Nemzeti Sportrádió

A Cagliari Firenzében verte meg a Fiorentinát

B. A. P.B. A. P.
Vágólapra másolva!
2026.01.24. 20:22
null
A Cagliari két gólt szerzett Firenzében (Fotó: Getty Images)
Címkék
Lazio Fiorentina olasz labdarúgás Serie A Cagliari Lecce olasz bajnokság
A Cagliari 2–1-re nyert a Fiorentina vendégeként az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Serie A) 22. fordulójában.

Fiorentina–Cagliari

A borzasztóan rajtoló Fiorentina a legutóbbi négy bajnokijából kettőt megnyert, míg a Lazio és a Milan ellen is döntetlent ért el. Paolo Vanoli együttesének azonban a Cagliari ellen megtört a lendülete. A vendégek a 31. percben Semih Kilicsoy megpattanó lövése után szereztek vezetést, majd a szünet után Sebastian Esposito tálalt Marco Palestrához, aki megduplázta a Cagliari előnyét. A kétgólos hátrány sem szegte azonban a Fiorentina kedvét, egyre veszélyesebb helyzetek alakultak ki a vendégkapu előtt. Albert Gudmundsson a 66. percben még csak a kapufát találta el, szűk tíz perccel később viszont Marco Brescianini révén összejött a szépítés, így izgalmasan alakult a végjáték. Azonban hiába a nyolcperces hosszabbítás, a Fiorentina nem tudta megszerezni a második gólját, így a Cagliari mind a három pontot elvitte Firenzéből.

Lecce–Lazio

 

OLASZ SERIE A
22. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Fiorentina–Cagliari 1–2 (Brescianini 74., ill. Kilicsoy 31., Palestra 47.)
Lecce–Lazio 0–0
Korábban
Como–Torino 6–0 (Duvikasz 8., 66., Baturina 16., Da Cunha 59. – 11-esből, Kühn 70., Caqueret 76.)

Vasárnap játsszák
12.30: Sassuolo–Cremonese (Tv: Match4)
15.00: Atalanta–Parma
15.00: Genoa–Bologna
18.00: Juventus–Napoli (Tv: Match4)
20.45: Roma–Milan (Tv: Match4)
Hétfőn játsszák
20.45: Hellas Verona–Udinese (Tv: Arena4)
Pénteken játszották
Internazionale–Pisa 6–2 (Zielinski 39. – 11-esből, L. Martínez 41., F. P. Esposito 45+2., Dimarco 82., A. Bonny 86., Mhitarjan 90+3., ill. Moreo 11., 23.)

   
AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk

P

1. Internazionale

22

17

1

4

50–19

+31

52

2. Milan

21

13

7

1

34–16

+18

46

3. Napoli

21

13

4

4

31–17

+14

43

4. Roma

21

14

7

26–12

+14

42

5. Como

22

11

7

4

37–16

+21

40

6. Juventus

21

11

6

4

32–17

+15

39

7. Atalanta

21

8

8

5

26–20

+6

32

8. Bologna

21

8

6

7

30–24

+6

30

9. Lazio

21

7

7

7

21–19

+2

28

10. Udinese

21

7

5

9

22–33

–11

26

11. Cagliari

22

6

7

9

24–31

–7

25

12. Sassuolo

21

6

5

10

23–28

–5

23

13. Cremonese

21

5

8

8

20–28

–8

23

14. Parma

21

5

8

8

14–22

–8

23

15. Torino

22

6

5

11

21–40

–19

23

16. Genoa

21

4

8

9

22–29

–7

20

17. Fiorentina

22

3

8

11

24–34

–10

17

18. Lecce

21

4

5

12

13–29

–16

17

19. Verona

21

2

8

11

17–34

–17

14

20. Pisa

22

1

11

10

18–37

–19

14

 

 

Lazio Fiorentina olasz labdarúgás Serie A Cagliari Lecce olasz bajnokság
Legfrissebb hírek

A Como megszórta a Torinót, története legnagyobb különbségű győzelmét aratta a Serie A-ban

Olasz labdarúgás
5 órája

Alaposan ráijesztett a Pisa az Interre, de végül simán nyertek Dimarcóék

Olasz labdarúgás
23 órája

A Roma szélsője visszatér az Aston Villához – hivatalos

Angol labdarúgás
2026.01.21. 13:09

Edin Dzeko megszerzésére hajt a feljutásért küzdő Schalke

Német labdarúgás
2026.01.20. 13:35

Serie A: Rómában oktatta a Laziót a Como

Olasz labdarúgás
2026.01.19. 22:45

Serie A: Donyell Malen góllal mutatkozott be a Romában

Olasz labdarúgás
2026.01.18. 22:59

Győzelemmel emlékezett elhunyt tulajdonosára a Fiorentina

Olasz labdarúgás
2026.01.18. 17:22

Serie A: a Cagliari legyőzése után Parmában szerzett pontot a Genoa

Olasz labdarúgás
2026.01.18. 14:53
Ezek is érdekelhetik