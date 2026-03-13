A Braga is meghajolt a parádézó Fradi előtt; Győzelem nélkül – megégtek a héten az angol klubok a BL-ben

A Nemzeti Sport

pénteki számából ajánljuk:

Az Európa-liga nyolcaddöntőjében hazai pályán újabb bravúrt elérve a Ferencváros 2–0-ra legyőzte a portugál SC Bragát, így bizakodva utazhat a jövő heti visszavágóra. Borbola Bence beszámolója

Szomorú évfordulón találkozik az ETO és az MTK. Verebes József edzői pályafutásának két legfontosabb állomása volt Győr és a Hungária körút, összesen nyolc bajnoki érmet szerzett 1982 és 1990 között a két csapattal, és szimbolikus, hogy éppen a Mágus halálának tizedik évfordulóján találkoznak a felek. Mohai Dominik beharangozója

Győzelem nélkül – megégtek a héten az angol klubok a BL-ben. Hiába a jelentős pénzügyi és népszerűségi fölénye a Premier League-nek a többi elit ligához képest, a Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő első mérkőzésein a hat közül egyik angol csapat sem tudott nyerni. Mohai Dominik háttéranyaga

A cseh és a lengyel ligára is érdemes figyelnie Marco Rossinak. Marco Rossi, a magyar válogatott szövetség kapitánya kedden hirdeti ki idei első keretét. Előtte érdemes átnézni, hogyan változott az elmúlt hónapokban az Európában légiósként szereplő labdarúgók helyzete, formája, kiváltképpen azoké, akik klubot váltottak a télen. Pór Károly írása

Nem volt esélyünk Kanada ellen. Egy félidőig volt meccsben női kosárlabda-válogatottunk a legutóbbi világbajnokságon negyedik helyezett Kanadával, amely a fordulás után szinte mindenben felülmúlta a Japán ellen sikerrel rajtoló magyar csapatot, és végül 22 ponttal nyert a Törökországban zajló vb-selejtező második fordulójában. Fazekas Zoltán tudósítása Isztambulból

A pilótáknak fáj, hogy megkopott a gyors kanyarok varázsa. Kínába átérve is az idei első nagydíjhétvége tapasztalatai jelentették a fő beszédtémát, és a versenyzők azóta sem lelkesednek az új technikai éráért. Max Verstappen azzal viccelődött, hogy szimulátor helyett Nintendo-játékkal készült. A Formula–1 hétvégi futama előtt Zsoldos Barna készített összeállítást

