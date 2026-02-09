Serie A: szoros, mégis sima hazai siker Bergamóban

Nem bízta a véletlenre a dolgokat a Cremonese elleni hazai mérkőzés elején az Atalanta: a bergamói csapatból előbb Giacomo Raspadori, majd Berat Djimsiti került nagy helyzetbe. Az ő lehetőségeik azonban kimaradtak, nem úgy Nikola Krsztovicsé, aki a 13. percben 16 méterről vette be Emil Audero kapuját. A hazaiak az előny tudatában sem álltak le: a 25. percben már 2–0 állt az eredményjelzőn. Ezúttal Lazar Szamardzsics tartotta meg szépen a labdát a középpályán, majd Davide Zappacostához játszott, aki jobbról betört a vendégek tizenhatosára, és kilőtte a hosszú sarkot.

Az Atalanta játékkedvét a kétgólos fór sem csökkentette jelentősen: csak úgy záporoztak Audero kapuja felé a lövések, ám vagy a kapus állta az útjukat, vagy rosszul állították be az irányzékot a kék-fekete játékosok. A mérkőzés végén az Atalanta egy lesgólt, a Cremonese Morten Thorsby révén egy érvényes találatot hozott össze, így legalább a fináléja izgalmas lett az egyébként meglehetősen egyoldalú összecsapásnak.

SERIE A

24. FORDULÓ

Hétfői mérkőzések

Atalanta–Cremonese 2–1 (Krsztovics 13., Zappacosta 25., ill. Thorsby 90+4.)

20.45: Roma–Cagliari (Tv: Arena4)

VASÁRNAP JÁTSZOTTÁK

Juventus–Lazio 2–2 (McKennie 59., Kalulu 90+6., ill. Pedro 45+2., Isaksen 47.)

Sassuolo–Internazionale 0–5 (Bisseck 11., M. Thuram 28., L. Martínez 50., Akanji 54., Luis Henrique 89.)

Kiállítva: Matics (54., Sassuolo)

Bologna–Parma 0–1 (Ordónez 90+5.)

Kiállítva: Pobega (22.), ill. Troilo (79.)

Lecce–Udinese 2–1 (Gandelman 5., Banda 90., ill. Solet 26. – 11-esből)

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK

Genoa–Napoli 2–3 (Malinovszkij 3. – 11-esből, L. Colombo 57., ill. R. Höjlund 20., 90+5. – a másodikat 11-esből, McTominay 22.)

Fiorentina–Torino 2–2 (Szolomon 51., Kean 57., ill. Casadei 26., Maripán 90+4.)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Hellas Verona–Pisa 0–0

FEBRUÁR 18., SZERDA

20.45: Milan–Como