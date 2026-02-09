Serie A: szoros, mégis sima hazai siker Bergamóban
Nem bízta a véletlenre a dolgokat a Cremonese elleni hazai mérkőzés elején az Atalanta: a bergamói csapatból előbb Giacomo Raspadori, majd Berat Djimsiti került nagy helyzetbe. Az ő lehetőségeik azonban kimaradtak, nem úgy Nikola Krsztovicsé, aki a 13. percben 16 méterről vette be Emil Audero kapuját. A hazaiak az előny tudatában sem álltak le: a 25. percben már 2–0 állt az eredményjelzőn. Ezúttal Lazar Szamardzsics tartotta meg szépen a labdát a középpályán, majd Davide Zappacostához játszott, aki jobbról betört a vendégek tizenhatosára, és kilőtte a hosszú sarkot.
Az Atalanta játékkedvét a kétgólos fór sem csökkentette jelentősen: csak úgy záporoztak Audero kapuja felé a lövések, ám vagy a kapus állta az útjukat, vagy rosszul állították be az irányzékot a kék-fekete játékosok. A mérkőzés végén az Atalanta egy lesgólt, a Cremonese Morten Thorsby révén egy érvényes találatot hozott össze, így legalább a fináléja izgalmas lett az egyébként meglehetősen egyoldalú összecsapásnak.
SERIE A
24. FORDULÓ
Hétfői mérkőzések
Atalanta–Cremonese 2–1 (Krsztovics 13., Zappacosta 25., ill. Thorsby 90+4.)
20.45: Roma–Cagliari (Tv: Arena4)
VASÁRNAP JÁTSZOTTÁK
Juventus–Lazio 2–2 (McKennie 59., Kalulu 90+6., ill. Pedro 45+2., Isaksen 47.)
Sassuolo–Internazionale 0–5 (Bisseck 11., M. Thuram 28., L. Martínez 50., Akanji 54., Luis Henrique 89.)
Kiállítva: Matics (54., Sassuolo)
Bologna–Parma 0–1 (Ordónez 90+5.)
Kiállítva: Pobega (22.), ill. Troilo (79.)
Lecce–Udinese 2–1 (Gandelman 5., Banda 90., ill. Solet 26. – 11-esből)
SZOMBATON JÁTSZOTTÁK
Genoa–Napoli 2–3 (Malinovszkij 3. – 11-esből, L. Colombo 57., ill. R. Höjlund 20., 90+5. – a másodikat 11-esből, McTominay 22.)
Fiorentina–Torino 2–2 (Szolomon 51., Kean 57., ill. Casadei 26., Maripán 90+4.)
PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK
Hellas Verona–Pisa 0–0
FEBRUÁR 18., SZERDA
20.45: Milan–Como
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Internazionale
24
19
1
4
57–19
+38
58
|2. Milan
23
14
8
1
38–17
+21
50
|3. Napoli
24
15
4
5
36–23
+13
49
|4. Juventus
24
13
7
4
41–20
+21
46
|5. Roma
23
14
1
8
27–14
+13
43
|6. Como
23
11
8
4
37–16
+21
41
|7. Atalanta
24
10
9
5
32–21
+11
39
|8. Lazio
24
8
9
7
26–23
+3
33
|9. Udinese
24
9
5
10
27–36
–9
32
|10. Bologna
24
8
6
10
32–31
+1
30
|11. Sassuolo
24
8
5
11
27–34
–7
29
|12. Cagliari
23
7
7
9
28–31
–3
28
|13. Torino
24
7
6
11
24–42
–18
27
|14. Parma
24
6
8
10
16–30
–14
26
|15. Genoa
24
5
8
11
29–37
–8
23
|16. Cremonese
24
5
8
11
21–33
–12
23
|17. Lecce
24
5
6
13
15–31
–16
21
|18. Fiorentina
24
3
9
12
27–38
–11
18
|19. Pisa
24
1
12
11
19–40
–21
15
|20. Verona
24
2
9
13
18–41
–23
15