99. perces büntetővel nyert a Bologna

B. A. P.B. A. P.
2025.09.20. 17:11
Fordított és nyert a Genoa ellen a Bologna (Fotó: Getty Images)
Juventus Genoa Serie A Bologna olasz bajnokság
Az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Serie A) 4. fordulójában a Bologna 2–1-re legyőzte a Genoát.

A legutóbbi 12 Genoa elleni mérkőzéséből csak egyet nyert meg a Bologna. A hazaiak rögtön már a második percben betaláltak, de les miatt maradt a gól nélküli döntetlen. A Bologna ugyan többet birtokolta a labdát, de a több kaput eltaláló lövés és a veszélyesebb helyzetek a Genoához fűződtek. A szünet után már jöttek a gólok is. A 63. perben Ruszlan Malinovszki passzát Egill Ellertsson értékesítette, majd tíz percre rá a csereként beálló Nicolo Cambiaghi tálalt Santiago Castróhoz, aki egyenlített.

A 93. percben Valentin Corboni kezezett, hosszas videóbírózás után tizenegyeshez jutott a Bologna, a 99. percben Riccardo Orsolini értékesítette a büntetőt, megnyerve a mérkőzést a hazaiaknak.

OLASZ SERIE A
4. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Bologna–Genoa 2–1 (Castro 73., Orsolini 90+9. – 11-esből, ill. Ellertsson 63.)
KÉSŐBB
18.00: Hellas Verona–Juventus
20.45: Udinese–Milan (Tv: Match4)

Vasárnap
12.30: Lazio–Roma (Tv: Match4)
15.00: Cremonese–Parma
15.00: Torino–Atalanta (Tv: Match4)
18.00: Fiorentina–Como
20.45: Internazionale–Sassuolo
Hétfő
20.45: Napoli–Pisa (Tv: Arena4)
Pénteken játszották
Lecce–Cagliari 1–2 (Tiago Gabriel 5., ill. Belotti 33., 71. – a másodikat 11-esből)

   
AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk

P

1. Napoli

3

3

6–1

+5

9

2. Juventus

3

3

7–3

+4

9

3. Cremonese

3

2

1

5–3

+2

7

3. Cagliari

4

2

1

1

5–3

+2

7

5. Udinese

3

2

1

4–2

+2

7

6. Milan

3

2

1

4–2

+2

6

7. Roma

3

2

1

2–1

+1

6

8. Bologna

4

2

2

3–3

0

6

9. Atalanta

3

1

2

6–3

+3

5

10. Como

3

1

1

1

3–2

+1

4

11. Torino

3

1

1

1

1–5

–4

4

12. Internazionale

3

1

2

9–6

+3

3

13. Lazio

3

1

2

4–3

+1

3

14. Sassuolo

3

1

2

3–5

–2

3

15. Genoa

4

2

2

2–4

–2

2

15. Fiorentina

3

2

1

2–4

–2

2

17. Verona

3

2

1

1–5

–4

2

18. Pisa

3

1

2

1–3

–2

1

19. Parma

3

1

2

1–5

–4

1

20. Lecce

4

1

3

2–8

–6

1

 

 

