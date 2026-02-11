Nemzeti Sportrádió

Fabregas büszke a csapatára, Conte a játékvezetőt is hibáztatja a Napoli kupakiesése miatt

Sz. Zs. O.Sz. Zs. O.
2026.02.11. 11:26
Cesc Fabregas lehozta a védőjét, mielőtt kiállítják (Fotó: Getty Images)
Címkék
Olasz Kupa Antonio Conte Como Cesc Fabregas Napoli
Kedden hazai környezetben tizenegyesekkel búcsúzott a kupaküzdelmektől a Napoli a Como ellen, Antonio Conte és Cesc Fabregas így értékelte a mérkőzést.
Olasz labdarúgás
13 órája

Tizenegyesek döntöttek Nápolyban, a Como lesz az Inter ellenfele az Olasz Kupa elődöntőjében

Hazai oldalon Lukaku és Lobotka is hibázott, így Perrone kihagyott tizenegyese belefért Fabregaséknak.

A hazai pályán játszó Napoliból több kulcsjátékos is hiányzott sérülések miatt, míg a Como egy hosszabb pihenő után készülhetett a küzdelemre, hiszen az AC Milan elleni mérkőzésüket az olimpiai megnyitó miatt elhalasztották. 

A Como jutott előnyhöz Martin Baturina büntetőjével az első félidő hajrájában, a második játékrész első percében egyenlíteni tudott a Napoli Antonio Vergara góljának köszönhetően. Több gól nem született a rendes játékidőben és a hosszabbításban sem, így tizenegyesekre maradt a döntés. A vendégeknél Maximo Perrone hibázott egyedül, míg a hazaiaknál Romelu Lukaku és Stanislav Lobotka lába is megremegett. 

Jacobo Ramón az első félidőben a tizenhatos közelében szabálytalankodott Rasmus Höjlunddal szemben, a VAR vizsgálta a piros lap lehetőségét, végül csak sárga lapot kapott a spanyol középső védő. A második félidő elején ismét Ramón buktatta Höjlundot, a második sárga lap azonban elmaradt. Fabregas az eset után azonnal le is cserélte a fiatal játékost a piros lap veszélye miatt. 

„Nyilvánvalóan a következő faultnál kiállították volna. 20 éves, ez az első idénye a felnőttek közt. Az egy jó dolog, hogy a fiatal játékosok nem érzik úgy a nyomást, azonban néha túl könnyelműek a tapasztalat hiányában. Le kellett cserélnem Jacobót, egy kiállítás nagyon megnehezítette volna a dolgunkat” – mondta Cesc Fabregas, a vendégek vezetőedzője.

A spanyol tréner a büntetők előtt a nyugalmat helyezte a középpontba 

„Mondtam nekik, hogy voltam már a Napoli helyzetében, amikor mi voltunk az esélyesebb csapat, ami egy kis félelmet is generál. Szerencsénk volt, hogy mi kezdtük a rúgást, mert ez sokat segített. Megköszöntem a játékosoknak mindent, amit tesznek, hiszen néhány idősebb játékost leszámítva, mint Alberto Moreno és Álvaro Morata, az átlagéletkor 22 év.”

Fabregas azt is elmondta nagyon büszke a csapatára, de még korai lenne kiengedni és ünnepelni, azt meghagyják a szezon végére, addig még sok fontos mérkőzés vár rájuk. Conte viszont a nyilatkozatig sem tudta túltenni magát a találkozón történteken. 

„Hihetetlenül pozitív idényünk van ilyen körülmények között is. Ez nem egy jó időszak a játékvezetőknek és a VAR-nak sem, remélem, találnak valami megoldást, ami javít a helyzeten. Az igazság az, hogy mindenki panaszkodik, edzők, játékosok és szurkolók egyaránt” – jegyezte meg a hazaiak olasz trénere. 

A kiesés ellenére azonban büszke volt csapatára 

„A srácoknak köszönöm, mert nem volt könnyű egy olyan csapat ellen játszani akik 10 napot pihentek. Mi három nappal ezelőtt játszottunk, kiállítás és sérülés miatt is elvesztettünk játékosokat, Scott McTominay kulcsember, nagy veszteség az ő kiesése.”

Conte a nyilatkozata végén megköszönte a szurkolók állandó biztatását és azt mondta, mindent megtesznek, hátha lesz esélyük odaérni a bajnoki cím közelébe. 

A Napoli kiesése után biztossá vált, hogy Inter-Como elődöntőt rendeznek az Olasz Kupában, az Atalanta pedig a mai (szerda) Bologna-Lazio találkozó győztesével csap majd össze. 

OLASZ KUPA
NEGYEDDÖNTŐ
Napoli–Como 1–1 (Vergara 46., ill. Baturina 39. – 11-esből) – tizenegyesekkel 6–7

Olasz Kupa Antonio Conte Como Cesc Fabregas Napoli
Legfrissebb hírek

Tizenegyesek döntöttek Nápolyban, a Como lesz az Inter ellenfele az Olasz Kupa elődöntőjében

Olasz labdarúgás
13 órája

A Napoli a borzasztó kezdés után is nyert Genovában; a Torino pontot mentett Firenzében

Olasz labdarúgás
2026.02.07. 22:47

Az Atalanta célratörő játékkal leiskolázta a Juventust, és elődöntőbe jutott az Olasz Kupában

Olasz labdarúgás
2026.02.05. 23:00

Nehezen, de az Inter legyőzte a Torinót, és bejutott az Olasz Kupa elődöntőjébe

Olasz labdarúgás
2026.02.04. 22:57

Serie A: csaknem 30 lövés sem volt elég a comói gólhoz

Olasz labdarúgás
2026.02.01. 17:17

A Fiorentina elleni győzelemmel feledtette a BL-búcsút a Napoli

Olasz labdarúgás
2026.01.31. 22:53

Nem tudott nyerni a címvédő PSG, így rájátszásra kényszerül a Bajnokok Ligájában

Bajnokok Ligája
2026.01.28. 23:17

Korábbi csapata lehet José Mourinho hóhéra

Bajnokok Ligája
2026.01.28. 07:05
Ezek is érdekelhetik