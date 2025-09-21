Nemzeti Sportrádió

Serie A: nyolc perc alatt elintézte a Torinót az Atalanta

V. H. L.V. H. L.
2025.09.21. 17:07
Nikola Krsztovics duplázott a Torino ellen (Fotó: Getty Images)
Parma Serie A Torino Atalanta Cremonese
Nikola Krsztovics duplája közé még egy Kamaldeen Sulemana-gól is befért az Atalanta torinói vendégszereplésén, amelyen a lombardiai csapat 3–0-s győzelmet aratott a házigazdák felett a labdarúgó Serie A 4. fordulójának vasárnapi játéknapján. Nem született született gól Cremonában, ahol a továbbra is veretlen vendéglátók a Parma ellen ikszeltek.

Fél óráig nem sok minden történt az Atalanta torinói vendégszereplésén, ha csak annyi nem, hogy sérülés miatt először Nicola Zalewskit, aztán Isak Hient kellett sérülés miatt lecserélnie a vendégek mesterének, Ivan Juricnak. Talán a két kényszerű változtatás, talán más paprikázta fel a látogatókat, de tény, hogy a 30. és a 38. perc között úgy rontottak rá a hazaiakra, mint a fergeteg, s három gólt rámoltak be az uruguayi Franco Israel kapujába. Az első találat szerb-montenegrói kooperáció nyomán jött össze: a jobb oldalon cselezgető Lazar Szamardzsics beadásából Nikola Krsztovics talált be. Négy perccel később Kamaldeen Sulemana tizenegy méteres, középről leadott lövése landolt a kapuban, hogy aztán a ghánai szélső egy gólpasszt is kiosszon Krsztovicsnak, aki így már másodszor volt eredményes.

A második félidőben a hazaiak igyekeztek menteni a menthetőt, többek között Duván Zapatát is csatába küldték, aki a 73. percben büntetőt végezhetett el, ám Marcho Carnesecchi hárította a próbálkozást, sőt, Cesare Casadei ismétlését is megfogta. Ez aztán végleg kedvét szegte a torinóiaknak, akik nem tudtak mit kezdeni az eredménnyel láthatóan elégedett bergamóiakkal. Az Atalanta 3–0-s győzelmével továbbra is veretlen, és felkapaszkodott az 5. helyre – a kék-feketék pont azt a Cremonesét előzték meg jobb gólkülönbségüknek köszönhetően, amely a párhuzamos mérkőzésen gól nélküli döntetlent játszott odahaza a Parmával.

OLASZ SERIE A
4. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Torino–Atalanta 0–3 (Krsztovics 31., 38., Sulemana 34.)
Cremonese–Parma 0–0
Lazio–Roma 0–1 (Lo. Pellegrini 38.)
Kiállítva: Belajane (86.)
Később
18.00: Fiorentina–Como
20.45: Internazionale–Sassuolo

Hétfőn játsszák
20.45: Napoli–Pisa (Tv: Arena4)
Szombaton játszották
Bologna–Genoa 2–1 (Castro 73., Orsolini 90+9. – 11-esből, ill. Ellertsson 63.)
Hellas Verona–Juventus 1–1 (G. Orban 44. – 11-esből, ill. Conceicao 19.)
Udinese–Milan 0–3 (Pulisic 39., 53., Fofana 46.)
Pénteken játszották
Lecce–Cagliari 1–2 (Tiago Gabriel 5., ill. Belotti 33., 71. – a másodikat 11-esből)

     
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
1. Juventus4318–4+410
2. Milan4317–2+59
3. Napoli336–1+59
4. Roma4313–1+29
5. Atalanta4229–3+68
6. Cremonese4225–3+28
7. Cagliari42115–3+27
8. Udinese42114–5–17
9. Bologna4223–306
10. Como31113–2+14
11. Torino41121–8–74
12. Internazionale3129–6+33
13. Lazio4134–403
14. Sassuolo3123–5–23
15. Verona4312–6–43
16. Genoa4222–4–22
16. Fiorentina3212–4–22
18. Parma4221–5–42
19. Pisa3121–3–21
20. Lecce4132–8–61

 

 

