Nemzeti Sportrádió

Az UEFA elnöke ellenzi a hazai bajnokik külföldi megrendezését

R. D. P.R. D. P.
2026.02.12. 14:30
null
Aleksander Ceferin világossá tette nézeteit (Fotó: Getty Images)
Címkék
labdarúgás UEFA Aleksander Ceferin
Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) brüsszeli kongresszusán Aleksander Ceferin elnök a hazai bajnoki mérkőzések külföldi megrendezése ellen szólalt fel.

A szlovén sportdiplomata a csütörtöki beszédében hangsúlyozta, az európai ligáknak nem szabad kockáztatniuk, hogy rövid távú célok érdekében aláássák szurkolóik bizalmát. Azt tanácsolta a kluboknak, ne cseréljék el a gyökereiket a profitra.

„A hazai bajnokságok az erejüket a területükből, a hagyományaikból és a mérkőzésre járó szurkolóikból merítik. A hazai bajnokik exportálása rövid távú érdekeket szolgálhat, de gyengíti a kapcsolatokat és kikezdi a lojalitást” – mondta az UEFA elnöke.

„Az UEFA csak ebben az idényben több mint négyszáz millió eurót oszt szét azon klubok között, akik nem szerepelnek a Bajnokok Ligája alapszakaszában. Létezne ez egy olyan rendszerben, amelyet csak a profit vezérel? Biztos vagyok benne, hogy a válasz egyértelmű” – fogalmazott Ceferin.

 

labdarúgás UEFA Aleksander Ceferin
Legfrissebb hírek

Az év legjobb játékvezetőit is díjazza idéntől az UEFA

Minden más foci
48 perce

A Real Madrid megállapodott az UEFA-val a Szuperliga ügyében

Spanyol labdarúgás
23 órája

Labdarúgás: több mint 1300 fiatalperc az NB I 21. fordulójában

Utánpótlássport
2026.02.10. 08:58

Teljesültek C. Ronaldo kívánságai, visszatér az Al-Naszr keretébe

Minden más foci
2026.02.10. 07:50

Gyökeres-dupla, Palmer-mesterhármas – simán nyert az Arsenal és a Chelsea is

Angol labdarúgás
2026.02.07. 18:08

Labdarúgás: egy bravúrra a történelmi sikertől a Puskás U19-es csapata

Utánpótlássport
2026.02.03. 17:39

Labdarúgás: csaknem 1500 fiatalperc az NB I 20. fordulójában

Utánpótlássport
2026.02.02. 19:18

A Ludogorec lesz a Ferencváros ellenfele az Európa-liga-rájátszásban

Európa-liga
2026.01.30. 13:30
Ezek is érdekelhetik