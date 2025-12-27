Nemzeti Sportrádió

A Parma nyert, a Fiorentina maradt az utolsó helyen a Serie A-ban

M. B.M. B.
2025.12.27. 14:30
Fotó: Getty Images
Fiorentina Parma Serie A
A Parma 1–0-ra nyert odahaza a Fiorentina ellen az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Serie A) 17. fordulójában.

A gól nélküli első félidőt követően szinte azonnal megszerezte a vezetést a Parma: Pellegrino lövőhelyzetben eltörte a labdát, de az pont így lett jó a lesipuskás Oliver Sörensennek, aki közelről a kapuba juttatta a labdát. A firenzeiek a folytatásban nagy erőkkel támadtak az egyenlítésért, de a helyzetkihasználással és a lövések minőségével is hadilábon álltak, így végül a keresztesek gyűjtötték be a három pontot. 1–0

OLASZ SERIE A
17. FORDULÓ
Parma–Fiorentina 1–0 (Sörensen 48.)

Később
15.00: Lecce–Como (Tv: Arena4)
15.00: Torino–Cagliari
18.00: Udinese–Lazio (Tv: Match4)
20.45: Pisa–Juventus (Tv: Match4)

Vasárnap játsszák
12.30: Milan–Hellas Verona (Tv: Match4)
15.00: Cremonese–Napoli (Tv: Match4)
18.00: Bologna–Sassuolo (Tv: Match4)
20.45: Atalanta–Internazionale (Tv: Match4)

Hétfőn játsszák
20.45: Roma–Genoa (Tv: Arena4)

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
1. Internazionale1511434–14+2033
2. Milan1595124–13+1132
3. Napoli15101422–13+931
4. Roma1610617–10+730
5. Juventus1685321–15+629
6. Bologna1574423–13+1025
7. Como1566319–12+724
8. Lazio1665517–11+623
9. Atalanta1657420–18+222
10. Sassuolo1663721–20+121
11. Cremonese1656518–18021
12. Udinese1663717–27–1021
13. Torino1655616–26–1020
14. Parma1645711–18–717
15. Lecce1544711–19–816
16. Cagliari1636717–23–615
17. Genoa1635816–24–814
18. Verona1526713–22–912
19. Pisa1618712–22–1011
20. Fiorentina17161017–28–119

 

 

