Már senkit sem lep meg: megvan Armand Duplantis 15. rúdugróvilágcsúcsa

Az olimpiai, világ- és Európa-bajnok versenyző 2020 óta 15. alkalommal döntötte meg a rekordot.

Legutóbb szeptemberben Tokióban javította meg a világcsúcsot, amikor 630 centiméteres eredménnyel világbajnok lett. A Mondo Classic elnevezésű fedett pályás viadalon Duplantis előbb az 565, majd az 590 és a 608 centiméteres magasságot teljesítette magabiztosan, végül a 631 centit is elsőre átugrotta.

A VIDEÓ ITT!