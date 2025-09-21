Serie A: Lorenzo Pellegrini hősies góllal tért vissza, a Roma nyerte a fővárosi derbit

A Serie A 163. római derbijére mindkét szurkolótábor látványos koreográfiával készült, a pályán pedig a kezdeti tapogatózás után a Roma volt kezdeményezőbb. A 38. percben Nuno Tavares eladott labdáját Devyne Rensch szerezte meg, az akciót pedig Matías Soulé passza után Lorenzo Pellegrini fejezte be pontos lövéssel – a „farkasok” így kerültek előnybe. A félidő végén Rensch majdnem megduplázta az előnyt, de Ivan Provedel bravúrral védett.
A második játékrészben a Lazio aktívabban futballozott: Boulaye Dia hatalmas helyzetet hibázott el, majd a csereként beálló Taty Castellanos is veszélyeztetett: előbb Mile Szvilar védett, később néhány centin múlt az egyenlítés. A hajrához közeledve Gian Piero Gasperini több poszton is frissített, hogy csapata megtartsa az előnyt.
Maurizio Sarri együttese mindent megtett az egyenlítésért, de Reda Belajane kiállítása megpecsételte a három pont sorsát, így a végén a Roma örülhetett: a csúcsformájától egyelőre messze lévő Pellegrini találata döntött a feszült, helyzetekben bővelkedő derbin. A győzelemmel a giallorossi három fontos ponttal gazdagodott, míg a Lazio újabb csalódást könyvelhetett el az idény elején.
OLASZ SERIE A
4. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Lazio–Roma 0–1 (Lo. Pellegrini 38.)
Kiállítva: Belajane (86.)
Később
15.00: Cremonese–Parma
15.00: Torino–Atalanta (Tv: Match4)
18.00: Fiorentina–Como
20.45: Internazionale–Sassuolo
Hétfőn játsszák
20.45: Napoli–Pisa (Tv: Arena4)
Szombaton játszották
Bologna–Genoa 2–1 (Castro 73., Orsolini 90+9. – 11-esből, ill. Ellertsson 63.)
Hellas Verona–Juventus 1–1 (G. Orban 44. – 11-esből, ill. Conceicao 19.)
Udinese–Milan 0–3 (Pulisic 39., 53., Fofana 46.)
Pénteken játszották
Lecce–Cagliari 1–2 (Tiago Gabriel 5., ill. Belotti 33., 71. – a másodikat 11-esből)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Juventus
|4
|3
|1
|–
|8–4
|+4
|10
|2. Milan
|4
|3
|–
|1
|7–2
|+5
|9
|3. Napoli
|3
|3
|–
|–
|6–1
|+5
|9
|4. Roma
|4
|3
|–
|1
|3–1
|+2
|9
|5. Cremonese
|3
|2
|1
|–
|5–3
|+2
|7
|5. Cagliari
|4
|2
|1
|1
|5–3
|+2
|7
|7. Udinese
|4
|2
|1
|1
|4–5
|–1
|7
|8. Bologna
|4
|2
|–
|2
|3–3
|0
|6
|9. Atalanta
|3
|1
|2
|–
|6–3
|+3
|5
|10. Como
|3
|1
|1
|1
|3–2
|+1
|4
|11. Torino
|3
|1
|1
|1
|1–5
|–4
|4
|12. Internazionale
|3
|1
|–
|2
|9–6
|+3
|3
|13. Lazio
|4
|1
|–
|3
|4–4
|0
|3
|14. Sassuolo
|3
|1
|–
|2
|3–5
|–2
|3
|15. Verona
|4
|–
|3
|1
|2–6
|–4
|3
|16. Genoa
|4
|–
|2
|2
|2–4
|–2
|2
|16. Fiorentina
|3
|–
|2
|1
|2–4
|–2
|2
|18. Pisa
|3
|–
|1
|2
|1–3
|–2
|1
|19. Parma
|3
|–
|1
|2
|1–5
|–4
|1
|20. Lecce
|4
|–
|1
|3
|2–8
|–6
|1