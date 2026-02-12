Nemzeti Sportrádió

Frankfurtból erősített a ZTE – hivatalos

Harangi Aiden a ZTE-ben folytatja (Fotó: ztefc.hu)
A labdarúgó NB I-ben szereplő Zalaegerszeg saját hivatalos oldalain jelentette be, hogy szerződtette az Eintracht Frankfurt akadémiáján nevelkedett Harangi Aident.

André Ferreira után újabb jobbhátvéddel erősített a ZTE FC, a klub ugyanis bejelentette Harangi Aiden szerződtetését.

A 20 éves Harangi az Eintracht Frankfurt akadémiájáról érkezik a ZTE-hez, új csapatánál 2027 nyaráig kötelezte el magát, de a megállapodásban szerepel egy további évre szóló opció.

Harangi az Egyesült Államokban született, édesapja, Harangi Péter korábban a Debreceni VSC színeiben NB I-es labdarúgó volt, édesanyja pedig amerikai. 

Harangi Aiden a Frankfurt második csapatában is szerepelt, az előző idényben pedig bemutatkozott az amerikai élvonalban, a Major League Soccerben, a San Diego FC-ben öt mérkőzést kapott.

Korábban szerepelt a magyar U16-os és U17-es válogatottban, majd amerikaiként az U17-ben, az U18-ban és az U19-ben játszott. Részt vett a 2023-as U20-as világbajnokságon.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A ZALAEGERSZEGI TE FC-NÉL
Érkezők: Akpe Victory (Akpe Victory Maduabuchukwu, nigériai, FK Banga – Litvánia), Nicolás Elosú (Nicolás Elosú Larumbe, argentin, Racing Club II – Argentína), André Ferreira (portugál, Sporting Braga B – Portugália), Garai Zétény (FC Ajka), Harangi Aiden (amerikai-magyar, Eintracht Frankfurt II – Németország), Skribek Alen (Paksi FC, kölcsön után végleg)
(Az NB III-as csapathoz érkezett légiósok: Dario Bonilla (kolumbiai, Orsomarso SC – Kolumbia),  Isaac Chukwudi (nigériai, Beyond Limits – Nigéria)
Kölcsönbe érkezők:
Kölcsönből visszatértek: – 
Az utánpótlásból vagy a második csapatból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Divaio Bobson (holland-suriname-i) 
Kiszemeltek: Marlon (brazil, Juventude – Brazília), Gui Teixeira (brazil, Juventude – Brazília), Fernando Vera (paraguayi, Corinthians – Brazília)
Távozók: Bakti Balázs (NK Nafta 1903 – Szlovénia), Bodnár Gergő (Újpest FC), Klausz Milán (MTK Budapest, onnan kölcsönben Kazincbarcika), Krajcsovics Ábel (Újpest FC), Nagy Zsombor (Kolorcity Kazincbarcika), Nyíri Vince (Kolorcity Kazincbarcika)
Kölcsönbe távozók:
Kölcsönből visszatért klubjához:
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Diego Borges (brazil) 

 

 

