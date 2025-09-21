Nemzeti Sportrádió

Serie A: Lorenzo Pellegrini hősies góllal tért vissza, a Roma nyerte a fővárosi derbit

2025.09.21. 14:32
Lorenzo Pellegrini először játszott az idényben, meghálálta a bizalmat (Fotó: Getty Images)
Lazio Roma Maurizio Sarri Serie A Lorenzo Pellegrini
A városi rivális Lazio legyőzésével feledtette a Torinótól elszenvedett vereségét a Roma, amely az olasz labdarúgó-bajnokság 4. fordulójában Lorenzo Pellegrini góljának köszönhetően örülhetett az Olimpiai Stadionban vasárnap.

A Serie A 163. római derbijére mindkét szurkolótábor látványos koreográfiával készült, a pályán pedig a kezdeti tapogatózás után a Roma volt kezdeményezőbb. A 38. percben Nuno Tavares eladott labdáját Devyne Rensch szerezte meg, az akciót pedig Matías Soulé passza után Lorenzo Pellegrini fejezte be pontos lövéssel – a „farkasok” így kerültek előnybe. A félidő végén Rensch majdnem megduplázta az előnyt, de Ivan Provedel bravúrral védett.

A második játékrészben a Lazio aktívabban futballozott: Boulaye Dia hatalmas helyzetet hibázott el, majd a csereként beálló Taty Castellanos is veszélyeztetett: előbb Mile Szvilar védett, később néhány centin múlt az egyenlítés. A hajrához közeledve Gian Piero Gasperini több poszton is frissített, hogy csapata megtartsa az előnyt.

Maurizio Sarri együttese mindent megtett az egyenlítésért, de Reda Belajane kiállítása megpecsételte a három pont sorsát, így a végén a Roma örülhetett: a csúcsformájától egyelőre messze lévő Pellegrini találata döntött a feszült, helyzetekben bővelkedő derbin. A győzelemmel a giallorossi három fontos ponttal gazdagodott, míg a Lazio újabb csalódást könyvelhetett el az idény elején.

OLASZ SERIE A
4. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Lazio–Roma 0–1 (Lo. Pellegrini 38.)
Kiállítva: Belajane (86.)
Később
15.00: Cremonese–Parma
15.00: Torino–Atalanta (Tv: Match4)
18.00: Fiorentina–Como
20.45: Internazionale–Sassuolo

Hétfőn játsszák
20.45: Napoli–Pisa (Tv: Arena4)
Szombaton játszották
Bologna–Genoa 2–1 (Castro 73., Orsolini 90+9. – 11-esből, ill. Ellertsson 63.)
Hellas Verona–Juventus 1–1 (G. Orban 44. – 11-esből, ill. Conceicao 19.)
Udinese–Milan 0–3 (Pulisic 39., 53., Fofana 46.)
Pénteken játszották
Lecce–Cagliari 1–2 (Tiago Gabriel 5., ill. Belotti 33., 71. – a másodikat 11-esből)

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
1. Juventus4318–4+410
2. Milan4317–2+59
3. Napoli336–1+59
4. Roma4313–1+29
5. Cremonese3215–3+27
5. Cagliari42115–3+27
7. Udinese42114–5–17
8. Bologna4223–306
9. Atalanta3126–3+35
10. Como31113–2+14
11. Torino31111–5–44
12. Internazionale3129–6+33
13. Lazio4134–403
14. Sassuolo3123–5–23
15. Verona4312–6–43
16. Genoa4222–4–22
16. Fiorentina3212–4–22
18. Pisa3121–3–21
19. Parma3121–5–41
20. Lecce4132–8–61

 

 

Ezek is érdekelhetik