Dán bravúr a ködös Albionban – a Midtjylland idegenben szerzett előnyt a Forest ellen

GENK–FREIBURG

A Freiburg számára kezdődött jobban a Genk elleni idegenbeli összecsapás, Johan Manzambi a 7. percben úgy tűnt, meg is szerzi a vezetést csapatának, a gólt azonban végül lesállás miatt érvénytelenítették. Nem sokkal később érvényes gólt is látott a közönség, csakhogy – a szurkolók legnagyobb örömére –, azt már a Genk szerezte: a 24. percben Zakaria el-Ouahdi vette be a német csapat kapuját. Ezt követően csak kisebb lehetőségek adódtak mindkét fél előtt, főleg a második játékrész már igencsak unalmasan alakult. A Genk különösebb nehézség nélkül tartotta meg a vezetését, így minimális előnnyel várhatja a jövő heti freiburgi visszavágót. 1–0

NOTTINGHAM FOREST–MIDTJYLLAND

A nottinghami viharban az első félidőben egyértelműen fölényben volt a hazai gárda, amit jelzett, hogy negyvenöt perc után az angolok tízszer, a vendégek csupán egyszer próbálkoztak meg kapura lövéssel. Gólt azonban nem látott a közönség – ennek ellenére ekkor még nagyon úgy festett, hogy csak idő kérdése, mikor szerzi meg a Forest a vezető találatot. Ennek megfelelően a második félidő is úgy indult, ahogy az első – nottinghami fölénnyel, amely azonban a 65. perctől hirtelen alábbhagyott (akárcsak az eső), és a kritikus időszak után a Midtjylland rendezni tudta sorait. És olyannyira sikeresen rendezte, hogy a 80. percben a vezetést is megszerezték az addig nem sokat mutató dánok, a csereként beállt Cso Gu Szung fejjel mattolta a Forest védelmét. A hajrában a hazaiak mindent megtettek az egyenlítésért, a meccs végéig 22 próbálkozásig jutottak, de csak nem tudtak a kapuba találni. A csalódott közönség kifütyülte övéit, amikor a játékvezető hármat fújt a sípjába, ami nem is csoda, hiszen a Forest ebben az évben csak egy meccset tudott megnyerni hazai közönség előtt. A jövő heti visszavágót meglepetésre a dánok kezdhetik kedvezőbb helyzetből. 0–1

CELTA VIGO–OLYMPIQUE LYON

Kimondottan élvezetes, nagy iramú első félidőt játszottak Vigóban a csapatok. Mezőnyben a Lyon birtokolta többet a labdát – méghozzá jóval –, a nagyobb helyzeteket azonban a kontrákra berendezkedő Celta alakította ki. És a vezetést is a spanyolok szerezték meg: a 25. percben Javi Rueda egy remekül végigvitt ellenakciót fejezett be góllal közvetlen közelről. A második félidőben nehéz helyzetbe került a Celta, az 54. percben ugyanis Borja Iglesias megkapta második sárga lapját, így a hazai együttes tíz emberrel volt kénytelen befejezni az összecsapást. A Celta ezt követően beszorult a saját kapuja elé, a lyoni támadásokban azonban nem igazán volt fantázia – és amikor mégis átjátszották a vigói védelmet, hol Ionut Radu kapus, hol pedig a kapufa kisegítette a spanyolokat, akik azonban nem tudták megtartani az előnyüket: a 87. percben a Real Madridtól kölcsönvett Endrick kiegyenlített, és ezzel ki is alakította a végeredményt. 1–1

EURÓPA-LIGA

NYOLCADDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉSEK

Nottingham Forest (angol)–Midtjylland (dán) 0–1 (Cso Gu Szung 80.)

Genk (belga)–Freiburg (német) 1–0 (El-Ouahdi 24.)

Celta Vigo (spanyol)–Olympique Lyon (francia) 1–1 (Rueda 25., ill. Endrick 87.)

Kiállítva: B. Iglesias (54., Celta Vigo)

Ferencváros–Braga (portugál) 2–0 (Kanikovszki 32., Joseph 69.)

KORÁBBAN

Bologna (olasz)–Roma (olasz) 1–1 (Bernardeschi 50., ill. Lo. Pellegrini 70)

Stuttgart (német)–Porto (portugál) 1–2 (Undav 40., ill. Moffi 21., R. Mora 27.)

Panathinaikosz (görög)–Real Betis (spanyol) 1–0 (Taborda 88. – 11-esből)

Lille (francia)–Aston Villa (angol) 0–1 (Watkins 61.)