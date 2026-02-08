Serie A: az Inter 5–0-s idegenbeli győzelemmel folytatta menetelését
A 2026-ban a Serie A-ban még veretlen Inter az idei hetedik bajnoki meccséből a hatodikat nyerte meg. A Sassuolo ellen Federico Dimarco az első félidőben két gólpasszt is adott. Előbb Yann Bisseck fejelte a kapuba a beadását közvetlen közelről, majd Marcus Thuram az öt és feles vonaláról lőtt a hálóba.
A második félidőben érkezett egy szép átlövésből a menetrend szerinti Lautaro Martínez-gól (az idényben már a 13., amivel vezeti a góllövőlistát az argentin csatár), majd Dimarco újabb gólpasszt adott, ezúttal, Manuel Akanjinak.
A Sassuolo az 54. percben tíz emberre fogyatkozott, miután Nemanja Matics megkapta a második sárga lapját is. Ezután az Inter még egy gólt szerzett, Luis Henrique a 89. percben állította be a 0–5-ös végeredményt.
A Parma a 95. percben szerzett győztes gólt, először nyert idén a Lecce
OLASZ SERIE A
24. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Sassuolo–Internazionale 0–5 (Bisseck 11., M. Thuram 28., L. Martínez 50., Akanji 54., Luis Henrique 89.)
Kiállítva: Matics (54., Sassuolo)
KORÁBBAN
Bologna–Parma 0–1 (Ordónez 90+5.)
Kiállítva: Pobega (22.), ill. Troilo (79.)
Lecce–Udinese 2–1 (Gandelman 5., Banda 90., ill. Solet 26. – 11-esből)
20.45: Juventus–Lazio (Tv: Match4)
SZOMBATON JÁTSZOTTÁK
Genoa–Napoli 2–3 (Malinovszkij 3. – 11-esből, L. Colombo 57., ill. R. Höjlund 20., 90+5. – a másodikat 11-esből, McTominay 22.)
Fiorentina–Torino 2–2 (Szolomon 51., Kean 57., ill. Casadei 26., Maripán 90+4.)
PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK
Hellas Verona–Pisa 0–0
HÉTFŐ
18.30: Atalanta–Cremonese
20.45: Roma–Cagliari (Tv: Arena4)
FEBRUÁR 18., SZERDA
20.45: Milan–Como
|1. Internazionale
|24
|19
|1
|4
|57–19
|+38
|58
|2. Milan
|23
|14
|8
|1
|38–17
|+21
|50
|3. Napoli
|24
|15
|4
|5
|36–23
|+13
|49
|4. Juventus
|23
|13
|6
|4
|39–18
|+21
|45
|5. Roma
|23
|14
|1
|8
|27–14
|+13
|43
|6. Como
|23
|11
|8
|4
|37–16
|+21
|41
|7. Atalanta
|23
|9
|9
|5
|30–20
|+10
|36
|8. Lazio
|23
|8
|8
|7
|24–21
|+3
|32
|9. Udinese
|24
|9
|5
|10
|27–36
|–9
|32
|10. Bologna
|24
|8
|6
|10
|32–31
|+1
|30
|11. Sassuolo
|24
|8
|5
|11
|27–34
|–7
|29
|12. Cagliari
|23
|7
|7
|9
|28–31
|–3
|28
|13. Torino
|24
|7
|6
|11
|24–42
|–18
|27
|14. Parma
|24
|6
|8
|10
|16–30
|–14
|26
|15. Genoa
|24
|5
|8
|11
|29–37
|–8
|23
|16. Cremonese
|23
|5
|8
|10
|20–31
|–11
|23
|17. Lecce
|24
|5
|6
|13
|15–31
|–16
|21
|18. Fiorentina
|24
|3
|9
|12
|27–38
|–11
|18
|19. Pisa
|24
|1
|12
|11
|19–40
|–21
|15
|20. Verona
|24
|2
|9
|13
|18–41
|–23
|15