Hiába vezetett már korán a Lecce, továbbra is nyeretlen a Serie A-ban

Már az 5. percben vezetett a Lecce, Riccardo Sottil ívelte be a labdát, Tiago Gabriel pedig a kapu közepébe fejelte. Aztán egyre inkább érett az egyenlítés, Sebastiano Esposito a kapufát találta el, majd Andrea Belotti fejelt a kapu mellé. A 33. percben már egalizált a Cagliari, Marco Palestra lépett ki a leshatáron, majd ziccerbe hozta Belottit, aki az üres kapuba passzolta a labdát. A szünet előtt majdnem megszületett a vendégek második gólja, ismét Palestra adott jól passzt, ám Esposito lövésébe önfeláldozóan belevetődött Lassana Coulibaly, majd egy percre rá Esposito ismét a kapufát találta telibe.
Kevésbé alakult mozgalmasan a második félidő, az első nagyobb helyzetre a 67. percig kellett várni, ekkor Tete Morente fejelt a jobb kapufa mellé, a leccei lehetőség után pedig betalált a Cagliari. Tiago Gabriel csúszott rá a tizenhatoson belül Belotti lábára, a sértett pedig a büntetőnél nagy erővel a jobb alsóba lőtt. Hiába nyomott, helyzeteket sem tudott kidolgozni a hazai csapat, a szardíniai piros-kékek 14 év után újra nyertek Leccében.
OLASZ SERIE A
4. FORDULÓ
Lecce–Cagliari 1–2 (Tiago Gabriel 5., ill. Belotti 33., 71. – a másodikat 11-esből)
A TOVÁBBI PROGRAM
Szombat
15.00: Bologna–Genoa
18.00: Hellas Verona–Juventus
20.45: Udinese–Milan (Tv: Match4)
Vasárnap
12.30: Lazio–Roma (Tv: Match4)
15.00: Cremonese–Parma
15.00: Torino–Atalanta (Tv: Match4)
18.00: Fiorentina–Como
20.45: Internazionale–Sassuolo
Hétfő
20.45: Napoli–Pisa (Tv: Arena4)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Napoli
|3
|3
|–
|–
|6–1
|+5
|9
|2. Juventus
|3
|3
|–
|–
|7–3
|+4
|9
|3. Cremonese
|3
|2
|1
|–
|5–3
|+2
|7
|Cagliari
|4
|2
|1
|1
|5–3
|+2
|7
|5. Udinese
|3
|2
|1
|–
|4–2
|+2
|7
|6. Milan
|3
|2
|–
|1
|4–2
|+2
|6
|7. Roma
|3
|2
|–
|1
|2–1
|+1
|6
|8. Atalanta
|3
|1
|2
|–
|6–3
|+3
|5
|9. Como
|3
|1
|1
|1
|3–2
|+1
|4
|10. Torino
|3
|1
|1
|1
|1–5
|–4
|4
|11. Internazionale
|3
|1
|–
|2
|9–6
|+3
|3
|12. Lazio
|3
|1
|–
|2
|4–3
|+1
|3
|13. Bologna
|3
|1
|–
|2
|1–2
|–1
|3
|14. Sassuolo
|3
|1
|–
|2
|3–5
|–2
|3
|15. Genoa
|3
|–
|2
|1
|1–2
|–1
|2
|16. Fiorentina
|3
|–
|2
|1
|2–4
|–2
|2
|17. Verona
|3
|–
|2
|1
|1–5
|–4
|2
|18. Pisa
|3
|–
|1
|2
|1–3
|–2
|1
|19. Parma
|3
|–
|1
|2
|1–5
|–4
|1
|20. Lecce
|4
|–
|1
|3
|2–8
|–6
|1