Az első 100-szorosok, 4. rész, Diego Forlán: századik meccsnek tökéletes – gól, gólpassz, MVP

Ahogy sorozatunk apropója, Bozsik József, úgy Diego Forlán is góllal ünnepelte 100. válogatott mérkőzését. És ha a széria előző fejezetében Didier Deschamps kapcsán rácsodálkoztunk, hogy csak 2000-ben lett először 100-szoros válogatottja a francia labdarúgásnak, akkor ezt fokozzuk: még ennél is meglepőbb, hogy az uruguayi futballban csupán 2013-ban jött el ez a sporttörténelmi pillanat. Pedig Uruguay futballmúltja legalább olyan jelentős, mint Franciaországé: kétszeres világbajnok, kétszeres olimpiai bajnok, az első világbajnokság rendezője és győztese egyben, 15-szörös Copa América-aranyérmes. Deschamps-hoz hasonlóan Forlán jubileumára is tétmérkőzésen került sor, tehát nemigen volt lehetőség szervezett keretek közötti ünneplésre, különleges körítésre.

2013. június 20-án történt, a Brazíliában zajló Konföderációs Kupa második csoportmeccsén, Nigéria ellen. Azokban az években reneszánszát élte az uruguayi labdarúgás, amelynek dicsfénye az előtte lévő évtizedekben már kezdett halványodni. A legutóbbi világbajnoki győzelem éve 1950, a legutóbbi olimpiai bajnoki cím éve 1928 volt, és az 1994-es, az 1998-as vagy a 2006-os világbajnokságról is lemaradt a „celeste”, 2002-ben pedig már a csoportkör után búcsúzott. 2010-től azonban következett az újabb ragyogó korszak: a dél-afrikai világbajnokság üde színfoltját jelentette az uruguayi csapat, amely az elődöntőig menetelt, végül negyedikként végzett, miközben Diego Forlán a torna társgólkirálya lett öt találatával (holtversenyben Wesley Sneijderrel, Thomas Müllerrel és David Villával), továbbá őt választotta meg a FIFA a vb legjobb játékosának. És hogy a kiugró vb-szereplés nem a véletlen műve volt, jól jelzi, hogy a következő évben, 2011-ben az Argentínában rendezett Copa Américát megnyerte Uruguay.

A Németországgal szembeni 2010-es vb-bronzmeccs (2–3) Forlán a 67., a 2011-es, Buenos Aires-i Copa América-döntő Paraguay ellen (3–0) a 82. meccse volt címeres mezben, így valószínűsíthető volt, hogy ő lesz az első uruguayi, aki a 100-at is eléri.

És a 2013-as brazíliai Konföderációs Kupán – a 2014-es vb amolyan főpróbáján – el is érkeztünk ehhez. A nyolccsapatos tornán Uruguay Dél-Amerika bajnokaként szerepelt, és bár az első meccsét 2–1-re elveszítette a regnáló világbajnok, egyben az Európa-bajnok jogán szereplő Spanyolországtól, Forlán 100. meccsén a Nigéria ellen Salvador városában elért 2–1-es siker azt jelentette, hogy válogatottja továbbjut a csoportból, hiszen már csak Óceánia harmatgyenge képviselője, Tahiti várt rá (amelyet aztán 8–0-ra le is győzött).

„Nyilvánvalóan büszkeség, hogy én lehetek az első játékos, aki ennyi mérkőzést játszott az uruguayi csapatban – mondta a Nigéria elleni jubileumi összecsapás előtt a Manchester United, a Villarreal, az Atlético Madrid vagy az Internazionale korábbi csatára, aki akkor éppen a torna helyszínén, Brazíliában, az Internacional csapatában futballozott, követve szintén profi labdarúgó édesapja, Pablo Forlán példáját, aki ugyancsak játszott Brazíliában, a Sao Paulóban és a Cruzeiróban. – Olvastam ma az erről szóló cikkeket, és ahogy már mondtam, sohasem gondoltam volna, hogy eljutok száz meccsig hazám válogatottjában. A holnapi találkozó természetesen nagyon sokat jelent nekem. De miközben ez a századik mérkőzésem, nem feledkezhetek meg arról, hogy kulcsfontosságú összecsapásról van szó, és nyernünk kell ahhoz, hogy továbbjussunk a csoportból. Nagy büszkeség, hogy ennyiszer viselhettem a világoskék mezt, de remélem, a történet még sokáig folytatódik.”

Szervezett ünneplésre tehát nemigen volt mód a torna közepén, de a nigériai játékosok tapssal és az alkalomra készített pólókkal köszöntötték a pályára érkező 34 éves csatárt, aki aztán kitett magáért, pedig az ezt megelőző 12 válogatott fellépésén nem tudott eredményes lenni. Uruguay a 19. percben szerzett vezetést csapatkapitánya, Diego Lugano találatával, Diego Forlán gólpassza után: az ünnepelt szőke csatár balról ívelt be szögletet, majd a nigériaiak által visszafejelt labdát már laposan, ballal adta középre, ahol a berobbanó Edinson Cavani sarokkal akarta kapura tenni, ám nem találta el a labdát, viszont így volt jó Luganónak, aki ballal, négy méterről a bal alsó sarokba gurított. De aztán Lugano „benne volt” az afrikaiak egyenlítésében is, rossz helyezkedése után John Obi Mikel eltolta mellette a labdát, majd ballal a jobb felső sarokba lőtt 11 méterről. A második félidőben aztán Forlán eldöntötte a meccset, Cavani balra kitett labdáját 12 méterről, futtából, éles szögből ballal nagy erővel a rövid jobb felső sarokba lőtte. Forlán így tehát gólpasszal, győztes góllal és a meccs embere díjjal a kezében ünnepelte pályafutása fontos mérföldkövét. Ráadásul a góllal visszavette a helyét az uruguayi válogatott örökös góllövőlistájának élén is, ez volt a 34. találata címeres mezben, miután egy mérkőzéssel korábban a Spanyolország ellen betaláló Luis Suárez utolérte őt 33. góljával.

„Századik mérkőzésnek tökéletes volt – mondta mosolyogva Forlán a lefújás után, kezében a díjjal. – Fontos meccs volt nekünk ahhoz, hogy megőrizzük az esélyünket az elődöntőbe jutásra. Örülök, hogy lehetőségem volt gólt szerezni, és hogy ilyen fontos találat volt, mert a csapatnak nyernie kellett, és így megszereztük a szükséges három pontot. Szép gól volt és szép győzelem, minden rendben volt ma.”

Óscar Tabárez, az uruguayiak szövetségi kapitánya azt mondta, a gól méltó jutalom volt az első játékosnak, aki elérte a 100. válogatottságot a „celeste” színeiben. „Diego Forlán nagyszerű ember és nagyszerű futballista, és az, hogy idáig eljutott, mindenekelőtt a hihetetlen profizmusának köszönhető” – fogalmazott a szakvezető.

Az elődöntőbe aztán bejutott Uruguay, de ott 2–1-re kikapott a házigazda Brazíliától, majd a bronzmeccset 2–2 után tizenegyesekkel elbukta az olaszokkal szemben (az első uruguayi tizenegyest éppen Forlán hagyta ki), így végül negyedik lett. A 2014-es vb-n még két mérkőzésen pályára lépett a „szőke Diego”, a Kolumbia ellen 2–0-ra elveszített nyolcaddöntő volt az utolsó fellépése a nemzeti csapatban, amelynek 112-szeres válogatottként intett búcsút 2014. június 28-án.

