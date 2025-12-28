Nemzeti Sportrádió

Serie A: Höjlund duplájával nápolyi siker Cremonában

2025.12.28. 17:16
Fotó: Getty Images
Serie A Napoli Cremonese
A címvédő Napoli a dán válogatott Rasmus Höjlund duplájával 2–0-ra nyert az újonc Cremonese vendégeként az olasz labdarúgó-bajnokság 17. fordulójának vasárnapi játéknapján.

A találkozón végig hatalmas fölényben futballozott a nápolyi csapat, Höjlund pedig már az első félidőben megszerezte mindkét gólját, amellyel gyakorlatilag a szünetre eldőlt az összecsapás.

OLASZ SERIE A
17. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Milan–Hellas Verona 3–0 (Pulisic 45+1., Nkunku 48. – 11-esből, 53.)
Cremonese–Napoli 0–2 (Höjlund 13., 45.)

Később
18.00: Bologna–Sassuolo (Tv: Match4)
20.45: Atalanta–Internazionale (Tv: Match4)

Szombaton játszották
Parma–Fiorentina 1–0 (Sörensen, 48.)
Pisa–Juventus 0–2 (Calabresi 74. –öngól, Yildiz 90+2. )
Lecce–Como 0–3 (N. Paz 20., J. Ramón 66., Duvikasz 75.)
Torino–Cagliari 1–2 (Vlasic 27., ill. Prati 45., Kilicsoy 66.)
Udinese–Lazio 1–1 (K. Davis 90+5., ill. Vecino 80.)
Hétfőn játsszák
20.45: Roma–Genoa (Tv: Arena4)

   
AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K  

Gk

P

  1. Milan

16

10

5

1

27–13

+14

35

  2. Napoli

16

11

1

4

24–13

+11

34

  3. Internazionale

15

11

4

34–14

+20

33

  4. Juventus

17

9

5

3

23–15

+8

32

  5. Roma

16

10

6

17–10

+7

30

  6. Como

16

7

6

3

22–12

+10

27

  7. Bologna

15

7

4

4

23–13

+10

25

  8. Lazio

17

6

6

5

18–12

+6

24

  9. Atalanta

16

5

7

4

20–18

+2

22

10. Udinese

17

6

4

7

18–28

–10

22

11. Sassuolo

16

6

3

7

21–20

+1

21

12. Cremonese

17

5

6

6

18–20

–2

21

13. Torino

17

5

5

7

17–28

–11

20

14. Cagliari

17

4

6

7

19–24

–5

18

15. Parma

16

4

5

7

11–18

–7

17

16. Lecce

16

4

4

8

11–22

–11

16

17. Genoa

16

3

5

8

16–24

–8

14

18. Verona

16

2

6

8

13–25

–12

12

19. Pisa

17

1

8

8

12–24

–12

11

20. Fiorentina

17

1

6

10

17–28

–11

9

 

 

