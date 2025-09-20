99. perces büntetővel nyert a Bologna

A legutóbbi 12 Genoa elleni mérkőzéséből csak egyet nyert meg a Bologna. A hazaiak rögtön már a második percben betaláltak, de les miatt maradt a gól nélküli döntetlen. A Bologna ugyan többet birtokolta a labdát, de a több kaput eltaláló lövés és a veszélyesebb helyzetek a Genoához fűződtek. A szünet után már jöttek a gólok is. A 63. perben Ruszlan Malinovszki passzát Egill Ellertsson értékesítette, majd tíz percre rá a csereként beálló Nicolo Cambiaghi tálalt Santiago Castróhoz, aki egyenlített.

A 93. percben Valentin Corboni kezezett, hosszas videóbírózás után tizenegyeshez jutott a Bologna, a 99. percben Riccardo Orsolini értékesítette a büntetőt, megnyerve a mérkőzést a hazaiaknak.

OLASZ SERIE A

4. FORDULÓ, szombati mérkőzések

Bologna–Genoa 2–1 (Castro 73., Orsolini 90+9. – 11-esből, ill. Ellertsson 63.)

KÉSŐBB

18.00: Hellas Verona–Juventus

20.45: Udinese–Milan (Tv: Match4)

Vasárnap

12.30: Lazio–Roma (Tv: Match4)

15.00: Cremonese–Parma

15.00: Torino–Atalanta (Tv: Match4)

18.00: Fiorentina–Como

20.45: Internazionale–Sassuolo

Hétfő

20.45: Napoli–Pisa (Tv: Arena4)

Pénteken játszották

Lecce–Cagliari 1–2 (Tiago Gabriel 5., ill. Belotti 33., 71. – a másodikat 11-esből)