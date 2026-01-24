Nemzeti Sportrádió

A Como megszórta a Torinót, története legnagyobb különbségű győzelmét aratta a Serie A-ban

2026.01.24. 17:03
Ezúttal minden sikerült a Comónak (Fotó: Getty Images)
Az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Serie A) 22. fordulójában a Como hazai pályán 6–0-ra kiütötte a Torinót.

Hamar kétgólos előnyre tett szert a Como, a 8. percben Anasztasziosz Duvikasz használta ki a ziccerét, amikor nyolc méterről a kapu bal oldalába lőtt, majd nyolc perc múlva Martin Baturina lőtte ki 22 méterről a jobb alsót. A második félidőben ki is ütötte a Torinót a hazai csapat. Az 59. percben Lucas Da Cunha talált be tizenegyesből, nem sokkal később Duvikasz tolta el ziccerben a labdát Alberto Paleari mellett, majd gurított az üres kapuba. Cesc Fabregas csapata nem állt le, mivel érkezett Nicolas Kühn, aki 17 méterről tekert a jobb felsőbe, majd Maxence Caqueret 21 méterről bombázott a kapu bal oldalába.

A Como sosem szerzett még hat gólt a Serie A-ban – öt találatig négyszer már eljutott, legutóbb épp novemberben, amikor a Torinót 5–1-re kiütötte –, míg a „bikák” sorozatban negyedszer kaptak ki az élvonalban. 6–0

OLASZ SERIE A
22. FORDULÓ
Como–Torino 6–0 (Duvikasz 8., 66., Baturina 16., Da Cunha 59. – 11-esből, Kühn 70., Caqueret 76.)
18.00: Fiorentina–Cagliari (Tv: Match4)
20.45: Lecce–Lazio (Tv: Match4)

Vasárnap játsszák
12.30: Sassuolo–Cremonese (Tv: Match4)
15.00: Atalanta–Parma
15.00: Genoa–Bologna
18.00: Juventus–Napoli (Tv: Match4)
20.45: Roma–Milan (Tv: Match4)
Hétfőn játsszák
20.45: Hellas Verona–Udinese (Tv: Arena4)
Pénteken játszották
Internazionale–Pisa 6–2 (Zielinski 39. – 11-esből, L. Martínez 41., F. P. Esposito 45+2., Dimarco 82., A. Bonny 86., Mhitarjan 90+3., ill. Moreo 11., 23.)

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. Internazionale22171450–19+3152
  2. Milan21137134–16+1846
  3. Napoli21134431–17+1443
  4. Roma2114726–12+1442
  5. Como22117437–16+2140
  6. Juventus21116432–17+1539
  7. Atalanta2188526–20+632
  8. Bologna2186730–24+630
  9. Lazio2177721–19+228
10. Udinese2175922–33–1126
11. Sassuolo21651023–28–523
12. Cremonese2158820–28–823
13. Parma2158814–22–823
14. Torino22651121–40–1923
15. Cagliari2157922–30–822
16. Genoa2148922–29–720
17. Fiorentina21381023–32–917
18. Lecce21451213–29–1617
19. Verona21281117–34–1714
20. Pisa221111018–37–1914

 

 

