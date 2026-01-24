A Cagliari Firenzében verte meg a Fiorentinát
Fiorentina–Cagliari
A borzasztóan rajtoló Fiorentina a legutóbbi négy bajnokijából kettőt megnyert, míg a Lazio és a Milan ellen is döntetlent ért el. Paolo Vanoli együttesének azonban a Cagliari ellen megtört a lendülete. A vendégek a 31. percben Semih Kilicsoy megpattanó lövése után szereztek vezetést, majd a szünet után Sebastian Esposito tálalt Marco Palestrához, aki megduplázta a Cagliari előnyét. A kétgólos hátrány sem szegte azonban a Fiorentina kedvét, egyre veszélyesebb helyzetek alakultak ki a vendégkapu előtt. Albert Gudmundsson a 66. percben még csak a kapufát találta el, szűk tíz perccel később viszont Marco Brescianini révén összejött a szépítés, így izgalmasan alakult a végjáték. Azonban hiába a nyolcperces hosszabbítás, a Fiorentina nem tudta megszerezni a második gólját, így a Cagliari mind a három pontot elvitte Firenzéből.
Lecce–Lazio
OLASZ SERIE A
22. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Fiorentina–Cagliari 1–2 (Brescianini 74., ill. Kilicsoy 31., Palestra 47.)
Lecce–Lazio 0–0
Korábban
Como–Torino 6–0 (Duvikasz 8., 66., Baturina 16., Da Cunha 59. – 11-esből, Kühn 70., Caqueret 76.)
Vasárnap játsszák
12.30: Sassuolo–Cremonese (Tv: Match4)
15.00: Atalanta–Parma
15.00: Genoa–Bologna
18.00: Juventus–Napoli (Tv: Match4)
20.45: Roma–Milan (Tv: Match4)
Hétfőn játsszák
20.45: Hellas Verona–Udinese (Tv: Arena4)
Pénteken játszották
Internazionale–Pisa 6–2 (Zielinski 39. – 11-esből, L. Martínez 41., F. P. Esposito 45+2., Dimarco 82., A. Bonny 86., Mhitarjan 90+3., ill. Moreo 11., 23.)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Internazionale
22
17
1
4
50–19
+31
52
|2. Milan
21
13
7
1
34–16
+18
46
|3. Napoli
21
13
4
4
31–17
+14
43
|4. Roma
21
14
–
7
26–12
+14
42
|5. Como
22
11
7
4
37–16
+21
40
|6. Juventus
21
11
6
4
32–17
+15
39
|7. Atalanta
21
8
8
5
26–20
+6
32
|8. Bologna
21
8
6
7
30–24
+6
30
|9. Lazio
21
7
7
7
21–19
+2
28
|10. Udinese
21
7
5
9
22–33
–11
26
|11. Cagliari
22
6
7
9
24–31
–7
25
|12. Sassuolo
21
6
5
10
23–28
–5
23
|13. Cremonese
21
5
8
8
20–28
–8
23
|14. Parma
21
5
8
8
14–22
–8
23
|15. Torino
22
6
5
11
21–40
–19
23
|16. Genoa
21
4
8
9
22–29
–7
20
|17. Fiorentina
22
3
8
11
24–34
–10
17
|18. Lecce
21
4
5
12
13–29
–16
17
|19. Verona
21
2
8
11
17–34
–17
14
|20. Pisa
22
1
11
10
18–37
–19
14