Zalaegerszegről érkezett védő Kazincbarcikára

A labdarúgó 2024-ben a Haladástól szerződött a ZTE-hez, a kék-fehéreknél mutatkozott be az élvonalban, összesen 32 tétmérkőzésen lépett pályára.

A ZTE előtt az NB II-ben 138 mérkőzésen pályára lépő játékos korábban meghatározó tagja volt az U16-os és az U17-es nemzeti csapatnak.

A Kazincbarcika közleménye szerint Nyíri Vince hosszabb távú szerződést kötött az egyesülettel.

„Örülök, hogy csatlakozhattam a KBSC csapatához, nagyon várom már, hogy bemutatkozhassak a klub színeiben – idézte Nyíri Vincét a klub közleménye. – Tisztában vagyok vele, hogy nincs egyszerű helyzetben a klub, kellenek a győzelmek, pontok. Én személy szerint bízom a klub sikerességében, eredményességében, és azon leszek, hogy a legjobb tudásom szerint segítsem a csapatot. A hétközi kupafordulót sikerrel vettük, ez biztos ad egy löketet a csapatnak, szóval bízom benne, hogy a soron következő bajnokik is ilyen eredményesek lesznek!”

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC-NÉL

Érkezők: Ferenczi János (FC Csíkszereda – Románia), Eduvie Ikoba (amerikai, Zemplín Michalovce – Nagymihály, Szlovákia), Nagy Zsombor (Zalaegerszegi TE FC), Nyíri Vince (Zalaegerszegi TE FC), Makszim Puhtyejev (ukrán-magyar, FC STK 1914 Samorín – Somorja, Szlovákia, szabadon igazolhatóként), Kacper Radkowski (lengyel, Waterford FC – Írország), Semir Smajlagic (bosnyák, Hamrun Spartans – Málta, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe érkezők: Klausz Milán (MTK Budapest), Kocsis Botond (ETO FC)

Kölcsönből visszatérhetnek: –

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Sebök Péter (magyar-svájci, Winterthur U21 – Svájc)

Távozók: Blessing Eleke* (nigériai, szabadon igazolható), Varazdat Harojan* (örmény, szabadon igazolható), Prosser Dániel (Tatabánya SC, szabadon igazolhatóként), Szujó Attila (Haladás)

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatérnek klubjukhoz: Bánfalvi Gergő (Vasas FC), Sós Bence (Topolyai SC – Szerbia, onnan Tiszakécskei LC)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A ZALAEGERSZEGI TE FC-NÉL

Érkezők: Akpe Victory (Akpe Victory Maduabuchukwu, nigériai, FK Banga – Litvánia), Nicolás Elosú (Nicolás Elosú Larumbe, argentin, Racing Club II – Argentína), André Ferreira (portugál, Sporting Braga B – Portugália), Garai Zétény (FC Ajka), Skribek Alen (Paksi FC, kölcsön után végleg)

(Az NB III-as csapathoz érkezett légiósok: Dario Bonilla (kolumbiai, Orsomarso SC – Kolumbia), Isaac Chukwudi (nigériai, Beyond Limits – Nigéria)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatértek: –

Az utánpótlásból vagy a második csapatból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Divaio Bobson (holland-suriname-i)

Kiszemeltek: Aiden Harangi (amerikai-magyar, Eintracht Frankfurt II – Németország), Marlon (brazil, Juventude – Brazília), Gui Teixeira (brazil, Juventude – Brazília), Fernando Vera (paraguayi, Corinthians – Brazília)

Távozók: Bakti Balázs (NK Nafta 1903 – Szlovénia), Bodnár Gergő (Újpest FC), Klausz Milán (MTK Budapest, onnan kölcsönben Kazincbarcika), Krajcsovics Ábel (Újpest FC), Nagy Zsombor (Kolorcity Kazincbarcika), Nyíri Vince (Kolorcity Kazincbarcika)

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatért klubjához: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Diego Borges (brazil)