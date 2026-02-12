Az UEFA elnöke ellenzi a hazai bajnokik külföldi megrendezését

A szlovén sportdiplomata a csütörtöki beszédében hangsúlyozta, az európai ligáknak nem szabad kockáztatniuk, hogy rövid távú célok érdekében aláássák szurkolóik bizalmát. Azt tanácsolta a kluboknak, ne cseréljék el a gyökereiket a profitra.

„A hazai bajnokságok az erejüket a területükből, a hagyományaikból és a mérkőzésre járó szurkolóikból merítik. A hazai bajnokik exportálása rövid távú érdekeket szolgálhat, de gyengíti a kapcsolatokat és kikezdi a lojalitást” – mondta az UEFA elnöke.

„Az UEFA csak ebben az idényben több mint négyszáz millió eurót oszt szét azon klubok között, akik nem szerepelnek a Bajnokok Ligája alapszakaszában. Létezne ez egy olyan rendszerben, amelyet csak a profit vezérel? Biztos vagyok benne, hogy a válasz egyértelmű” – fogalmazott Ceferin.