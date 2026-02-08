Serie A: a Parma a 95. percben szerzett győztes gólt a Bologna ellen
Nagyon sokáig úgy tűnt, hogy a csapatok gól nélküli döntetlennel zárják a mérkőzést, a 95. percben azonban Christian Ordónez bevette a hazai csapat hálóját egy távoli átlövést követően – és mint három perccel később kiderült, ezzel a Parma elhozta a három pontot Bolognából.
A mérkőzést mindkét csapat emberhátrányban fejezte be: a Bolognától a 22. percben Tommaso Pobegát állították ki, míg a Parmánál Mariano Troilo mehetett zuhanyozni a 79. percben.
OLASZ SERIE A
24. FORDULÓ
Bologna–Parma 0–1 (Ordónez 90+5.)
Kiállítva: Pobega (22.), ill. Troilo (79.)
KÉSŐBB
15.00: Lecce–Udinese (Tv: Match4)
18.00: Sassuolo–Internazionale (Tv: Match4)
20.45: Juventus–Lazio (Tv: Match4)
SZOMBATON JÁTSZOTTÁK
Genoa–Napoli 2–3 (Malinovszkij 3. – 11-esből, L. Colombo 57., ill. R. Höjlund 20., 90+5. – a másodikat 11-esből, McTominay 22.)
Fiorentina–Torino 2–2 (Szolomon 51., Kean 57., ill. Casadei 26., Maripán 90+4.)
PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK
Hellas Verona–Pisa 0–0
HÉTFŐ
18.30: Atalanta–Cremonese
20.45: Roma–Cagliari (Tv: Arena4)
FEBRUÁR 18., SZERDA
20.45: Milan–Como
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Internazionale
23
18
1
4
52–19
+33
55
|2. Milan
23
14
8
1
38–17
+21
50
|3. Napoli
24
15
4
5
36–23
+13
49
|4. Juventus
23
13
6
4
39–18
+21
45
|5. Roma
23
14
1
8
27–14
+13
43
|6. Como
23
11
8
4
37–16
+21
41
|7. Atalanta
23
9
9
5
30–20
+10
36
|8. Lazio
23
8
8
7
24–21
+3
32
|9. Udinese
23
9
5
9
26–34
–8
32
|10. Bologna
24
8
6
10
32–31
+1
30
|11. Sassuolo
23
8
5
10
27–29
–2
29
|12. Cagliari
23
7
7
9
28–31
–3
28
|13. Torino
24
7
6
11
24–42
–18
27
|14. Parma
23
6
7
10
16–30
–14
25
|15. Genoa
24
5
8
11
29–37
–8
23
|16. Cremonese
23
5
8
10
20–31
–11
23
|17. Lecce
24
4
7
13
13–30
–17
19
|18. Fiorentina
24
3
9
12
27–38
–11
18
|19. Pisa
24
1
12
11
19–40
–21
15
|20. Verona
24
2
9
13
18–41
–23
15