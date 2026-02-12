Amerikai belső védő érkezett a Fradi tartalékcsapatához – hivatalos

A 19 éves belső védő az amerikai negyedik vonalnak megfelelő USL League One-ban érdekelt Richmond Kickerstől érkezik a zöld-fehér együtteshez, és első körben az FTC NB III-as tartalékcsapatában fog szerepelni.

A 191 centiméter magas labdarúgó kora ellenére már rutinosnak mondható a felnőttek között, a Richmondban 56 meccsen két gólpassz a mérlege – a szerződés hosszát a klub nem hozta nyilvánosságra.

„Griffin Garnett személyében egy amerikai U20-as válogatott kerettag belső védőt igazoltunk le. Nálunk töltött most mintegy három hetet, ahol testközelből felmérhettük a képességeit. Most elsősorban a második csapatban fog szerepelni, de úgy ítéltük meg, hogy olyan potenciállal rendelkezik, ami közép- és hosszú távon lehetővé teszi, hogy a felnőtt csapatunkhoz is el tudjon érni. Az előttünk álló időszakban intenzíven fogunk dolgozni, hogy közösen a lehető legtöbbet hozzuk ki belőle” – idézi Hajnal Tamást, a klub sportigazgatóját az átigazolást illetően a fradi.hu.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A FERENCVÁROSNÁL

Érkezők: Elton Acolatse (holland-ghánai, Diósgyőri VTK), Marius Corbu (magyar-román, APOEL – Ciprus), Mariano Gómez (argentin, FC Zürich – Svájc), Naby Keita (guineai, Werder Bremen – Németország, kölcsön után végleg), Franko Kovacevic (horvát, NK Celje – Szlovénia), Osváth Attila (Paksi FC), Griffin Garnett (amerikai, Richmond Kickers – Egyesült Államok)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatértek: Kaján Norbert (FK Csíkszereda – Románia), Shadirac Chyreme Say (ghánai, AC Oulu – Finnország), Varga Ádám (Debreceni VSC)

Kölcsönből visszatérhet: Isaac Pappoe (ghánai, Dundee United – Skócia)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: –

Távozók: Dhonata* (Dhonata Tavares de Oliveira, brazil, Botafogo-PB – Brazília), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia), Varga Barnabás (AEK Athén – Görögország)

Kölcsönbe távozók: Daniel Arzani (ausztrál, Melbourne City – Ausztrália), Varga Zétény (soroksári kooperációs kölcsön után Diósgyőri VTK)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Ismaël Aaneba (francia-marokkói), Fortune Bassey (nigériai), Alekszandar Pesics (szerb)