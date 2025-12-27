A Parma nyert, a Fiorentina maradt az utolsó helyen a Serie A-ban
A gól nélküli első félidőt követően szinte azonnal megszerezte a vezetést a Parma: Pellegrino lövőhelyzetben eltörte a labdát, de az pont így lett jó a lesipuskás Oliver Sörensennek, aki közelről a kapuba juttatta a labdát. A firenzeiek a folytatásban nagy erőkkel támadtak az egyenlítésért, de a helyzetkihasználással és a lövések minőségével is hadilábon álltak, így végül a keresztesek gyűjtötték be a három pontot. 1–0
OLASZ SERIE A
17. FORDULÓ
Parma–Fiorentina 1–0 (Sörensen 48.)
Később
15.00: Lecce–Como (Tv: Arena4)
15.00: Torino–Cagliari
18.00: Udinese–Lazio (Tv: Match4)
20.45: Pisa–Juventus (Tv: Match4)
Vasárnap játsszák
12.30: Milan–Hellas Verona (Tv: Match4)
15.00: Cremonese–Napoli (Tv: Match4)
18.00: Bologna–Sassuolo (Tv: Match4)
20.45: Atalanta–Internazionale (Tv: Match4)
Hétfőn játsszák
20.45: Roma–Genoa (Tv: Arena4)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Internazionale
|15
|11
|–
|4
|34–14
|+20
|33
|2. Milan
|15
|9
|5
|1
|24–13
|+11
|32
|3. Napoli
|15
|10
|1
|4
|22–13
|+9
|31
|4. Roma
|16
|10
|–
|6
|17–10
|+7
|30
|5. Juventus
|16
|8
|5
|3
|21–15
|+6
|29
|6. Bologna
|15
|7
|4
|4
|23–13
|+10
|25
|7. Como
|15
|6
|6
|3
|19–12
|+7
|24
|8. Lazio
|16
|6
|5
|5
|17–11
|+6
|23
|9. Atalanta
|16
|5
|7
|4
|20–18
|+2
|22
|10. Sassuolo
|16
|6
|3
|7
|21–20
|+1
|21
|11. Cremonese
|16
|5
|6
|5
|18–18
|0
|21
|12. Udinese
|16
|6
|3
|7
|17–27
|–10
|21
|13. Torino
|16
|5
|5
|6
|16–26
|–10
|20
|14. Parma
|16
|4
|5
|7
|11–18
|–7
|17
|15. Lecce
|15
|4
|4
|7
|11–19
|–8
|16
|16. Cagliari
|16
|3
|6
|7
|17–23
|–6
|15
|17. Genoa
|16
|3
|5
|8
|16–24
|–8
|14
|18. Verona
|15
|2
|6
|7
|13–22
|–9
|12
|19. Pisa
|16
|1
|8
|7
|12–22
|–10
|11
|20. Fiorentina
|17
|1
|6
|10
|17–28
|–11
|9