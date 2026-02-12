A bosnyákok és a románok voltak a legnépszerűbbek – olvasóink ebbe az NL-csoportba várják a válogatottat

Csütörtök este 18 órától Brüsszelben kisorsolják a Nemzetek Ligája 2026–2027-es idényének csoportjait. A magyar válogatott a B-ligában szerepel majd, ahonnan a csoportok első helyezettjei automatikusan felkerülnek az A-ligába, a negyedikek kiesnek a C-be, míg a másodikok osztályozót játszanak az A-liga harmadikjaival a felkerülésért, a harmadikok pedig a C-liga másodikjaival a bennmaradásért.

A magyar válogatott az első kalapból várja a négycsapatos csoportok sorsolását.

A Nemzeti Sport szavazásán részt vevő olvasóink szavazatai alapján az alábbi csoport jöhet össze:

MAGYARORSZÁG, Bosznia-Hercegovina (58% látná szívesen a csoportban), Románia (39%), Észak-Macedónia (29%)

Koszovót olvasóink 33%-a látná szívesen a csoportunkban, viszont a hatályos szabályok értelmében nem játszhat Bosznia-Hercegovinával.

Az olvasóink által legkevésbé kívánt csoport: MAGYARORSZÁG, Svájc (6%), Szlovénia (16%), Svédország (16%)

Bosznia-Hercegovinát legutóbb Szoboszlai duplájával 2–0-ra legyőztük (Fotó: Szabó Miklós)

Lássuk az eredményeket kalaponként!

II. KALAP (5451 szavazat alapján)

1. Bosznia-Hercegovina (3159 szavazat, 58%)

A bosnyákokkal a Nemzetek Ligája előző kiírásában ugyanabból a csoportból estünk ki a B-ligába. Legutóbbi emlékünk kellemes ellenük, 2024 októberében Szoboszlai Dominik duplájával 2–0-ra nyertünk zenicai otthonunkban, előtte egy hónappal viszont gól nélküli döntetlent játszottunk velük a Puskás Arénában. A „sárkányok” kifejezetten jól szerepeltek a világbajnoki selejtezőn, mindössze egy gól hiányzott tőlük ahhoz, hogy megnyerjék a csoportot Ausztia előtt, végül azonban maradtak a második helyen. A pótselejtezőben először Walesben kell nyerniük – ha ez sikerül, hazai pályán fogadhatják az Olaszország–Észak-Írország párharc győztesét a vb-részvételért.

2. Ausztria (1183, 22%)

A magyar válogatott történelme során a legtöbb mérkőzését Ausztria ellen játszotta, 137-szer csaptunk össze nyugati szomszédunkkal, az elmúlt 30 évben viszont csak öt alkalommal. Nemzeti csapatunk történelmének legelső hivatalos ellenfelével legutóbb a 2016-os Európa-bajnokságon találkoztunk, Szalai Ádám és Stieber Zoltán góljával 2–0-ra nyertünk. Az osztrákok vb-részvételüket követően kezdik meg szereplésüket a Nemzetek Ligája új idényében – a tornára az idei előtt legutóbb 1998-ban jutottak ki.

3. Ukrajna (770, 14%)

Ukrajna is versenyben van még a vb-részvételért, a pótselejtezőben a svédeken, majd a lengyel–albán meccs győztesén kell túljutnia. Háború sújtotta szomszédunkkal eddig csak két mérkőzést játszottunk, azokat is 1992-ben. Az idegenbeli mérkőzést várhatóan Lengyelországban játszanánk ellenük.

4. Svájc (339, 6%)

Svájcot bő 27 éve nem tudjuk megverni, és a legutóbbi találkozónkról sincsenek kellemes emlékeink: 3–1-es vereséggel kezdtük ellenük a 2024-es Európa-bajnokságot. Az alpesi futballkedvelőit egyelőre a Nemzetek Ligájánál fontosabb esemény tartja lázban: ők is a 2026-os vb-részvételre készülnek. Olvasóink körében ők voltak a legnépszerűbb válogatott.

III. KALAP (5509 szavazat alapján)

1. Románia (2122, 39%)

A felfokozott hangulat garantált lenne keleti szomszédunk ellen, amelynek válogatottját 1981 óta nem tudják megverni a mieink (azóta 11-szer találkoztak velük). A románok számára igen nehéz, de nem járhatatlan út vezethet az idei világbajnokságra. A pótselejtezőt a legutóbbi jó Nemzetek Ligája-szereplésüknek köszönhetően elérve először Törökországban kellene nyerniük, majd pedig Szlovákiában vagy Koszovóban.

2. Írország (1352, 25%)

Egy generációs trauma okozója Magyarországon az ír válogatott, amely a vb-selejtezőn hazai pályán 0–2-ről felállva, az utolsó pillanatban vívott ki döntetlent a mieink ellen, majd a csoportkör utolsó fordulójában, Budapesten a végjátékban nyert 3–2-re, letaszítva a mieinket a pótselejtezőt érő 2. helyről. Lenne tehát miért törleszteni Írország ellen, amelynek Csehországot, majd a Dánia–Észak-Macedónia mérkőzés győztesét kellene legyőznie a nyári, amerikai utazáshoz.

3. Grúzia (1131, 21%)

A grúzok jó szereplésének is köze volt ahhoz, hogy a mieink csoportharmadikként kiestek a legutóbbi kontinenstornáról, azonban a 2002-es vb-selejtező óta nem találkoztunk velük.

4. Szlovénia (904, 16%)

Eddig mindössze négy felkészülési mérkőzést játszottunk a függetlenségét 1991-ben elnyerő ország válogatottja ellen, ebből egyszer nyertünk, háromszor veszítettünk. Benjamin Seskóék március 28-án felkészülési mérkőzést játszanak a mieinkkel a Puskás Arénában, így ha megkapjuk őket ellenfélnek az NL-ben, akkor velük lesznek a legfrissebb élményeink. A szlovének meglehetősen leszerepeltek a vb-selejtezőn, nemcsak Svájc, hanem Koszovó is megelőzte őket, a még rosszabbul teljesítő Svédország előtt lettek harmadikok csoportjukban.

IV. KALAP (5502 szavazat alapján)

1. Koszovó (1805, 33%)

A koszovói futball önálló történelme igen rövid, ennek is a következménye, hogy eddig csak egyszer játszottunk velük: 2024-ben jártak itt a Puskás Arénában, és 2–0-ra legyőztük őket. A vb-pótselejtezőt csoportmásodikként érték el, Szlovákiában kezdik, majd hazai pályán, Törökország vagy Románia ellen folytathatják. Amennyiben Bosznia-Hercegovinát csoportunkba sorsolják, Koszovó nem szerepelhet benne a FIFA és az UEFA tiltása értelmében.

2. Észak-Macedónia (1573, 29%)

A felújított Megyeri úti (mai nevén: Szusza Ferenc) Stadion 2001-ben rendezett avatóünnepsége utáni felkészülési mérkőzésen játszottunk legutóbb (egyben harmadjára) az akkor még Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság nevet viselő ország válogatottjával. A vb-pótselejtezőt a legutóbbi NL-szereplésüknek köszönhetik – a dánokkal kezdenek, majd a csehek vagy az írek otthonában folytathatják.

3. Észak-Írország (1248, 23%)

Az északírektől eddig hét meccsünkből csak egyszer kaptunk ki – legutóbb 2022-ben játszottunk és nyertünk 1–0-ra ellenük felkészülési mérkőzésen. A vb-re az olaszokon, majd a walesi–bosnyák mecs győztesén át vezethet az útjuk.

4. Svédország (876, 16%)

A svédekkel szemben 18 győzelem, 10 döntetlen és 18 vereség az örökmérlegünk, az elmúlt évtizedekben gyakrabban okoztak keserűséget a skandinávok elleni meccset, mint örömöt. Legutóbb felkészülési mérkőzésen játszottak a mieinkkel, 2025 nyarán a Puskás Arénában nyertek 2–0-ra. A vb-selejtező csoportkörében csúnyán leszerepeltek, a Nemzetek Ligájából viszont bejutottak a pótselejtezőbe, ahol az ukránok, majd a lengyelek vagy az albánok legyőzése érhet nekik észak-amerikai repülőjegyet.

EZ VÁR RÁNK A FOLYTATÁSBAN

Csütörtökön elsőként a D-, majd a C-liga csapatait sorsolják, utána következik a magyar válogatott ligája. Először a B-liga 1. kalapjában szereplő csapatok kerülnek be a csoportjaikba: az elsőként kihúzott gárda a B-liga 1. csoportjába, a másodikként kihúzott a 2. csoportba és így tovább.

A csoportkör szeptember utolsó és október első napjaiban kezdődik csapatonként négy-négy mérkőzéssel, majd novemberben zárul két-két találkozóval. Az oda-visszavágós osztályozókra 2027. március 25. és 30. között kerül sor.

A találkozók időpontját az UEFA határozza meg, és a sorsolás másnapján, péntek délelőtt hozza nyilvánosságra.

A 18 órakor kezdődő sorsolást élőben követheti a nemzetisport.hu-n és az M4 Sporton.