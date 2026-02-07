A Napoli a borzasztó kezdés után is nyert Genovában

Borzasztóan kezdődött a Napoli számára a genovai vendégjáték, 15 másodperc után egy előreívelés után Vitinha került földre Alex Meret kapus mellett. A videózás után megítélt tizenegyest Ruszlan Malinovszkij váltotta gólra.

A félidő közepén a nápolyiak megfordították a mérkőzést, a 20. percben Justin Bijlow csak középre tudta ütni Scott McTominay lövését, az érkező Rasmus Höjlund így a kapuba helyezett. Nem sokkal később McTominay maga is betalált, remek lövése a jobb sarokba vágódott.

A skót középpályás azonban az első félidő végét már fájdalmak közepette játszotta le, alig bírt futni, többször is jegelni kellett a lábát. Így nem volt meglepő, hogy a második félidőre már nem jött ki a társakkal.

Az 57. percben egyenlített a Genoa, a már korábban is bizonytalankodó Buongiorno utolsó emberként elveszítette a labdát, Lorenzo Colombo egyedül törhetett kapura, és a bal sarokba helyezett. Antonio Conte ezt követően le is cserélte a középhátvédet.

A 76. percben Juan Jesus második sárga lapja miatt megfogyatkozott a Napoli, de a vendégek így is megnyerték a mérkőzést: a ráadásban egy szöglet után a játékvezető a videobíró segítségével újabb büntetőt ítélt meg, amelyet Höjlund értékesített, bár Bijlow rajta volt a labdán. Conte csapata fordulatos meccsen vitte el a három pontot Genovából. 2–3

OLASZ SERIE A

24. FORDULÓ

Genoa–Napoli 2–3 (Malinovszkij 3. – 11-esből, L. Colombo 57., ill. R. Höjlund 20., 90+5. – a másodikat 11-esből, McTominay 22.)

20.45: Fiorentina–Torino (Tv: Match4)

A TOVÁBBI PROGRAM

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Hellas Verona–Pisa 0–0

VASÁRNAP

12.30: Bologna–Parma (Tv: Match4)

15.00: Lecce–Udinese (Tv: Match4)

18.00: Sassuolo–Internazionale (Tv: Match4)

20.45: Juventus–Lazio (Tv: Match4)

HÉTFŐ

18.30: Atalanta–Cremonese

20.45: Roma–Cagliari (Tv: Arena4)

FEBRUÁR 18., SZERDA

20.45: Milan–Como