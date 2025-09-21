Serie A: nyolc perc alatt elintézte a Torinót az Atalanta

Fél óráig nem sok minden történt az Atalanta torinói vendégszereplésén, ha csak annyi nem, hogy sérülés miatt először Nicola Zalewskit, aztán Isak Hient kellett sérülés miatt lecserélnie a vendégek mesterének, Ivan Juricnak. Talán a két kényszerű változtatás, talán más paprikázta fel a látogatókat, de tény, hogy a 30. és a 38. perc között úgy rontottak rá a hazaiakra, mint a fergeteg, s három gólt rámoltak be az uruguayi Franco Israel kapujába. Az első találat szerb-montenegrói kooperáció nyomán jött össze: a jobb oldalon cselezgető Lazar Szamardzsics beadásából Nikola Krsztovics talált be. Négy perccel később Kamaldeen Sulemana tizenegy méteres, középről leadott lövése landolt a kapuban, hogy aztán a ghánai szélső egy gólpasszt is kiosszon Krsztovicsnak, aki így már másodszor volt eredményes.

A második félidőben a hazaiak igyekeztek menteni a menthetőt, többek között Duván Zapatát is csatába küldték, aki a 73. percben büntetőt végezhetett el, ám Marcho Carnesecchi hárította a próbálkozást, sőt, Cesare Casadei ismétlését is megfogta. Ez aztán végleg kedvét szegte a torinóiaknak, akik nem tudtak mit kezdeni az eredménnyel láthatóan elégedett bergamóiakkal. Az Atalanta 3–0-s győzelmével továbbra is veretlen, és felkapaszkodott az 5. helyre – a kék-feketék pont azt a Cremonesét előzték meg jobb gólkülönbségüknek köszönhetően, amely a párhuzamos mérkőzésen gól nélküli döntetlent játszott odahaza a Parmával.

OLASZ SERIE A

4. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Torino–Atalanta 0–3 (Krsztovics 31., 38., Sulemana 34.)

Cremonese–Parma 0–0

Lazio–Roma 0–1 (Lo. Pellegrini 38.)

Kiállítva: Belajane (86.)

Később

18.00: Fiorentina–Como

20.45: Internazionale–Sassuolo

Hétfőn játsszák

20.45: Napoli–Pisa (Tv: Arena4)

Szombaton játszották

Bologna–Genoa 2–1 (Castro 73., Orsolini 90+9. – 11-esből, ill. Ellertsson 63.)

Hellas Verona–Juventus 1–1 (G. Orban 44. – 11-esből, ill. Conceicao 19.)

Udinese–Milan 0–3 (Pulisic 39., 53., Fofana 46.)

Pénteken játszották

Lecce–Cagliari 1–2 (Tiago Gabriel 5., ill. Belotti 33., 71. – a másodikat 11-esből)