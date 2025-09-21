Serie A: Lorenzo Pellegrini hősies góllal tért vissza, a Roma nyerte a fővárosi derbit

A Serie A 163. római derbijére mindkét szurkolótábor látványos koreográfiával készült, a pályán pedig a kezdeti tapogatózás után a Roma volt kezdeményezőbb. A 38. percben Nuno Tavares eladott labdáját Devyne Rensch szerezte meg, az akciót pedig Matías Soulé passza után Lorenzo Pellegrini fejezte be pontos lövéssel – a „farkasok” így kerültek előnybe. A félidő végén Rensch majdnem megduplázta az előnyt, de Ivan Provedel bravúrral védett.

A második játékrészben a Lazio aktívabban futballozott: Boulaye Dia hatalmas helyzetet hibázott el, majd a csereként beálló Taty Castellanos is veszélyeztetett: előbb Mile Szvilar védett, később néhány centin múlt az egyenlítés. A hajrához közeledve Gian Piero Gasperini több poszton is frissített, hogy csapata megtartsa az előnyt.

Maurizio Sarri együttese mindent megtett az egyenlítésért, de Reda Belajane kiállítása megpecsételte a három pont sorsát, így a végén a Roma örülhetett: a csúcsformájától egyelőre messze lévő Pellegrini találata döntött a feszült, helyzetekben bővelkedő derbin. A győzelemmel a giallorossi három fontos ponttal gazdagodott, míg a Lazio újabb csalódást könyvelhetett el az idény elején.

OLASZ SERIE A

4. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Lazio–Roma 0–1 (Lo. Pellegrini 38.)

Kiállítva: Belajane (86.)

Később

15.00: Cremonese–Parma

15.00: Torino–Atalanta (Tv: Match4)

18.00: Fiorentina–Como

20.45: Internazionale–Sassuolo

Hétfőn játsszák

20.45: Napoli–Pisa (Tv: Arena4)

Szombaton játszották

Bologna–Genoa 2–1 (Castro 73., Orsolini 90+9. – 11-esből, ill. Ellertsson 63.)

Hellas Verona–Juventus 1–1 (G. Orban 44. – 11-esből, ill. Conceicao 19.)

Udinese–Milan 0–3 (Pulisic 39., 53., Fofana 46.)

Pénteken játszották

Lecce–Cagliari 1–2 (Tiago Gabriel 5., ill. Belotti 33., 71. – a másodikat 11-esből)