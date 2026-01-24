A Como megszórta a Torinót, története legnagyobb különbségű győzelmét aratta a Serie A-ban

Hamar kétgólos előnyre tett szert a Como, a 8. percben Anasztasziosz Duvikasz használta ki a ziccerét, amikor nyolc méterről a kapu bal oldalába lőtt, majd nyolc perc múlva Martin Baturina lőtte ki 22 méterről a jobb alsót. A második félidőben ki is ütötte a Torinót a hazai csapat. Az 59. percben Lucas Da Cunha talált be tizenegyesből, nem sokkal később Duvikasz tolta el ziccerben a labdát Alberto Paleari mellett, majd gurított az üres kapuba. Cesc Fabregas csapata nem állt le, mivel érkezett Nicolas Kühn, aki 17 méterről tekert a jobb felsőbe, majd Maxence Caqueret 21 méterről bombázott a kapu bal oldalába.

A Como sosem szerzett még hat gólt a Serie A-ban – öt találatig négyszer már eljutott, legutóbb épp novemberben, amikor a Torinót 5–1-re kiütötte –, míg a „bikák” sorozatban negyedszer kaptak ki az élvonalban. 6–0

OLASZ SERIE A

22. FORDULÓ

Como–Torino 6–0 (Duvikasz 8., 66., Baturina 16., Da Cunha 59. – 11-esből, Kühn 70., Caqueret 76.)

18.00: Fiorentina–Cagliari (Tv: Match4)

20.45: Lecce–Lazio (Tv: Match4)

Vasárnap játsszák

12.30: Sassuolo–Cremonese (Tv: Match4)

15.00: Atalanta–Parma

15.00: Genoa–Bologna

18.00: Juventus–Napoli (Tv: Match4)

20.45: Roma–Milan (Tv: Match4)

Hétfőn játsszák

20.45: Hellas Verona–Udinese (Tv: Arena4)

Pénteken játszották

Internazionale–Pisa 6–2 (Zielinski 39. – 11-esből, L. Martínez 41., F. P. Esposito 45+2., Dimarco 82., A. Bonny 86., Mhitarjan 90+3., ill. Moreo 11., 23.)