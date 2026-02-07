A Napoli a borzasztó kezdés után is nyert Genovában

Nemzeti Sportrádió

2026.02.07.
Rasmus Höjlund (jobbra) kétszer is betalált (Fotó: Getty Images)
A Napoli 3–2-es győzelmet aratott a Genoa vendégeként az olasz labdarúgó-bajnokság (Serie) 24. fordulójának szombati játéknapján.

Borzasztóan kezdődött a Napoli számára a genovai vendégjáték, 15 másodperc után egy előreívelés után Vitinha került földre Alex Meret kapus mellett. A videózás után megítélt tizenegyest Ruszlan Malinovszkij váltotta gólra.

A félidő közepén a nápolyiak megfordították a mérkőzést, a 20. percben Justin Bijlow csak középre tudta ütni Scott McTominay lövését, az érkező Rasmus Höjlund így a kapuba helyezett. Nem sokkal később McTominay maga is betalált, remek lövése a jobb sarokba vágódott.

A skót középpályás azonban az első félidő végét már fájdalmak közepette játszotta le, alig bírt futni, többször is jegelni kellett a lábát. Így nem volt meglepő, hogy a második félidőre már nem jött ki a társakkal.

Az 57. percben egyenlített a Genoa, a már korábban is bizonytalankodó Buongiorno utolsó emberként elveszítette a labdát, Lorenzo Colombo egyedül törhetett kapura, és a bal sarokba helyezett. Antonio Conte ezt követően le is cserélte a középhátvédet.

A 76. percben Juan Jesus második sárga lapja miatt megfogyatkozott a Napoli, de a vendégek így is megnyerték a mérkőzést: a ráadásban egy szöglet után a játékvezető a videobíró segítségével újabb büntetőt ítélt meg, amelyet Höjlund értékesített, bár Bijlow rajta volt a labdán. Conte csapata fordulatos meccsen vitte el a három pontot Genovából. 2–3

OLASZ SERIE A
24. FORDULÓ
Genoa–Napoli 2–3 (Malinovszkij 3. – 11-esből, L. Colombo 57., ill. R. Höjlund 20., 90+5. – a másodikat 11-esből, McTominay 22.)
20.45: Fiorentina–Torino (Tv: Match4)

A TOVÁBBI PROGRAM
PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK
Hellas Verona–Pisa 0–0
VASÁRNAP
12.30: Bologna–Parma (Tv: Match4)
15.00: Lecce–Udinese (Tv: Match4)
18.00: Sassuolo–Internazionale (Tv: Match4)
20.45: Juventus–Lazio (Tv: Match4)
HÉTFŐ
18.30: Atalanta–Cremonese
20.45: Roma–Cagliari (Tv: Arena4)
FEBRUÁR 18., SZERDA
20.45: Milan–Como

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Internazionale23181452–19+33 55 
2. Milan23148138–17+21 50 
3. Napoli24154536–23+13 49 
4. Juventus23136439–18+21 45 
5. Roma23141827–14+13 43 
6. Como23118437–16+21 41 
7. Atalanta2399530–20+10 36 
8. Lazio2388724–21+3 32 
9. Udinese2395926–34–8 32 
10. Bologna2386932–30+2 30 
11. Sassuolo23851027–29–2 29 
12. Cagliari2377928–31–3 28 
13. Torino23751122–40–18 26 
14. Genoa24581129–37–8 23 
15. Cremonese23581020–31–11 23 
16. Parma23581015–30–15 23 
17. Lecce23461313–30–17 18 
18. Fiorentina23381225–36–11 17 
19. Pisa241121119–40–21 15 
20. Verona24291318–41–23 15 

 

 

Ezek is érdekelhetik