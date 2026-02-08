Serie A: az Inter 5–0-s idegenbeli győzelemmel folytatta menetelését

A 2026-ban a Serie A-ban még veretlen Inter az idei hetedik bajnoki meccséből a hatodikat nyerte meg. A Sassuolo ellen Federico Dimarco az első félidőben két gólpasszt is adott. Előbb Yann Bisseck fejelte a kapuba a beadását közvetlen közelről, majd Marcus Thuram az öt és feles vonaláról lőtt a hálóba.

A második félidőben érkezett egy szép átlövésből a menetrend szerinti Lautaro Martínez-gól (az idényben már a 13., amivel vezeti a góllövőlistát az argentin csatár), majd Dimarco újabb gólpasszt adott, ezúttal, Manuel Akanjinak.

A Sassuolo az 54. percben tíz emberre fogyatkozott, miután Nemanja Matics megkapta a második sárga lapját is. Ezután az Inter még egy gólt szerzett, Luis Henrique a 89. percben állította be a 0–5-ös végeredményt.