Fabregas büszke a csapatára, Conte a játékvezetőt is hibáztatja a Napoli kupakiesése miatt

A hazai pályán játszó Napoliból több kulcsjátékos is hiányzott sérülések miatt, míg a Como egy hosszabb pihenő után készülhetett a küzdelemre, hiszen az AC Milan elleni mérkőzésüket az olimpiai megnyitó miatt elhalasztották.

A Como jutott előnyhöz Martin Baturina büntetőjével az első félidő hajrájában, a második játékrész első percében egyenlíteni tudott a Napoli Antonio Vergara góljának köszönhetően. Több gól nem született a rendes játékidőben és a hosszabbításban sem, így tizenegyesekre maradt a döntés. A vendégeknél Maximo Perrone hibázott egyedül, míg a hazaiaknál Romelu Lukaku és Stanislav Lobotka lába is megremegett.

Jacobo Ramón az első félidőben a tizenhatos közelében szabálytalankodott Rasmus Höjlunddal szemben, a VAR vizsgálta a piros lap lehetőségét, végül csak sárga lapot kapott a spanyol középső védő. A második félidő elején ismét Ramón buktatta Höjlundot, a második sárga lap azonban elmaradt. Fabregas az eset után azonnal le is cserélte a fiatal játékost a piros lap veszélye miatt.

„Nyilvánvalóan a következő faultnál kiállították volna. 20 éves, ez az első idénye a felnőttek közt. Az egy jó dolog, hogy a fiatal játékosok nem érzik úgy a nyomást, azonban néha túl könnyelműek a tapasztalat hiányában. Le kellett cserélnem Jacobót, egy kiállítás nagyon megnehezítette volna a dolgunkat” – mondta Cesc Fabregas, a vendégek vezetőedzője.

A spanyol tréner a büntetők előtt a nyugalmat helyezte a középpontba

„Mondtam nekik, hogy voltam már a Napoli helyzetében, amikor mi voltunk az esélyesebb csapat, ami egy kis félelmet is generál. Szerencsénk volt, hogy mi kezdtük a rúgást, mert ez sokat segített. Megköszöntem a játékosoknak mindent, amit tesznek, hiszen néhány idősebb játékost leszámítva, mint Alberto Moreno és Álvaro Morata, az átlagéletkor 22 év.”

Fabregas azt is elmondta nagyon büszke a csapatára, de még korai lenne kiengedni és ünnepelni, azt meghagyják a szezon végére, addig még sok fontos mérkőzés vár rájuk. Conte viszont a nyilatkozatig sem tudta túltenni magát a találkozón történteken.

„Hihetetlenül pozitív idényünk van ilyen körülmények között is. Ez nem egy jó időszak a játékvezetőknek és a VAR-nak sem, remélem, találnak valami megoldást, ami javít a helyzeten. Az igazság az, hogy mindenki panaszkodik, edzők, játékosok és szurkolók egyaránt” – jegyezte meg a hazaiak olasz trénere.

A kiesés ellenére azonban büszke volt csapatára

„A srácoknak köszönöm, mert nem volt könnyű egy olyan csapat ellen játszani akik 10 napot pihentek. Mi három nappal ezelőtt játszottunk, kiállítás és sérülés miatt is elvesztettünk játékosokat, Scott McTominay kulcsember, nagy veszteség az ő kiesése.”

Conte a nyilatkozata végén megköszönte a szurkolók állandó biztatását és azt mondta, mindent megtesznek, hátha lesz esélyük odaérni a bajnoki cím közelébe.

A Napoli kiesése után biztossá vált, hogy Inter-Como elődöntőt rendeznek az Olasz Kupában, az Atalanta pedig a mai (szerda) Bologna-Lazio találkozó győztesével csap majd össze.

OLASZ KUPA

NEGYEDDÖNTŐ

Napoli–Como 1–1 (Vergara 46., ill. Baturina 39. – 11-esből) – tizenegyesekkel 6–7