Serie A: hosszabbításban szerzett góllal nyert Firenzében a Como

2025.09.21. 20:21
Jogos comói öröm: otthonában oktatták a Fiorentinát Cesc Fábregas fiai (Fotó: Getty Images)
Fiorentina Como Serie A
Végig hatalmas fölényben játszott és jobban futballozott ellenfelénél a Fiorentina elleni idegenbeli meccsén a Como, amely hátrányból felállva, Jayden Addai hosszabbításban szerzett góljával 2–1-re megnyerte a találkozót az olasz Serie A 4. fordulójában.

Nem kezdte jól a 2025–2026-os bajnoki évadot a Fiorentina, amely az első három fordulóban mindössze két pontot gyűjtött, a lilák előbb Szardínia szigetén, a Cagliari vendégeként, majd szintén idegenben, a Torino ellen ikszeltek. A legutóbbi fordulóban már otthon játszott a firenzei csapat, ám sok köszönet abban sem volt, a bajnoki címvédő Napoli ugyanis 3–1-es győzelmet aratott az Artemio Franchi Stadionban. Vendéglátójával ellentétben a Como már megérezte a győzelem ízét, a lombardok még az első fordulóban a Laziót verték meg 2–0-ra.

Nem váratott sokáig magára a hazaiak gólja: a 6. percben Rolando Mandragora végezhetett el szabadrúgást a vendégek tizenhatosának előterében, a próbálkozás elsőre még elakadt s sorfalban, de a kipattanót a 28 éves középpályás elemi erővel küldte a kapuba. Érdekesség, hogy az első félidőben sokkal többet birtokolta a labdát a Como, többször lőtt kapura és több helyzetet is alakított ki a Cesc Fábregas irányította alakulat. A játékrész hosszabbításában a vendégek egy meg nem adott tizenegyest és egy szerintük jogtalanul annullált gólt is számon kértek Kevin Bonacina játékvezetőn – mindkétszer hiába.

A második félidőben már megérkezett a Como szabályos gólja is: a 65. percben Nico Paz végezhetett el szabadrúgást, ívelésére remek ütemben érkezett Marc Oliver Kempf, és a jobb felső sarokba fejelt. Kisvártatva David de Geának kellett védenie Paz lövését – Stefano Piolinak ki kellett találnia valamit, mert a vendégek továbbra is nyomás alatt tartották a Fiorentina kapuját, míg az ő csapata gyakorlatilag teljesen veszélytelen volt az ellenfél térfelén. Ám a firenzei mesternek nem sikerült semmit kisütnie, és a hosszabbítás meghozta a Como győztes találatát is: a holland szélső, Jayden Addai szép szóló végén állította be az 1–2-es végeredményt.

OLASZ SERIE A
4. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Fiorentina–Como 1–2 (Mandragora 6., ill. Kempf 65., Addai 90+3.)
Torino–Atalanta 0–3 (Krsztovics 31., 38., Sulemana 34.)
Cremonese–Parma 0–0
Lazio–Roma 0–1 (Lo. Pellegrini 38.)
Kiállítva: Belajane (86.)
Később
20.45: Internazionale–Sassuolo

Hétfőn játsszák
20.45: Napoli–Pisa (Tv: Arena4)
Szombaton játszották
Bologna–Genoa 2–1 (Castro 73., Orsolini 90+9. – 11-esből, ill. Ellertsson 63.)
Hellas Verona–Juventus 1–1 (G. Orban 44. – 11-esből, ill. Conceicao 19.)
Udinese–Milan 0–3 (Pulisic 39., 53., Fofana 46.)
Pénteken játszották
Lecce–Cagliari 1–2 (Tiago Gabriel 5., ill. Belotti 33., 71. – a másodikat 11-esből)

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
1. Juventus4318–4+410
2. Milan4317–2+59
3. Napoli336–1+59
4. Roma4313–1+29
5. Atalanta4229–3+68
6. Cremonese4225–3+28
7. Como42115–3+27
7. Cagliari42115–3+27
9. Udinese42114–5–17
10. Bologna4223–306
11. Torino41121–8–74
12. Internazionale3129–6+33
13. Lazio4134–403
14. Sassuolo3123–5–23
15. Verona4312–6–43
16. Genoa4222–4–22
17. Fiorentina4223–6–32
18. Parma4221–5–42
19. Pisa3121–3–21
20. Lecce4132–8–61

 

 

