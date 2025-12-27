Serie A: két vesztes meccs után ismét nyert a Como
Az eddig összességében várakozáson felül teljesítő Como legutóbbi két meccsét elveszítette a Serie A-ban – holtpontról ugyanakkor nem lehetett beszélni, hiszen előzetesen az Internazionale és a Roma elleni vereségek is bőven „kalkulálhatóak” voltak.
A Lecce otthonában viszont visszatalált a helyes útra Cesc Fabregas együttese: a 20. percben a Real Madridtól kölcsönkapott, parádés formában futballozó Nico Paz szerzett vezetést a Comónak egy szerencsésen megpattanó távoli lövéssel, majd a 66. percben a madridak másik neveltje, Jacobo Ramón közvetlen közelről növelte a vendégek előnyét. A 0–3-as végeredményt negyedórával a meccs vége előtt Anasztasziosz Duvikasz állította be egy lapos lövés után.
A másik délutáni mérkőzésen a Cagliari egygólos hátrányból állt fel, és végül 2–1 nyert a Torino otthonában.
OLASZ SERIE A
17. FORDULÓ
Lecce–Como 0–3 (N. Paz 20., J. Ramón 66., Duvikasz 75.)
Torino–Cagliari 1–2 (Vlasic 27., ill. Prati 45., Kilicsoy 66.)
KORÁBBAN
Parma–Fiorentina 1–0 (Sörensen 48.)
KÉSŐBB
18.00: Udinese–Lazio (Tv: Match4)
20.45: Pisa–Juventus (Tv: Match4)
Vasárnap játsszák
12.30: Milan–Hellas Verona (Tv: Match4)
15.00: Cremonese–Napoli (Tv: Match4)
18.00: Bologna–Sassuolo (Tv: Match4)
20.45: Atalanta–Internazionale (Tv: Match4)
Hétfőn játsszák
20.45: Roma–Genoa (Tv: Arena4)
|1. Internazionale
|15
|11
|–
|4
|34–14
|+20
|33
|2. Milan
|15
|9
|5
|1
|24–13
|+11
|32
|3. Napoli
|15
|10
|1
|4
|22–13
|+9
|31
|4. Roma
|16
|10
|–
|6
|17–10
|+7
|30
|5. Juventus
|16
|8
|5
|3
|21–15
|+6
|29
|6. Como
|16
|7
|6
|3
|22–12
|+10
|27
|7. Bologna
|15
|7
|4
|4
|23–13
|+10
|25
|8. Lazio
|16
|6
|5
|5
|17–11
|+6
|23
|9. Atalanta
|16
|5
|7
|4
|20–18
|+2
|22
|10. Sassuolo
|16
|6
|3
|7
|21–20
|+1
|21
|11. Cremonese
|16
|5
|6
|5
|18–18
|0
|21
|12. Udinese
|16
|6
|3
|7
|17–27
|–10
|21
|13. Torino
|17
|5
|5
|7
|17–28
|–11
|20
|14. Cagliari
|17
|4
|6
|7
|19–24
|–5
|18
|15. Parma
|16
|4
|5
|7
|11–18
|–7
|17
|16. Lecce
|16
|4
|4
|8
|11–22
|–11
|16
|17. Genoa
|16
|3
|5
|8
|16–24
|–8
|14
|18. Verona
|15
|2
|6
|7
|13–22
|–9
|12
|19. Pisa
|16
|1
|8
|7
|12–22
|–10
|11
|20. Fiorentina
|17
|1
|6
|10
|17–28
|–11
|9