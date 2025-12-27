Serie A: két vesztes meccs után ismét nyert a Como

Az eddig összességében várakozáson felül teljesítő Como legutóbbi két meccsét elveszítette a Serie A-ban – holtpontról ugyanakkor nem lehetett beszélni, hiszen előzetesen az Internazionale és a Roma elleni vereségek is bőven „kalkulálhatóak” voltak.

A Lecce otthonában viszont visszatalált a helyes útra Cesc Fabregas együttese: a 20. percben a Real Madridtól kölcsönkapott, parádés formában futballozó Nico Paz szerzett vezetést a Comónak egy szerencsésen megpattanó távoli lövéssel, majd a 66. percben a madridak másik neveltje, Jacobo Ramón közvetlen közelről növelte a vendégek előnyét. A 0–3-as végeredményt negyedórával a meccs vége előtt Anasztasziosz Duvikasz állította be egy lapos lövés után.

A másik délutáni mérkőzésen a Cagliari egygólos hátrányból állt fel, és végül 2–1 nyert a Torino otthonában.

OLASZ SERIE A

17. FORDULÓ

Lecce–Como 0–3 (N. Paz 20., J. Ramón 66., Duvikasz 75.)

Torino–Cagliari 1–2 (Vlasic 27., ill. Prati 45., Kilicsoy 66.)

KORÁBBAN

Parma–Fiorentina 1–0 (Sörensen 48.)

KÉSŐBB

18.00: Udinese–Lazio (Tv: Match4)

20.45: Pisa–Juventus (Tv: Match4)

Vasárnap játsszák

12.30: Milan–Hellas Verona (Tv: Match4)

15.00: Cremonese–Napoli (Tv: Match4)

18.00: Bologna–Sassuolo (Tv: Match4)

20.45: Atalanta–Internazionale (Tv: Match4)

Hétfőn játsszák

20.45: Roma–Genoa (Tv: Arena4)