Serie A: az Inter 5–0-s idegenbeli győzelemmel folytatta menetelését

2026.02.08. 20:14
Federico Dimarco (32) három gólpasszt adott a Sassuolo ellen (Fotó: AFP)
A Serie A-ban listavezető Inter az idei hatodik bajnoki meccsét nyerte meg, ezúttal 5–0-ra győzött a Sassuolo vendégeként.

A 2026-ban a Serie A-ban még veretlen Inter az idei hetedik bajnoki meccséből a hatodikat nyerte meg. A Sassuolo ellen Federico Dimarco az első félidőben két gólpasszt is adott. Előbb Yann Bisseck fejelte a kapuba a beadását közvetlen közelről, majd Marcus Thuram az öt és feles vonaláról lőtt a hálóba.

A második félidőben érkezett egy szép átlövésből a menetrend szerinti Lautaro Martínez-gól (az idényben már a 13., amivel vezeti a góllövőlistát az argentin csatár), majd Dimarco újabb gólpasszt adott, ezúttal, Manuel Akanjinak.

A Sassuolo az 54. percben tíz emberre fogyatkozott, miután Nemanja Matics megkapta a második sárga lapját is. Ezután az Inter még egy gólt szerzett, Luis Henrique a 89. percben állította be a 0–5-ös végeredményt.

Olasz labdarúgás
3 órája

A Parma a 95. percben szerzett győztes gólt, először nyert idén a Lecce

Bolognában mindkét együttes emberhátrányban fejezte be az összecsapást. Az Udinese a 90. percben kapott gólt Leccében.

 

OLASZ SERIE A
24. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Sassuolo–Internazionale 0–5 (Bisseck 11., M. Thuram 28., L. Martínez 50., Akanji 54., Luis Henrique 89.)
Kiállítva: Matics (54., Sassuolo)
KORÁBBAN
Bologna–Parma 0–1 (Ordónez 90+5.)
Kiállítva: Pobega (22.), ill. Troilo (79.)
Lecce–Udinese 2–1 (Gandelman 5., Banda 90., ill. Solet 26. – 11-esből)
20.45: Juventus–Lazio (Tv: Match4)

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK
Genoa–Napoli 2–3 (Malinovszkij 3. – 11-esből, L. Colombo 57., ill. R. Höjlund 20., 90+5. – a másodikat 11-esből, McTominay 22.)
Fiorentina–Torino 2–2 (Szolomon 51., Kean 57., ill. Casadei 26., Maripán 90+4.)
PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK
Hellas Verona–Pisa 0–0
HÉTFŐ
18.30: Atalanta–Cremonese
20.45: Roma–Cagliari (Tv: Arena4)
FEBRUÁR 18., SZERDA
20.45: Milan–Como

1. Internazionale24191457–19+38 58 
2. Milan23148138–17+21 50 
3. Napoli24154536–23+13 49 
4. Juventus23136439–18+21 45 
5. Roma23141827–14+13 43 
6. Como23118437–16+21 41 
7. Atalanta2399530–20+10 36 
8. Lazio2388724–21+3 32 
9. Udinese24951027–36–9 32 
10. Bologna24861032–31+1 30 
11. Sassuolo24851127–34–7 29 
12. Cagliari2377928–31–3 28 
13. Torino24761124–42–18 27 
14. Parma24681016–30–14 26 
15. Genoa24581129–37–8 23 
16. Cremonese23581020–31–11 23 
17. Lecce24561315–31–16 21 
18. Fiorentina24391227–38–11 18 
19. Pisa241121119–40–21 15 
20. Verona24291318–41–23 15 
AZ ÁLLÁS

 

 

