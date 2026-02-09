Nemzeti Sportrádió

Serie A: szoros, mégis sima hazai siker Bergamóban

V. H. L.V. H. L.
2026.02.09. 20:37
Nikola Krsztovics (jobbra) szerezte a mérkőzés első gólját (Fotó: Getty Images)
Nikola Krsztovics és Davide Zappacosta góljaival az Atalanta már az első félidőben 2–0-ra vezetett, de a végén egy Morten Thorsby-gól okozott némi riadalmat a hazaiak soraiban a Serie A 24. fordulójának első hétfői mérkőzésén.

Nem bízta a véletlenre a dolgokat a Cremonese elleni hazai mérkőzés elején az Atalanta: a bergamói csapatból előbb Giacomo Raspadori, majd Berat Djimsiti került nagy helyzetbe. Az ő lehetőségeik azonban kimaradtak, nem úgy Nikola Krsztovicsé, aki a 13. percben 16 méterről vette be Emil Audero kapuját. A hazaiak az előny tudatában sem álltak le: a 25. percben már 2–0 állt az eredményjelzőn. Ezúttal Lazar Szamardzsics tartotta meg szépen a labdát a középpályán, majd Davide Zappacostához játszott, aki jobbról betört a vendégek tizenhatosára, és kilőtte a hosszú sarkot.

Az Atalanta játékkedvét a kétgólos fór sem csökkentette jelentősen: csak úgy záporoztak Audero kapuja felé a lövések, ám vagy a kapus állta az útjukat, vagy rosszul állították be az irányzékot a kék-fekete játékosok. A mérkőzés végén az Atalanta egy lesgólt, a Cremonese Morten Thorsby révén egy érvényes találatot hozott össze, így legalább a fináléja izgalmas lett az egyébként meglehetősen egyoldalú összecsapásnak.

SERIE A
24. FORDULÓ
Hétfői mérkőzések
Atalanta–Cremonese 2–1 (Krsztovics 13., Zappacosta 25., ill. Thorsby 90+4.)
20.45: Roma–Cagliari (Tv: Arena4)
VASÁRNAP JÁTSZOTTÁK
Juventus–Lazio 2–2 (McKennie 59., Kalulu 90+6., ill. Pedro 45+2., Isaksen 47.)
Sassuolo–Internazionale 0–5 (Bisseck 11., M. Thuram 28., L. Martínez 50., Akanji 54., Luis Henrique 89.)
Kiállítva: Matics (54., Sassuolo)
Bologna–Parma 0–1 (Ordónez 90+5.)
Kiállítva: Pobega (22.), ill. Troilo (79.)
Lecce–Udinese 2–1 (Gandelman 5., Banda 90., ill. Solet 26. – 11-esből)
SZOMBATON JÁTSZOTTÁK
Genoa–Napoli 2–3 (Malinovszkij 3. – 11-esből, L. Colombo 57., ill. R. Höjlund 20., 90+5. – a másodikat 11-esből, McTominay 22.)
Fiorentina–Torino 2–2 (Szolomon 51., Kean 57., ill. Casadei 26., Maripán 90+4.)
PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK
Hellas Verona–Pisa 0–0

FEBRUÁR 18., SZERDA
20.45: Milan–Como

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K  

Gk 

  1. Internazionale

24

19

1

4

57–19

+38 

58 

  2. Milan

23

14

8

1

38–17

+21 

50 

  3. Napoli

24

15

4

5

36–23

+13 

49 

  4. Juventus

24

13

7

4

41–20

+21 

46 

  5. Roma

23

14

1

8

27–14

+13 

43 

  6. Como

23

11

8

4

37–16

+21 

41 

  7. Atalanta

24

10

9

5

32–21

+11 

39 

  8. Lazio

24

8

9

7

26–23

+3 

33 

  9. Udinese

24

9

5

10

27–36

–9 

32 

10. Bologna

24

8

6

10

32–31

+1 

30 

11. Sassuolo

24

8

5

11

27–34

–7 

29 

12. Cagliari

23

7

7

9

28–31

–3 

28 

13. Torino

24

7

6

11

24–42

–18 

27 

14. Parma

24

6

8

10

16–30

–14 

26 

15. Genoa

24

5

8

11

29–37

–8 

23 

16. Cremonese

24

5

8

11

21–33

–12 

23 

17. Lecce

24

5

6

13

15–31

–16 

21 

18. Fiorentina

24

3

9

12

27–38

–11 

18 

19. Pisa

24

1

12

11

19–40

–21 

15 

20. Verona

24

2

9

13

18–41

–23 

15 

 

 

