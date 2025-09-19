Hiába vezetett már korán a Lecce, továbbra is nyeretlen a Serie A-ban

Nemzeti Sportrádió

2025.09.19.
Andrea Belotti duplájával nyert a Cagliari (Fotó: Getty Images)
Az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Serie A) 4. fordulójának pénteki, nyitó mérkőzésén a Cagliari fordított, és 2–1-re nyert a Lecce vendégeként.

Már az 5. percben vezetett a Lecce, Riccardo Sottil ívelte be a labdát, Tiago Gabriel pedig a kapu közepébe fejelte. Aztán egyre inkább érett az egyenlítés, Sebastiano Esposito a kapufát találta el, majd Andrea Belotti fejelt a kapu mellé. A 33. percben már egalizált a Cagliari, Marco Palestra lépett ki a leshatáron, majd ziccerbe hozta Belottit, aki az üres kapuba passzolta a labdát. A szünet előtt majdnem megszületett a vendégek második gólja, ismét Palestra adott jól passzt, ám Esposito lövésébe önfeláldozóan belevetődött Lassana Coulibaly, majd egy percre rá Esposito ismét a kapufát találta telibe.

Kevésbé alakult mozgalmasan a második félidő, az első nagyobb helyzetre a 67. percig kellett várni, ekkor Tete Morente fejelt a jobb kapufa mellé, a leccei lehetőség után pedig betalált a Cagliari. Tiago Gabriel csúszott rá a tizenhatoson belül Belotti lábára, a sértett pedig a büntetőnél nagy erővel a jobb alsóba lőtt. Hiába nyomott, helyzeteket sem tudott kidolgozni a hazai csapat, a szardíniai piros-kékek 14 év után újra nyertek Leccében.

OLASZ SERIE A
4. FORDULÓ
Lecce–Cagliari 1–2 (Tiago Gabriel 5., ill. Belotti 33., 71. – a másodikat 11-esből)

A TOVÁBBI PROGRAM
Szombat
15.00: Bologna–Genoa
18.00: Hellas Verona–Juventus
20.45: Udinese–Milan (Tv: Match4)
Vasárnap
12.30: Lazio–Roma (Tv: Match4)
15.00: Cremonese–Parma
15.00: Torino–Atalanta (Tv: Match4)
18.00: Fiorentina–Como
20.45: Internazionale–Sassuolo
Hétfő
20.45: Napoli–Pisa (Tv: Arena4)

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. Napoli336–1+59
  2. Juventus337–3+49
  3. Cremonese3215–3+27
      Cagliari42115–3+27
  5. Udinese3214–2+27
  6. Milan3214–2+26
  7. Roma3212–1+16
  8. Atalanta3126–3+35
  9. Como31113–2+14
10. Torino31111–5–44
11. Internazionale3129–6+33
12. Lazio3124–3+13
13. Bologna3121–2–13
14. Sassuolo3123–5–23
15. Genoa3211–2–12
16. Fiorentina3212–4–22
17. Verona3211–5–42
18. Pisa3121–3–21
19. Parma3121–5–41
20. Lecce4132–8–61

 

 

