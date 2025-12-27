Nemzeti Sportrádió

Serie A: két vesztes meccs után ismét nyert a Como

2025.12.27. 17:26
null
Nico Paz (10) szerzett vezetést a Comónak a Lecce ellen (Fotó: Getty Images)
Az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Serie A) 17. fordulójának szombat délutáni összecsapásán a Como idegenben háromgólos különbséggel győzött a Lecce ellen, míg a Cagliari egygólos hátrányból fordított a Torino vendégeként.

Az eddig összességében várakozáson felül teljesítő Como legutóbbi két meccsét elveszítette a Serie A-ban – holtpontról ugyanakkor nem lehetett beszélni, hiszen előzetesen az Internazionale és a Roma elleni vereségek is bőven „kalkulálhatóak” voltak.  

A Lecce otthonában viszont visszatalált a helyes útra Cesc Fabregas együttese: a 20. percben a Real Madridtól kölcsönkapott, parádés formában futballozó Nico Paz szerzett vezetést a Comónak egy szerencsésen megpattanó távoli lövéssel, majd a 66. percben a madridak másik neveltje, Jacobo Ramón közvetlen közelről növelte a vendégek előnyét. A 0–3-as végeredményt negyedórával a meccs vége előtt Anasztasziosz Duvikasz állította be egy lapos lövés után.

A másik délutáni mérkőzésen a Cagliari egygólos hátrányból állt fel, és végül 2–1 nyert a Torino otthonában. 

OLASZ SERIE A
17. FORDULÓ
Lecce–Como 0–3 (N. Paz 20., J. Ramón 66., Duvikasz 75.)
Torino–Cagliari 1–2 (Vlasic 27., ill. Prati 45., Kilicsoy 66.)
KORÁBBAN
Parma–Fiorentina 1–0 (Sörensen 48.)
KÉSŐBB
18.00: Udinese–Lazio (Tv: Match4)
20.45: Pisa–Juventus (Tv: Match4)

Vasárnap játsszák
12.30: Milan–Hellas Verona (Tv: Match4)
15.00: Cremonese–Napoli (Tv: Match4)
18.00: Bologna–Sassuolo (Tv: Match4)
20.45: Atalanta–Internazionale (Tv: Match4)

Hétfőn játsszák
20.45: Roma–Genoa (Tv: Arena4)

1. Internazionale1511434–14+20 33 
2. Milan1595124–13+11 32 
3. Napoli15101422–13+9 31 
4. Roma1610617–10+7 30 
5. Juventus1685321–15+6 29 
6. Como1676322–12+10 27 
7. Bologna1574423–13+10 25 
8. Lazio1665517–11+6 23 
9. Atalanta1657420–18+2 22 
10. Sassuolo1663721–20+1 21 
11. Cremonese1656518–1821 
12. Udinese1663717–27–10 21 
13. Torino1755717–28–11 20 
14. Cagliari1746719–24–5 18 
15. Parma1645711–18–7 17 
16. Lecce1644811–22–11 16 
17. Genoa1635816–24–8 14 
18. Verona1526713–22–9 12 
19. Pisa1618712–22–10 11 
20. Fiorentina17161017–28–11 
az állás

 

 

Ezek is érdekelhetik