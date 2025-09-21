Serie A: hosszabbításban szerzett góllal nyert Firenzében a Como

Nem kezdte jól a 2025–2026-os bajnoki évadot a Fiorentina, amely az első három fordulóban mindössze két pontot gyűjtött, a lilák előbb Szardínia szigetén, a Cagliari vendégeként, majd szintén idegenben, a Torino ellen ikszeltek. A legutóbbi fordulóban már otthon játszott a firenzei csapat, ám sok köszönet abban sem volt, a bajnoki címvédő Napoli ugyanis 3–1-es győzelmet aratott az Artemio Franchi Stadionban. Vendéglátójával ellentétben a Como már megérezte a győzelem ízét, a lombardok még az első fordulóban a Laziót verték meg 2–0-ra.

Nem váratott sokáig magára a hazaiak gólja: a 6. percben Rolando Mandragora végezhetett el szabadrúgást a vendégek tizenhatosának előterében, a próbálkozás elsőre még elakadt s sorfalban, de a kipattanót a 28 éves középpályás elemi erővel küldte a kapuba. Érdekesség, hogy az első félidőben sokkal többet birtokolta a labdát a Como, többször lőtt kapura és több helyzetet is alakított ki a Cesc Fábregas irányította alakulat. A játékrész hosszabbításában a vendégek egy meg nem adott tizenegyest és egy szerintük jogtalanul annullált gólt is számon kértek Kevin Bonacina játékvezetőn – mindkétszer hiába.

A második félidőben már megérkezett a Como szabályos gólja is: a 65. percben Nico Paz végezhetett el szabadrúgást, ívelésére remek ütemben érkezett Marc Oliver Kempf, és a jobb felső sarokba fejelt. Kisvártatva David de Geának kellett védenie Paz lövését – Stefano Piolinak ki kellett találnia valamit, mert a vendégek továbbra is nyomás alatt tartották a Fiorentina kapuját, míg az ő csapata gyakorlatilag teljesen veszélytelen volt az ellenfél térfelén. Ám a firenzei mesternek nem sikerült semmit kisütnie, és a hosszabbítás meghozta a Como győztes találatát is: a holland szélső, Jayden Addai szép szóló végén állította be az 1–2-es végeredményt.

OLASZ SERIE A

4. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Fiorentina–Como 1–2 (Mandragora 6., ill. Kempf 65., Addai 90+3.)

Torino–Atalanta 0–3 (Krsztovics 31., 38., Sulemana 34.)

Cremonese–Parma 0–0

Lazio–Roma 0–1 (Lo. Pellegrini 38.)

Kiállítva: Belajane (86.)

Később

20.45: Internazionale–Sassuolo

Hétfőn játsszák

20.45: Napoli–Pisa (Tv: Arena4)

Szombaton játszották

Bologna–Genoa 2–1 (Castro 73., Orsolini 90+9. – 11-esből, ill. Ellertsson 63.)

Hellas Verona–Juventus 1–1 (G. Orban 44. – 11-esből, ill. Conceicao 19.)

Udinese–Milan 0–3 (Pulisic 39., 53., Fofana 46.)

Pénteken játszották

Lecce–Cagliari 1–2 (Tiago Gabriel 5., ill. Belotti 33., 71. – a másodikat 11-esből)