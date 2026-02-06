Nemzeti Sportrádió

Senkinek sem jó döntetlen – ikszelt egymással az olasz tabella utolsó kettője

2026.02.06. 22:46
Küzdelem volt, gól nem (Fotó: Getty Images)
Az olasz labdarúgó-bajnokság (Serie A) 24. fordulójában gól nélküli döntetlent játszott egymással az utolsó két helyezett: bár a Verona és a Pisa egyformán egy ponttal gazdagodott, ez nem sokat ér nekik a kiesés elkerüléséért zajló harcban.

A hazai veronaiak a kilencedik, az egy hellyel előrébb álló pisaiak a 12. döntetlenjüket érték el a bajnokságban.

ÖSSZEFOGLALÓ

OLASZ SERIE A
24. FORDULÓ
Hellas Verona–Pisa 0–0

SZOMBAT
18.00: Genoa–Napoli (Tv: Match4)
20.45: Fiorentina–Torino (Tv: Match4)
VASÁRNAP
12.30: Bologna–Parma (Tv: Match4)
15.00: Lecce–Udinese (Tv: Match4)
18.00: Sassuolo–Internazionale (Tv: Match4)
20.45: Juventus–Lazio (Tv: Match4)
HÉTFŐ
18.30: Atalanta–Cremonese
20.45: Roma–Cagliari (Tv: Arena4)
FEBRUÁR 18., SZERDA
20.45: Milan–Como

 

1. Internazionale23181452–19+33 55 
2. Milan23148138–17+21 50 
3. Napoli23144533–21+12 46 
4. Juventus23136439–18+21 45 
5. Roma23141827–14+13 43 
6. Como23118437–16+21 41 
7. Atalanta2399530–20+10 36 
8. Lazio2388724–21+3 32 
9. Udinese2395926–34–8 32 
10. Bologna2386932–30+2 30 
11. Sassuolo23851027–29–2 29 
12. Cagliari2377928–31–3 28 
13. Torino23751122–40–18 26 
14. Genoa23581027–34–7 23 
15. Cremonese23581020–31–11 23 
16. Parma23581015–30–15 23 
17. Lecce23461313–30–17 18 
18. Fiorentina23381225–36–11 17 
19. Pisa241121119–40–21 15 
20. Verona24291318–41–23 15 
AZ ÁLLÁS

 

 

