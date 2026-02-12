Nemzeti Sportrádió

Az első 100-szorosok, 4. rész, Diego Forlán: századik meccsnek tökéletes – gól, gólpassz, MVP

2026.02.12.
Diego Forlán (Fotók: AFP)
A mögöttünk hagyott esztendő Bozsik 100-emlékév volt, mivel száz éve, 1925-ben született az első 100-szoros válogatott labdarúgónk, Bozsik József. Ennek apropóján sorozatunkban a jelentősebb futballkultúrájú országok első 100-szoros válogatottjainak jubileumi mérkőzését idézzük fel. Negyedikként az uruguayi Diego Forlánét, aki pályafutásához méltó módon jubilált.

 

Ahogy sorozatunk apropója, Bozsik József, úgy Diego Forlán is góllal ünnepelte 100. válogatott mérkőzését. És ha a széria előző fejezetében Didier Deschamps kapcsán rácsodálkoztunk, hogy csak 2000-ben lett először 100-szoros válogatottja a francia labdarúgásnak, akkor ezt fokozzuk: még ennél is meglepőbb, hogy az uruguayi futballban csupán 2013-ban jött el ez a sporttörténelmi pillanat. Pedig Uruguay futballmúltja legalább olyan jelentős, mint Franciaországé: kétszeres világbajnok, kétszeres olimpiai bajnok, az első világbajnokság rendezője és győztese egyben, 15-szörös Copa América-aranyérmes. Deschamps-hoz hasonlóan Forlán jubileumára is tétmérkőzésen került sor, tehát nemigen volt lehetőség szervezett keretek közötti ünneplésre, különleges körítésre.

2013. június 20-án történt, a Brazíliában zajló Konföderációs Kupa második csoportmeccsén, Nigéria ellen. Azokban az években reneszánszát élte az uruguayi labdarúgás, amelynek dicsfénye az előtte lévő évtizedekben már kezdett halványodni. A legutóbbi világbajnoki győzelem éve 1950, a legutóbbi olimpiai bajnoki cím éve 1928 volt, és az 1994-es, az 1998-as vagy a 2006-os világbajnokságról is lemaradt a „celeste”, 2002-ben pedig már a csoportkör után búcsúzott. 2010-től azonban következett az újabb ragyogó korszak: a dél-afrikai világbajnokság üde színfoltját jelentette az uruguayi csapat, amely az elődöntőig menetelt, végül negyedikként végzett, miközben Diego Forlán a torna társgólkirálya lett öt találatával (holtversenyben Wesley Sneijderrel, Thomas Müllerrel és David Villával), továbbá őt választotta meg a FIFA a vb legjobb játékosának. És hogy a kiugró vb-szereplés nem a véletlen műve volt, jól jelzi, hogy a következő évben, 2011-ben az Argentínában rendezett Copa Américát megnyerte Uruguay.

 

A Németországgal szembeni 2010-es vb-bronzmeccs (2–3) Forlán a 67., a 2011-es, Buenos Aires-i Copa América-döntő Paraguay ellen (3–0) a 82. meccse volt címeres mezben, így valószínűsíthető volt, hogy ő lesz az első uruguayi, aki a 100-at is eléri.

És a 2013-as brazíliai Konföderációs Kupán – a 2014-es vb amolyan főpróbáján – el is érkeztünk ehhez. A nyolccsapatos tornán Uruguay Dél-Amerika bajnokaként szerepelt, és bár az első meccsét 2–1-re elveszítette a regnáló világbajnok, egyben az Európa-bajnok jogán szereplő Spanyolországtól, Forlán 100. meccsén a Nigéria ellen Salvador városában elért 2–1-es siker azt jelentette, hogy válogatottja továbbjut a csoportból, hiszen már csak Óceánia harmatgyenge képviselője, Tahiti várt rá (amelyet aztán 8–0-ra le is győzött).

 „Nyilvánvalóan büszkeség, hogy én lehetek az első játékos, aki ennyi mérkőzést játszott az uruguayi csapatban – mondta a Nigéria elleni jubileumi összecsapás előtt a Manchester United, a Villarreal, az Atlético Madrid vagy az Internazionale korábbi csatára, aki akkor éppen a torna helyszínén, Brazíliában, az Internacional csapatában futballozott, követve szintén profi labdarúgó édesapja, Pablo Forlán példáját, aki ugyancsak játszott Brazíliában, a Sao Paulóban és a Cruzeiróban. – Olvastam ma az erről szóló cikkeket, és ahogy már mondtam, sohasem gondoltam volna, hogy eljutok száz meccsig hazám válogatottjában. A holnapi találkozó természetesen nagyon sokat jelent nekem. De miközben ez a századik mérkőzésem, nem feledkezhetek meg arról, hogy kulcsfontosságú összecsapásról van szó, és nyernünk kell ahhoz, hogy továbbjussunk a csoportból. Nagy büszkeség, hogy ennyiszer viselhettem a világoskék mezt, de remélem, a történet még sokáig folytatódik.”     

168637175
 

Szervezett ünneplésre tehát nemigen volt mód a torna közepén, de a nigériai játékosok tapssal és az alkalomra készített pólókkal köszöntötték a pályára érkező 34 éves csatárt, aki aztán kitett magáért, pedig az ezt megelőző 12 válogatott fellépésén nem tudott eredményes lenni. Uruguay a 19. percben szerzett vezetést csapatkapitánya, Diego Lugano találatával, Diego Forlán gólpassza után: az ünnepelt szőke csatár balról ívelt be szögletet, majd a nigériaiak által visszafejelt labdát már laposan, ballal adta középre, ahol a berobbanó Edinson Cavani sarokkal akarta kapura tenni, ám nem találta el a labdát, viszont így volt jó Luganónak, aki ballal, négy méterről a bal alsó sarokba gurított. De aztán Lugano „benne volt” az afrikaiak egyenlítésében is, rossz helyezkedése után John Obi Mikel eltolta mellette a labdát, majd ballal a jobb felső sarokba lőtt 11 méterről. A második félidőben aztán Forlán eldöntötte a meccset, Cavani balra kitett labdáját 12 méterről, futtából, éles szögből ballal nagy erővel a rövid jobb felső sarokba lőtte. Forlán így tehát gólpasszal, győztes góllal és a meccs embere díjjal a kezében ünnepelte pályafutása fontos mérföldkövét. Ráadásul a góllal visszavette a helyét az uruguayi válogatott örökös góllövőlistájának élén is, ez volt a 34. találata címeres mezben, miután egy mérkőzéssel korábban a Spanyolország ellen betaláló Luis Suárez utolérte őt 33. góljával.

„Századik mérkőzésnek tökéletes volt – mondta mosolyogva Forlán a lefújás után, kezében a díjjal. – Fontos meccs volt nekünk ahhoz, hogy megőrizzük az esélyünket az elődöntőbe jutásra. Örülök, hogy lehetőségem volt gólt szerezni, és hogy ilyen fontos találat volt, mert a csapatnak nyernie kellett, és így megszereztük a szükséges három pontot. Szép gól volt és szép győzelem, minden rendben volt ma.”     

Óscar Tabárez, az uruguayiak szövetségi kapitánya azt mondta, a gól méltó jutalom volt az első játékosnak, aki elérte a 100. válogatottságot a „celeste” színeiben. „Diego Forlán nagyszerű ember és nagyszerű futballista, és az, hogy idáig eljutott, mindenekelőtt a hihetetlen profizmusának köszönhető” – fogalmazott a szakvezető.

Az elődöntőbe aztán bejutott Uruguay, de ott 2–1-re kikapott a házigazda Brazíliától, majd a bronzmeccset 2–2 után tizenegyesekkel elbukta az olaszokkal szemben (az első uruguayi tizenegyest éppen Forlán hagyta ki), így végül negyedik lett. A 2014-es vb-n még két mérkőzésen pályára lépett a „szőke Diego”, a Kolumbia ellen 2–0-ra elveszített nyolcaddöntő volt az utolsó fellépése a nemzeti csapatban, amelynek 112-szeres válogatottként intett búcsút 2014. június 28-án.

(A következő részben: Portugália – Fernando Couto)    

1. Diego Godín     161 válogatottság
2. Luis Suárez     143
3. Edinson Cavani     136
4. Fernando Muslera     133
5. Maxi Pereira     125

7. Diego Forlán     112
Az uruguayi válogatottsági örökranglista élmezőnye
(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2026. február 7-i lapszámában jelent meg.)

