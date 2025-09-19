Hiába vezetett már korán a Lecce, továbbra is nyeretlen a Serie A-ban

Már az 5. percben vezetett a Lecce, Riccardo Sottil ívelte be a labdát, Tiago Gabriel pedig a kapu közepébe fejelte. Aztán egyre inkább érett az egyenlítés, Sebastiano Esposito a kapufát találta el, majd Andrea Belotti fejelt a kapu mellé. A 33. percben már egalizált a Cagliari, Marco Palestra lépett ki a leshatáron, majd ziccerbe hozta Belottit, aki az üres kapuba passzolta a labdát. A szünet előtt majdnem megszületett a vendégek második gólja, ismét Palestra adott jól passzt, ám Esposito lövésébe önfeláldozóan belevetődött Lassana Coulibaly, majd egy percre rá Esposito ismét a kapufát találta telibe.

Kevésbé alakult mozgalmasan a második félidő, az első nagyobb helyzetre a 67. percig kellett várni, ekkor Tete Morente fejelt a jobb kapufa mellé, a leccei lehetőség után pedig betalált a Cagliari. Tiago Gabriel csúszott rá a tizenhatoson belül Belotti lábára, a sértett pedig a büntetőnél nagy erővel a jobb alsóba lőtt. Hiába nyomott, helyzeteket sem tudott kidolgozni a hazai csapat, a szardíniai piros-kékek 14 év után újra nyertek Leccében.

OLASZ SERIE A

4. FORDULÓ

Lecce–Cagliari 1–2 (Tiago Gabriel 5., ill. Belotti 33., 71. – a másodikat 11-esből)

A TOVÁBBI PROGRAM

Szombat

15.00: Bologna–Genoa

18.00: Hellas Verona–Juventus

20.45: Udinese–Milan (Tv: Match4)

Vasárnap

12.30: Lazio–Roma (Tv: Match4)

15.00: Cremonese–Parma

15.00: Torino–Atalanta (Tv: Match4)

18.00: Fiorentina–Como

20.45: Internazionale–Sassuolo

Hétfő

20.45: Napoli–Pisa (Tv: Arena4)