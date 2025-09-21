Serie A: hosszabbításban szerzett góllal nyert Firenzében a Como

Nem kezdte jól a 2025–2026-os bajnoki évadot a Fiorentina, amely az első három fordulóban mindössze két pontot gyűjtött, a lilák előbb Szardínia szigetén, a Cagliari vendégeként, majd szintén idegenben, a Torino ellen ikszeltek. A legutóbbi fordulóban már otthon játszott a firenzei csapat, ám sok köszönet abban sem volt, a bajnoki címvédő Napoli ugyanis 3–1-es győzelmet aratott az Artemio Franchi Stadionban. Vendéglátójával ellentétben a Como már megérezte a győzelem ízét, a lombardok még az első fordulóban a Laziót verték meg 2–0-ra.
Nem váratott sokáig magára a hazaiak gólja: a 6. percben Rolando Mandragora végezhetett el szabadrúgást a vendégek tizenhatosának előterében, a próbálkozás elsőre még elakadt s sorfalban, de a kipattanót a 28 éves középpályás elemi erővel küldte a kapuba. Érdekesség, hogy az első félidőben sokkal többet birtokolta a labdát a Como, többször lőtt kapura és több helyzetet is alakított ki a Cesc Fábregas irányította alakulat. A játékrész hosszabbításában a vendégek egy meg nem adott tizenegyest és egy szerintük jogtalanul annullált gólt is számon kértek Kevin Bonacina játékvezetőn – mindkétszer hiába.
A második félidőben már megérkezett a Como szabályos gólja is: a 65. percben Nico Paz végezhetett el szabadrúgást, ívelésére remek ütemben érkezett Marc Oliver Kempf, és a jobb felső sarokba fejelt. Kisvártatva David de Geának kellett védenie Paz lövését – Stefano Piolinak ki kellett találnia valamit, mert a vendégek továbbra is nyomás alatt tartották a Fiorentina kapuját, míg az ő csapata gyakorlatilag teljesen veszélytelen volt az ellenfél térfelén. Ám a firenzei mesternek nem sikerült semmit kisütnie, és a hosszabbítás meghozta a Como győztes találatát is: a holland szélső, Jayden Addai szép szóló végén állította be az 1–2-es végeredményt.
OLASZ SERIE A
4. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Fiorentina–Como 1–2 (Mandragora 6., ill. Kempf 65., Addai 90+3.)
Torino–Atalanta 0–3 (Krsztovics 31., 38., Sulemana 34.)
Cremonese–Parma 0–0
Lazio–Roma 0–1 (Lo. Pellegrini 38.)
Kiállítva: Belajane (86.)
Később
20.45: Internazionale–Sassuolo
Hétfőn játsszák
20.45: Napoli–Pisa (Tv: Arena4)
Szombaton játszották
Bologna–Genoa 2–1 (Castro 73., Orsolini 90+9. – 11-esből, ill. Ellertsson 63.)
Hellas Verona–Juventus 1–1 (G. Orban 44. – 11-esből, ill. Conceicao 19.)
Udinese–Milan 0–3 (Pulisic 39., 53., Fofana 46.)
Pénteken játszották
Lecce–Cagliari 1–2 (Tiago Gabriel 5., ill. Belotti 33., 71. – a másodikat 11-esből)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Juventus
|4
|3
|1
|–
|8–4
|+4
|10
|2. Milan
|4
|3
|–
|1
|7–2
|+5
|9
|3. Napoli
|3
|3
|–
|–
|6–1
|+5
|9
|4. Roma
|4
|3
|–
|1
|3–1
|+2
|9
|5. Atalanta
|4
|2
|2
|–
|9–3
|+6
|8
|6. Cremonese
|4
|2
|2
|–
|5–3
|+2
|8
|7. Como
|4
|2
|1
|1
|5–3
|+2
|7
|7. Cagliari
|4
|2
|1
|1
|5–3
|+2
|7
|9. Udinese
|4
|2
|1
|1
|4–5
|–1
|7
|10. Bologna
|4
|2
|–
|2
|3–3
|0
|6
|11. Torino
|4
|1
|1
|2
|1–8
|–7
|4
|12. Internazionale
|3
|1
|–
|2
|9–6
|+3
|3
|13. Lazio
|4
|1
|–
|3
|4–4
|0
|3
|14. Sassuolo
|3
|1
|–
|2
|3–5
|–2
|3
|15. Verona
|4
|–
|3
|1
|2–6
|–4
|3
|16. Genoa
|4
|–
|2
|2
|2–4
|–2
|2
|17. Fiorentina
|4
|–
|2
|2
|3–6
|–3
|2
|18. Parma
|4
|–
|2
|2
|1–5
|–4
|2
|19. Pisa
|3
|–
|1
|2
|1–3
|–2
|1
|20. Lecce
|4
|–
|1
|3
|2–8
|–6
|1