatkozott be a Romában

Olasz labdarúgás
2026.01.18. 22:59

Győzelemmel emlékezett elhunyt tulajdonosára a Fiorentina

Olasz labdarúgás
2026.01.18. 17:22

Serie A: a Cagliari legyőzése után Parmában szerzett pontot a Genoa

Olasz labdarúgás
2026.01.18. 14:53
Ezek is érdekelhetik