Serie A: a Parma a 95. percben szerzett győztes gólt a Bologna ellen

T. Z.T. Z.
2026.02.08. 14:39
null
A hazaiaktól és a vendégektől is kiállítottak egy-egy játékost (Fotó: Getty Images)
Parma Serie A Bologna olasz foci
Az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Serie A) 24. fordulójának vasárnap kora délutáni mérkőzésén a Parma idegenben 1–0-ra legyőzte a Bolognát.

Nagyon sokáig úgy tűnt, hogy a csapatok gól nélküli döntetlennel zárják a mérkőzést, a 95. percben azonban Christian Ordónez bevette a hazai csapat hálóját egy távoli átlövést követően – és mint három perccel később kiderült, ezzel a Parma elhozta a három pontot Bolognából.

A mérkőzést mindkét csapat emberhátrányban fejezte be: a Bolognától a 22. percben Tommaso Pobegát állították ki, míg a Parmánál Mariano Troilo mehetett zuhanyozni a 79. percben.

OLASZ SERIE A
24. FORDULÓ
Bologna–Parma 0–1 (Ordónez 90+5.)
Kiállítva: Pobega (22.), ill. Troilo (79.)
KÉSŐBB
15.00: Lecce–Udinese (Tv: Match4)
18.00: Sassuolo–Internazionale (Tv: Match4)
20.45: Juventus–Lazio (Tv: Match4)

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK
Genoa–Napoli 2–3 (Malinovszkij 3. – 11-esből, L. Colombo 57., ill. R. Höjlund 20., 90+5. – a másodikat 11-esből, McTominay 22.)
Fiorentina–Torino 2–2 (Szolomon 51., Kean 57., ill. Casadei 26., Maripán 90+4.)
PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK
Hellas Verona–Pisa 0–0
HÉTFŐ
18.30: Atalanta–Cremonese
20.45: Roma–Cagliari (Tv: Arena4)
FEBRUÁR 18., SZERDA
20.45: Milan–Como

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

  1. Internazionale

23

18

1

4

52–19

+33 

55 

  2. Milan

23

14

8

1

38–17

+21 

50 

  3. Napoli

24

15

4

5

36–23

+13 

49 

  4. Juventus

23

13

6

4

39–18

+21 

45 

  5. Roma

23

14

1

8

27–14

+13 

43 

  6. Como

23

11

8

4

37–16

+21 

41 

  7. Atalanta

23

9

9

5

30–20

+10 

36 

  8. Lazio

23

8

8

7

24–21

+3 

32 

  9. Udinese

23

9

5

9

26–34

–8 

32 

10. Bologna

24

8

6

10

32–31

+1 

30 

11. Sassuolo

23

8

5

10

27–29

–2 

29 

12. Cagliari

23

7

7

9

28–31

–3 

28 

13. Torino

24

7

6

11

24–42

–18 

27 

14. Parma

23

6

7

10

16–30

–14 

25 

15. Genoa

24

5

8

11

29–37

–8 

23 

16. Cremonese

23

5

8

10

20–31

–11 

23 

17. Lecce

24

4

7

13

13–30

–17 

19 

18. Fiorentina

24

3

9

12

27–38

–11 

18 

19. Pisa

24

1

12

11

19–40

–21 

15 

20. Verona

24

2

9

13

18–41

–23 

15 

 

 

