Az év legjobb játékvezetőit is díjazza idéntől az UEFA

A futballistákhoz hasonlóan a legjobb játékvezetőket is díjazza idéntől az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) – áll a szervezet csütörtöki közleményében. A kezdeményezéssel az UEFA azt szeretné elérni, hogy nőjön a játékvezetői szakma presztízse, a fiatalok közül többen válasszák ezt a foglalkozást, és az ötletgazdák szerint a fair play-t is elősegítené, ha a labdarúgáson belül nagyobb lenne a bírók elismertsége.

„A játékvezetés komoly felkészültséget igénylő, gyakran láthatatlan munka, amely mégis létfontosságú szerepet játszik versenysorozataink megítélésében. Az új díjak tükrözik az UEFA szoros együttműködését a nemzeti szövetségekkel, valamint azt törekvésünket, hogy a minél több elit bírót neveljünk ki – mondta a szervezet játékvezetésért felelős igazgatója, Roberto Rosetti. – A legkiválóbb játékvezetők elismerésével még nagyobb teret adunk a professzionalizmusnak, a bátorságnak és a sportszerűségnek, az európai labdarúgás talpköveinek.”

Az UEFA a közleményben a választás mikéntjét is ismertette: a játékvezetői bizottság a férfi és a női bíróknál is ötfős listát állít össze, a jelöltek végső sorrendjét az 55 tagszövetség képviselőinek szavazatai döntik el.