NB I: szerződést bontott görög védőjével a Nyíregyháza

Sztefanosz Evangelu (Fotó: Nyíregyháza Spartacus FC)
Közös megegyezéssel szerződést bontott az NB I-es Nyíregyháza Spartacus FC és Sztefanosz Evangelu – a görög hátvéd tavaly júliusban Zalaegerszegről igazolt a kelet-magyarországi egyesülethez.

Alig hét hónap után elváltak egymástól Szefanosz Evangelu és a Nyíregyháza Spartacus útjai, a felek közös megegyezéssel bontottak szerződést – adta hírül hivatalos honlapján a szabolcsi klub. 

A görög játékos tavaly július 21-én ingyen érkezett a jelenleg az NB I 10. helyén álló kelet-magyarországi egyesülethez, amelyben tíz bajnoki mérkőzésen két gólt szerzett, a csapatkapitányi karszalagot ötször viselte – utoljára tavaly október 25-én lépett pályára.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A NYÍREGYHÁZA SPARTACUSNÁL
Érkezők: Vane Jovanov (északmacedón, Varasd – horvát), Marko Kvasina (osztrák, 1. FC Slovácko – Csehország)
Kölcsönbe érkezők: Dala Martin (Puskás Akadémia), Meldin Dreskovics (montenegrói, SV Darmstadt 98 – Németország), Muhamed Tijani (nigériai, Slavia Praha – Csehország)
Kölcsönből visszatérők: Tarcsi Róbert (Karcagi SC), Vukk Zsombor (Tiszakécskei LC)
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: 
Kiszemeltek:
Távozók: Sztefanosz Evangelu (görög, szabadon igazolható), Dantaye Gilbert (trinidadi, Dukla Praha – Csehország, szabadon igazolhatóként), Ranko Jokics (szerb-bosnyák, Radnicski Nis –  Szerbia), Tamás Olivér (BVSC-kölcsön után Paksi FC, szabadon igazolhatóként), Varga Kevin (Bp. Honvéd, szabadon igazolhatóként)
Kölcsönbe távozók: Alaxai Áron (Paksi FC)
Kölcsönből visszatértek klubjukhoz:
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk:

 

