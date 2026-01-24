A Cagliari Firenzében verte meg a Fiorentinát

Fiorentina–Cagliari

A borzasztóan rajtoló Fiorentina a legutóbbi négy bajnokijából kettőt megnyert, míg a Lazio és a Milan ellen is döntetlent ért el. Paolo Vanoli együttesének azonban a Cagliari ellen megtört a lendülete. A vendégek a 31. percben Semih Kilicsoy megpattanó lövése után szereztek vezetést, majd a szünet után Sebastian Esposito tálalt Marco Palestrához, aki megduplázta a Cagliari előnyét. A kétgólos hátrány sem szegte azonban a Fiorentina kedvét, egyre veszélyesebb helyzetek alakultak ki a vendégkapu előtt. Albert Gudmundsson a 66. percben még csak a kapufát találta el, szűk tíz perccel később viszont Marco Brescianini révén összejött a szépítés, így izgalmasan alakult a végjáték. Azonban hiába a nyolcperces hosszabbítás, a Fiorentina nem tudta megszerezni a második gólját, így a Cagliari mind a három pontot elvitte Firenzéből.

Lecce–Lazio

OLASZ SERIE A

22. FORDULÓ, szombati mérkőzések

Fiorentina–Cagliari 1–2 (Brescianini 74., ill. Kilicsoy 31., Palestra 47.)

Lecce–Lazio 0–0

Korábban

Como–Torino 6–0 (Duvikasz 8., 66., Baturina 16., Da Cunha 59. – 11-esből, Kühn 70., Caqueret 76.)

Vasárnap játsszák

12.30: Sassuolo–Cremonese (Tv: Match4)

15.00: Atalanta–Parma

15.00: Genoa–Bologna

18.00: Juventus–Napoli (Tv: Match4)

20.45: Roma–Milan (Tv: Match4)

Hétfőn játsszák

20.45: Hellas Verona–Udinese (Tv: Arena4)

Pénteken játszották

Internazionale–Pisa 6–2 (Zielinski 39. – 11-esből, L. Martínez 41., F. P. Esposito 45+2., Dimarco 82., A. Bonny 86., Mhitarjan 90+3., ill. Moreo 11., 23.)