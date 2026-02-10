Tizenegyesek döntöttek Nápolyban, a Como lesz az Inter ellenfele az Olasz Kupa elődöntőjében

Martin Baturina tizenegyesből lőtt góljával a Como szerezte meg a vezetést a szünet előtt, de a fordulás után jött is a válasz Antonio Vergara révén. A folytatásban Antonio Conte csapata volt fölényben, de újabb gól nem született, így tizenegyesek döntöttek a továbbjutásról.

A második sorozatban hazai oldalon Lukaku lőtt a kapu mellé, míg a vendégeknél Perrone tizenegyesét védte Milinkovics-Szavics a negyedik körben, majd egy jó darabig mindenki hibátlan volt (többek között a Napoli kapusa, Vanja Milinkovics-Szavics is gólra váltott egy tizenegyest). A továbbjutás a nyolcadik sorozatban dőlt el: Marc-Oliver Kempf a hálóba lőtt, ellenben Stanislav Lobotka tizenegyesét Jean Butez fél kézzel kikapta a kapu jobb oldalából – a Fabregas-féle Como jutott a négy közé, története során másodszor.

OLASZ KUPA

NEGYEDDÖNTŐ

Napoli–Como 1–1 (Vergara 46., ill. Baturina 39. – 11-esből) – tizenegyesekkel 6–7