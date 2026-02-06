Senkinek sem jó döntetlen – ikszelt egymással az olasz tabella utolsó kettője
Az olasz labdarúgó-bajnokság (Serie A) 24. fordulójában gól nélküli döntetlent játszott egymással az utolsó két helyezett: bár a Verona és a Pisa egyformán egy ponttal gazdagodott, ez nem sokat ér nekik a kiesés elkerüléséért zajló harcban.
A hazai veronaiak a kilencedik, az egy hellyel előrébb álló pisaiak a 12. döntetlenjüket érték el a bajnokságban.
ÖSSZEFOGLALÓ
OLASZ SERIE A
24. FORDULÓ
Hellas Verona–Pisa 0–0
SZOMBAT
18.00: Genoa–Napoli (Tv: Match4)
20.45: Fiorentina–Torino (Tv: Match4)
VASÁRNAP
12.30: Bologna–Parma (Tv: Match4)
15.00: Lecce–Udinese (Tv: Match4)
18.00: Sassuolo–Internazionale (Tv: Match4)
20.45: Juventus–Lazio (Tv: Match4)
HÉTFŐ
18.30: Atalanta–Cremonese
20.45: Roma–Cagliari (Tv: Arena4)
FEBRUÁR 18., SZERDA
20.45: Milan–Como
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Internazionale
|23
|18
|1
|4
|52–19
|+33
|55
|2. Milan
|23
|14
|8
|1
|38–17
|+21
|50
|3. Napoli
|23
|14
|4
|5
|33–21
|+12
|46
|4. Juventus
|23
|13
|6
|4
|39–18
|+21
|45
|5. Roma
|23
|14
|1
|8
|27–14
|+13
|43
|6. Como
|23
|11
|8
|4
|37–16
|+21
|41
|7. Atalanta
|23
|9
|9
|5
|30–20
|+10
|36
|8. Lazio
|23
|8
|8
|7
|24–21
|+3
|32
|9. Udinese
|23
|9
|5
|9
|26–34
|–8
|32
|10. Bologna
|23
|8
|6
|9
|32–30
|+2
|30
|11. Sassuolo
|23
|8
|5
|10
|27–29
|–2
|29
|12. Cagliari
|23
|7
|7
|9
|28–31
|–3
|28
|13. Torino
|23
|7
|5
|11
|22–40
|–18
|26
|14. Genoa
|23
|5
|8
|10
|27–34
|–7
|23
|15. Cremonese
|23
|5
|8
|10
|20–31
|–11
|23
|16. Parma
|23
|5
|8
|10
|15–30
|–15
|23
|17. Lecce
|23
|4
|6
|13
|13–30
|–17
|18
|18. Fiorentina
|23
|3
|8
|12
|25–36
|–11
|17
|19. Pisa
|24
|1
|12
|11
|19–40
|–21
|15
|20. Verona
|24
|2
|9
|13
|18–41
|–23
|15
