A kajakosok kapitánya szerint az új kvalifikációs rendszerben is a maximális kvótaszám a cél

Másfél hete Dél-Afrikában készül a magyar kajakválogatott, ahol huszonhárom sportoló gyűjti a kilométereket. Tóth Dávid szövetségi kapitány a szövetség honlapjának elmondta, hogy bár a kiutazás nem volt zökkenőmentes, a problémákat gyorsan sikerült orvosolni és azóta a nagy meleg és a kisebb betegségek sem akadályozzák a minőségi munkát.

„Hat órát késett a gépünk, ráadásul a lapátok csak másnap reggel érkeztek meg. A gyúró és a gyógytornász csomagja is késett, így addig például gyúrópadot a helyiektől kértünk kölcsön. Az edzések viszont az első naptól kezdve összességében zavartalanul folynak. Nagyon meleg van, különösen 11 és 14 óra között rendkívül erős az UV-sugárzás, de ebben a napszakban jellemzően ebédelnek és pihennek a versenyzők. Egy-két kisebb betegség akadt, de emiatt sem kellett senkinek napokat kihagynia” – nyilatkozott.

Tóth Dávid azt sem bánja, hogy néha szelesebb időben edzenek a versenyzők, hiszen az idei Európa-bajnokság helyszínén, a portugáliai Montemorban kifejezetten szeles a pálya, így legalább erre is lehet kicsit készülni. A kapitány elmondta azt is, hogy ezekben a hetekben mindenki az egyes teljesítményét szeretné minél magasabb szintre fejleszteni. A nőknél viszont már páros hajó is előkerült: Fojt Sára és Pupp Noémi, illetve Ujfalvi Laura és Kőhalmi Emese is kicsúszott egy-egy alkalommal.

„Mindenki a saját ritmusa szerint dolgozik az edzőjével. A legtöbben itt szálltak vízre először idén. Akad, amikor két csoport összefog egy-két edzés erejéig, ami nyilván jó a versenyzőknek is, hiszen pluszingert jelent az, hogy másokkal is együtt eveznek. Nem szeretnék senkit sem kiemelni, azt látom, hogy azok a versenyzők, akik az előző években az élvonalhoz tartoztak kifejezetten jó úton járnak, de a tavaly berobbanó fiatalok is biztató formát mutatnak. Azt gondolom, mindenki a legjobbját szeretné nyújtani majd az áprilisi válogatón, ez pedig csak előnyére válhat a szakágnak” – fogalmazott.

A kajakosok közül nem mindenki készül Pretoriában, Csikós Zsóka jelenleg az olaszországi Sabaudiában edzőtáborozik, Kopasz Bálint nemrég tért haza Portugáliából és a hétvégén már utazik is tovább Törökországba, ahol hat héten keresztül fog készülni. Tótka Sándor és felesége ezekben a napokban várja második gyermekük érkezését, így az olimpiai bajnok itthon, Dunavarsányban gyűjti a kilométereket.

A Nemzetközi Kajak-kenu Szövetség (ICF) nemrég tette közzé a 2028-as olimpiára vezető kvalifikációs rendszer részleteit. A versenyzők a következő két év világversenyein az olimpiai számonként létrehozott ranglistákra gyűjtik a pontokat az országuknak. Az eddigi 12 helyett már legfeljebb csak tíz kajakos kvótát szerezhet egy nemzet. Tóth Dávid úgy véli, ebben a szisztémában nem lehet más a cél, mint hogy Los Angelesben tíz kajakos képviselje Magyarországot.

„Képesek vagyunk ezt a feladatot megoldani. Az első négy kvótát a négyes ranglistáról tudjuk megszerezni, így kiemelt feladatunk lesz, hogy a nemzetközi versenyekre erős négyeseket állítsunk ki. Ha ez sikerül, akkor az ötödik kvótát az egyeseink hozhatják, itt is fontos lesz, hogy folyamatosan ott legyünk a legjobbak között. Természetesen az eredményesség szempontjából a párosra is komoly hangsúlyt kell fektetnünk, szeretném, ha minden évben lenne egy olyan egységünk, amely megmutatja, hogy Magyarország a világ élvonalába tartozik” – zárta szavait a szövetségi kapitány.