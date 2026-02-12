Frankfurtból erősített a ZTE – hivatalos

André Ferreira után újabb jobbhátvéddel erősített a ZTE FC, a klub ugyanis bejelentette Harangi Aiden szerződtetését.

A 20 éves Harangi az Eintracht Frankfurt akadémiájáról érkezik a ZTE-hez, új csapatánál 2027 nyaráig kötelezte el magát, de a megállapodásban szerepel egy további évre szóló opció.

Harangi az Egyesült Államokban született, édesapja, Harangi Péter korábban a Debreceni VSC színeiben NB I-es labdarúgó volt, édesanyja pedig amerikai.

Harangi Aiden a Frankfurt második csapatában is szerepelt, az előző idényben pedig bemutatkozott az amerikai élvonalban, a Major League Soccerben, a San Diego FC-ben öt mérkőzést kapott.

Korábban szerepelt a magyar U16-os és U17-es válogatottban, majd amerikaiként az U17-ben, az U18-ban és az U19-ben játszott. Részt vett a 2023-as U20-as világbajnokságon.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A ZALAEGERSZEGI TE FC-NÉL

Érkezők: Akpe Victory (Akpe Victory Maduabuchukwu, nigériai, FK Banga – Litvánia), Nicolás Elosú (Nicolás Elosú Larumbe, argentin, Racing Club II – Argentína), André Ferreira (portugál, Sporting Braga B – Portugália), Garai Zétény (FC Ajka), Harangi Aiden (amerikai-magyar, Eintracht Frankfurt II – Németország), Skribek Alen (Paksi FC, kölcsön után végleg)

(Az NB III-as csapathoz érkezett légiósok: Dario Bonilla (kolumbiai, Orsomarso SC – Kolumbia), Isaac Chukwudi (nigériai, Beyond Limits – Nigéria)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatértek: –

Az utánpótlásból vagy a második csapatból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Divaio Bobson (holland-suriname-i)

Kiszemeltek: Marlon (brazil, Juventude – Brazília), Gui Teixeira (brazil, Juventude – Brazília), Fernando Vera (paraguayi, Corinthians – Brazília)

Távozók: Bakti Balázs (NK Nafta 1903 – Szlovénia), Bodnár Gergő (Újpest FC), Klausz Milán (MTK Budapest, onnan kölcsönben Kazincbarcika), Krajcsovics Ábel (Újpest FC), Nagy Zsombor (Kolorcity Kazincbarcika), Nyíri Vince (Kolorcity Kazincbarcika)

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatért klubjához: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Diego Borges (brazil)