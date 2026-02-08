Serie A: a Parma a 95. percben szerzett győztes gólt a Bologna ellen

Nagyon sokáig úgy tűnt, hogy a csapatok gól nélküli döntetlennel zárják a mérkőzést, a 95. percben azonban Christian Ordónez bevette a hazai csapat hálóját egy távoli átlövést követően – és mint három perccel később kiderült, ezzel a Parma elhozta a három pontot Bolognából.

A mérkőzést mindkét csapat emberhátrányban fejezte be: a Bolognától a 22. percben Tommaso Pobegát állították ki, míg a Parmánál Mariano Troilo mehetett zuhanyozni a 79. percben.

OLASZ SERIE A

24. FORDULÓ

Bologna–Parma 0–1 (Ordónez 90+5.)

Kiállítva: Pobega (22.), ill. Troilo (79.)

KÉSŐBB

15.00: Lecce–Udinese (Tv: Match4)

18.00: Sassuolo–Internazionale (Tv: Match4)

20.45: Juventus–Lazio (Tv: Match4)

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK

Genoa–Napoli 2–3 (Malinovszkij 3. – 11-esből, L. Colombo 57., ill. R. Höjlund 20., 90+5. – a másodikat 11-esből, McTominay 22.)

Fiorentina–Torino 2–2 (Szolomon 51., Kean 57., ill. Casadei 26., Maripán 90+4.)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Hellas Verona–Pisa 0–0

HÉTFŐ

18.30: Atalanta–Cremonese

20.45: Roma–Cagliari (Tv: Arena4)

FEBRUÁR 18., SZERDA

20.45: Milan–Como