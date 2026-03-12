Nemzeti Sportrádió

Már senkit sem lep meg: megvan Armand Duplantis 15. rúdugróvilágcsúcsa

2026.03.12. 23:46
Armand Duplantis továbbra is megállíthatatlan (Fotó: Getty Images)
A svéd Armand Duplantis 631 centiméteres világcsúccsal nyerte meg a férfi rúdugrást csütörtökön az Uppsalában rendezett atlétikai World Tour-versenyen.

 

Az olimpiai, világ- és Európa-bajnok versenyző 2020 óta 15. alkalommal döntötte meg a rekordot. 

Legutóbb szeptemberben Tokióban javította meg a világcsúcsot, amikor 630 centiméteres eredménnyel világbajnok lett. A Mondo Classic elnevezésű fedett pályás viadalon Duplantis előbb az 565, majd az 590 és a 608 centiméteres magasságot teljesítette magabiztosan, végül a 631 centit is elsőre átugrotta.

