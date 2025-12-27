A Parma nyert, a Fiorentina maradt az utolsó helyen a Serie A-ban

A gól nélküli első félidőt követően szinte azonnal megszerezte a vezetést a Parma: Pellegrino lövőhelyzetben eltörte a labdát, de az pont így lett jó a lesipuskás Oliver Sörensennek, aki közelről a kapuba juttatta a labdát. A firenzeiek a folytatásban nagy erőkkel támadtak az egyenlítésért, de a helyzetkihasználással és a lövések minőségével is hadilábon álltak, így végül a keresztesek gyűjtötték be a három pontot. 1–0

OLASZ SERIE A

17. FORDULÓ

Parma–Fiorentina 1–0 (Sörensen 48.)

Később

15.00: Lecce–Como (Tv: Arena4)

15.00: Torino–Cagliari

18.00: Udinese–Lazio (Tv: Match4)

20.45: Pisa–Juventus (Tv: Match4)

Vasárnap játsszák

12.30: Milan–Hellas Verona (Tv: Match4)

15.00: Cremonese–Napoli (Tv: Match4)

18.00: Bologna–Sassuolo (Tv: Match4)

20.45: Atalanta–Internazionale (Tv: Match4)

Hétfőn játsszák

20.45: Roma–Genoa (Tv: Arena4)