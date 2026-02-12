A Puskás-díjas támadó az NB II-es Kozármislenyhez igazolt – hivatalos

A 25 éves Zsóri Dániel a román első osztályú UTA Arad együtteséből érkezik Kozármislenybe, így Puskás Ferenc-díjas labdarúgóval erősödik a csapat kerete. A támadó 18 évesen, a Debreceni VSC színeiben mutatkozott be az NB I-ben 2019-ben, első NB I-es meccsén a ráadás perceiben ollózó mozdulattal szerzett hatalmas gólt lőtt, amivel a Debrecen 2–1-re legyőzte a Ferencvárost, a gólszerző pedig az évente odaítélendő, Puskás Ferencről elnevezett díjat nyerte meg vele.

Ezt követően megfordult Székesfehérváron, Zalaegerszegen, aztán az MTK labdarúgója lett, majd 2024 tavaszán a több játéklehetőség reményében kölcsönbe az NB II-es Budafokhoz került, ahonnan azon a nyáron az UTA Arad csapatához igazolt. Romániában 26 bajnoki mérkőzésen 4 gólt szerzett és 2 gólpassz fűződött a nevéhez.

Eddigi pályafutása során a magyar NB I-ben 81 bajnoki mérkőzésen lépett pályára és 13 gólt szerzett, 41 NB II-es mérkőzésen 12-szer talált be az ellenfelek kapujába, továbbá 18 NB III-as bajnokin 16-szor volt eredményes.

Az Öltözőn túl Facebook-oldal információi szerint a Kozármislenytől távozott a 20 éves Sebestyén Márk, aki a horvát NK Vardarac együttesében folytatja pályafutását.

A mislenyieken kívül még három NB II-es klubnál voltak változások. A Tiszakécskei LC-től ketten távoztak, egyikük Baráth Bence, aki 2019 augusztusában igazolt Tiszakécskére és a klub első és második csapatát is erősítette, ezen időszak alatt részese volt NB III-as és megyei I. osztályú bajnoki címeknek. Baráth az NB III Északnyugati csoportjában szereplő Bicskei TC-ben folytatja pályafutását. A másik távozó, Burdika Maxim pedig fél évre kölcsönbe a szintén NB III-as Tiszafüredi VSE-hez került.

A Karcagi SC a 18 éves Osztrovka Maxim személyében magyar és ukrán papírokkal is rendelkező középpályással erősített, aki a több játéklehetőség reményében kölcsönbe érkezett Kisvárdáról. A Várda Labdarúgó Akadémia saját nevelésű játékosa 2024. április 13-án az Újpest ellen debütált az élvonalban, s kisvártatva ő lett a legfiatalabb, aki kisvárdai színeikben végigjátszott egy első osztályú mérkőzést. A 2025-2026-os idényben egy NB I-es és tizenkét NB III-as találkozón kapott szerepet, melyeken kétszer vette be az ellenfelek kapuját.

A Szentlőrinchez pedig a 19 éves Marino Zeravica érkezett kölcsönbe a horvát első osztályú NK Osijek (Eszék) együttesétől. A szintén 19 esztendős Ambach Arnold viszont távozott a baranyaiaktól, s kölcsönben tavasszal az NB III-as Kaposvárt erősíti.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A HR-RENT KOZÁRMISLENYNÉL

Érkezett: Gellér Axel (Majos), Herczeg Botond (MTK – kölcsönbe, legutóbb Budafok, kölcsönben), Csucsánszky Zoltán, László Krisztián, Mikolay Timóteus, Szolár Dávid (mindannyian MTK – kooperációs kölcsön), Vogyicska Balázs (Szeged-Csanád GA), Zsóri Dániel (UTA Arad – Románia)

Távozott: Bedő Domonkos (Villány), Harsányi Dániel (PMFC), Kócs-Washburn Erik (Tiszakécske), Lengyel Noel (?), Máté Csaba (Paks – kölcsönből vissza), Artem Nahirnij (ukrán-magyar, ?), Pesti Zoltán (Paks – kölcsönből vissza), Sebestyén Márk (NK Vardarac – Horvátország)

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A TISZAKÉCSKEI LC-NÉL

Érkezett: Esery Desmond (Vasas Kubala Akadémia), Körmendi Kevin (Kisvárda – kölcsönbe), Kiss Ágoston (Vasas), Kócs-Washburn Erik (Kozármisleny), Sós Bence (Topolya – Szerbia, legutóbb kölcsönben Kazincbarcika), Szekér Botond (SV Gloggnitz – Ausztria)

Távozott: Baráth Bence (Bicske), Burdika Maxim (ukrán-magyar, Tiszafüred – kölcsönbe), Csáki Róbert (?), Grünvald Attila (?), Juhász Gergő (Kaposvár), Szmola Bálint (?), Vukk Zsombor (Nyíregyháza – kölcsönből vissza)

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A KARCAGI SC-NÉL

Érkezett: Görög Gergő (Kaposvár), Fekete Olivér (FSG Schwarzenbach – Ausztria), Osztrovka Maxim (ukrán-magyar, Kisvárda – kölcsönbe)

Távozott: Berkeczi Csongor (román-magyar, AFC Odorheiu Secuiesc – Románia), Szakács Levente (DVSC – kölcsönből vissza, onnan DEAC – kölcsönbe), Tarcsi Róbert (szlovákiai, Nyíregyháza – kölcsönből vissza)

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A SZENTLŐRINCNÉL

Érkezett: Bolla Gergő (Soroksár), Harsányi István (Békéscsaba), Kállai Zalán (Nagykanizsa – kölcsönből vissza), Kocsis Bence (Videoton), Marino Zeravica (horvát, NK Osijek – Eszék, Horvátország), Szilágyi Szabolcs (FK Csíkszereda – Románia, kölcsönbe)

Távozott: Ambach Arnold (Kaposvár – kölcsönbe), Babják Miroslav (ukrán-magyar, Kisvárda – kölcsönből vissza), Bőle Lukács (Kaposvári Rákóczi), Csörgő Raul (pécsi kölcsön után befejezte pályafutását), Kancsij Artúr (ukrán-magyar, Kisvárda – kölcsönből vissza), Nagy Richárd (Békéscsaba), Tóth-Gábor Kristóf (Szeged-Csanád GA)