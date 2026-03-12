Öttusa Viwa Open: Nem dimenzionálom túl, hogy elsőként jutottam a döntőbe – Guzi Blanka

Nem először versenyez Guzi Blanka ebben az idényben: a kétszeres világbajnoki ezüstérmes, országos bajnoki címvédő öttusázó csakúgy, mint tavaly, idén is megnyerte a lengyelországi nyílt öttusaversenyt február elején, Drzonkówban. A DVTK versenyzőjét ennek a viadalnak a jelentőségéről kérdeztük (amelyen elindult Erdős Rita és Eszes Noémi is, előbbi harmadik, utóbbi hetedik lett).

„Drzonkówban az számított, hogy visszaszokjak a versenyzéshez. Még nem melegedtem be igazán, ehhez még szükségem van egy-két versenyre, mire újra felveszem a ritmust. Ráadásul a szabályok is módosultak, emiatt pedig részben ismételni tudom a tavalyi önmagam: az év eleji versenyek a tapasztalatszerzésről, a kísérletezésről szólnak. Egyelőre így a részcélok felállítása is kihívást jelent, de dolgozunk rajta” – válaszolta.

Ezt a versenyt már az új szabályok szerint rendezték meg: január végén jelentette be a Nemzetközi Öttusaszövetség (UIPM), hogy az úszótávot 200 méterről 100 méterre csökkentik, míg a kombinált számban négy helyet öt lövészetet rendeznek meg. A változtatásokkal kapcsolatos érzéseiről Guzi Blanka a következőket mondta el: „Egy-két napig mindez megviselt, de azóta már teljes mértékben a célokra összpontosítok. Persze, az úszótáv megfelezése módosított a felkészülésen, a kétszáz méter inkább szólt az állóképességről, a száz méter pedig a robbanékonyságról, ami szerintem kevésbé előnyös nekem. A barcelonai melegégövi edzőtáborban rengeteg úszóedzésem volt, több, mint korábban bármikor, a rajtjaim és a bukófordulóim csiszolását amúgy is szem előtt tartottam, most már időszerűvé is vált. Viszont a plusz lövősorozat miatt nem kellett változtatni az edzéseken, a laser run ráadásul korábban is erős számom volt, ez inkább kedvez nekem. Fizikailag igen jó szintre kerültem az alapozó időszakban, az OCR-t ugyan még nem gyakoroltam ebben a hónapban, mert február végén egy edzésen nyilaló fájdalmat éreztem a vállamban. Kihozom magamból, amit tudok, de még nem kockáztatok.”

A felkészülési időszakban, decemberben Guzi Blanka elindult a vívók országos bajnokságán, párbajtőrben egyéniben és csapatban is, utóbbiban a Honvéd színeiben, Erdős Rita is a csapattársa volt e versenyen – inkább utóbbi számból vitt magával jó érzéseket.

A 26 esztendős öttusázó a Viwa Open fedett pályás nemzetközi öttusaversenyen, egyben országos bajnokságon mind a keddi selejtezőben, mind a csütörtöki elődöntőben nagy előnnyel nyerte meg a csoportját, és biztosan jutott be a szombati döntőbe. Guzi Blanka így értékelte az elődöntőt: „Rendkívül döcögősen kezdődött a napom. A szerda délutáni, elődöntős rangsoroló vívás három és fél órán át tartott, majdnem este fél kilencig, amely mentálisan megterhelő volt, de a gyakorlásnak örültem, hiszen volt lehetőség feszegetni a határaimat, így összességében jónak értékelem az asszóimat, hatalmasat léptem előre. Nem sikerült jól regenerálódni, rosszul keltem reggel, a kedvem sem volt túl jó, de aztán tudtam, hogy ezt félre kell tenni, mert ennél nehezebb dolgokat is megéltem már. A táblavívás és az OCR sem volt az igazi, a bemelegítés során megint kiújult a vállfájdalmam – ha érzem, hogy valami nem tuti, olyankor nem kockáztatok semmit, csak a biztosra megyek. Ennél sokkal több van bennem, de jó döntést hoztam. Az úszásban és a futásban a magabiztosságom kezdett visszatérni, bár a medencében, 100 méteren szeretnék egy perc alá menni. Nem dimenzionálom túl, hogy első helyen jutottam be, inkább arra figyelek, mire van szükségem, mikor engedjek ki egy kicsit, vagy mikor nyomjam meg jobban. A lövészetemnek alapvetően örültem, egyébként hiába nem tűnik olyan nagy módosításnak az ötödik sorozat beiktatása, megváltoztatja a kombinált szám ritmusát, néha nem is tudom pontosan, hányadik sorozatnál tartok, flow állapotban el lehet veszni a számolásban. Azt viszont szeretem, hogy az elsőt viszonylag alacsony pulzussal teljesíthetem.”