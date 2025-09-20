99. perces büntetővel nyert a Bologna

A legutóbbi 12 Genoa elleni mérkőzéséből csak egyet nyert meg a Bologna. A hazaiak rögtön már a második percben betaláltak, de les miatt maradt a gól nélküli döntetlen. A Bologna ugyan többet birtokolta a labdát, de a több kaput eltaláló lövés és a veszélyesebb helyzetek a Genoához fűződtek. A szünet után már jöttek a gólok is. A 63. perben Ruszlan Malinovszki passzát Egill Ellertsson értékesítette, majd tíz percre rá a csereként beálló Nicolo Cambiaghi tálalt Santiago Castróhoz, aki egyenlített.
A 93. percben Valentin Corboni kezezett, hosszas videóbírózás után tizenegyeshez jutott a Bologna, a 99. percben Riccardo Orsolini értékesítette a büntetőt, megnyerve a mérkőzést a hazaiaknak.
OLASZ SERIE A
4. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Bologna–Genoa 2–1 (Castro 73., Orsolini 90+9. – 11-esből, ill. Ellertsson 63.)
KÉSŐBB
18.00: Hellas Verona–Juventus
20.45: Udinese–Milan (Tv: Match4)
Vasárnap
12.30: Lazio–Roma (Tv: Match4)
15.00: Cremonese–Parma
15.00: Torino–Atalanta (Tv: Match4)
18.00: Fiorentina–Como
20.45: Internazionale–Sassuolo
Hétfő
20.45: Napoli–Pisa (Tv: Arena4)
Pénteken játszották
Lecce–Cagliari 1–2 (Tiago Gabriel 5., ill. Belotti 33., 71. – a másodikat 11-esből)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Napoli
3
3
–
–
6–1
+5
9
|2. Juventus
3
3
–
–
7–3
+4
9
|3. Cremonese
3
2
1
–
5–3
+2
7
|3. Cagliari
4
2
1
1
5–3
+2
7
|5. Udinese
3
2
1
–
4–2
+2
7
|6. Milan
3
2
–
1
4–2
+2
6
|7. Roma
3
2
–
1
2–1
+1
6
|8. Bologna
4
2
–
2
3–3
0
6
|9. Atalanta
3
1
2
–
6–3
+3
5
|10. Como
3
1
1
1
3–2
+1
4
|11. Torino
3
1
1
1
1–5
–4
4
|12. Internazionale
3
1
–
2
9–6
+3
3
|13. Lazio
3
1
–
2
4–3
+1
3
|14. Sassuolo
3
1
–
2
3–5
–2
3
|15. Genoa
4
–
2
2
2–4
–2
2
|15. Fiorentina
3
–
2
1
2–4
–2
2
|17. Verona
3
–
2
1
1–5
–4
2
|18. Pisa
3
–
1
2
1–3
–2
1
|19. Parma
3
–
1
2
1–5
–4
1
|20. Lecce
4
–
1
3
2–8
–6
1