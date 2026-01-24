A Como megszórta a Torinót, története legnagyobb különbségű győzelmét aratta a Serie A-ban
Hamar kétgólos előnyre tett szert a Como, a 8. percben Anasztasziosz Duvikasz használta ki a ziccerét, amikor nyolc méterről a kapu bal oldalába lőtt, majd nyolc perc múlva Martin Baturina lőtte ki 22 méterről a jobb alsót. A második félidőben ki is ütötte a Torinót a hazai csapat. Az 59. percben Lucas Da Cunha talált be tizenegyesből, nem sokkal később Duvikasz tolta el ziccerben a labdát Alberto Paleari mellett, majd gurított az üres kapuba. Cesc Fabregas csapata nem állt le, mivel érkezett Nicolas Kühn, aki 17 méterről tekert a jobb felsőbe, majd Maxence Caqueret 21 méterről bombázott a kapu bal oldalába.
A Como sosem szerzett még hat gólt a Serie A-ban – öt találatig négyszer már eljutott, legutóbb épp novemberben, amikor a Torinót 5–1-re kiütötte –, míg a „bikák” sorozatban negyedszer kaptak ki az élvonalban. 6–0
OLASZ SERIE A
22. FORDULÓ
Como–Torino 6–0 (Duvikasz 8., 66., Baturina 16., Da Cunha 59. – 11-esből, Kühn 70., Caqueret 76.)
18.00: Fiorentina–Cagliari (Tv: Match4)
20.45: Lecce–Lazio (Tv: Match4)
Vasárnap játsszák
12.30: Sassuolo–Cremonese (Tv: Match4)
15.00: Atalanta–Parma
15.00: Genoa–Bologna
18.00: Juventus–Napoli (Tv: Match4)
20.45: Roma–Milan (Tv: Match4)
Hétfőn játsszák
20.45: Hellas Verona–Udinese (Tv: Arena4)
Pénteken játszották
Internazionale–Pisa 6–2 (Zielinski 39. – 11-esből, L. Martínez 41., F. P. Esposito 45+2., Dimarco 82., A. Bonny 86., Mhitarjan 90+3., ill. Moreo 11., 23.)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Internazionale
|22
|17
|1
|4
|50–19
|+31
|52
|2. Milan
|21
|13
|7
|1
|34–16
|+18
|46
|3. Napoli
|21
|13
|4
|4
|31–17
|+14
|43
|4. Roma
|21
|14
|–
|7
|26–12
|+14
|42
|5. Como
|22
|11
|7
|4
|37–16
|+21
|40
|6. Juventus
|21
|11
|6
|4
|32–17
|+15
|39
|7. Atalanta
|21
|8
|8
|5
|26–20
|+6
|32
|8. Bologna
|21
|8
|6
|7
|30–24
|+6
|30
|9. Lazio
|21
|7
|7
|7
|21–19
|+2
|28
|10. Udinese
|21
|7
|5
|9
|22–33
|–11
|26
|11. Sassuolo
|21
|6
|5
|10
|23–28
|–5
|23
|12. Cremonese
|21
|5
|8
|8
|20–28
|–8
|23
|13. Parma
|21
|5
|8
|8
|14–22
|–8
|23
|14. Torino
|22
|6
|5
|11
|21–40
|–19
|23
|15. Cagliari
|21
|5
|7
|9
|22–30
|–8
|22
|16. Genoa
|21
|4
|8
|9
|22–29
|–7
|20
|17. Fiorentina
|21
|3
|8
|10
|23–32
|–9
|17
|18. Lecce
|21
|4
|5
|12
|13–29
|–16
|17
|19. Verona
|21
|2
|8
|11
|17–34
|–17
|14
|20. Pisa
|22
|1
|11
|10
|18–37
|–19
|14