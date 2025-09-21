Serie A: nyolc perc alatt elintézte a Torinót az Atalanta

Fél óráig nem sok minden történt az Atalanta torinói vendégszereplésén, ha csak annyi nem, hogy sérülés miatt először Nicola Zalewskit, aztán Isak Hient kellett sérülés miatt lecserélnie a vendégek mesterének, Ivan Juricnak. Talán a két kényszerű változtatás, talán más paprikázta fel a látogatókat, de tény, hogy a 30. és a 38. perc között úgy rontottak rá a hazaiakra, mint a fergeteg, s három gólt rámoltak be az uruguayi Franco Israel kapujába. Az első találat szerb-montenegrói kooperáció nyomán jött össze: a jobb oldalon cselezgető Lazar Szamardzsics beadásából Nikola Krsztovics talált be. Négy perccel később Kamaldeen Sulemana tizenegy méteres, középről leadott lövése landolt a kapuban, hogy aztán a ghánai szélső egy gólpasszt is kiosszon Krsztovicsnak, aki így már másodszor volt eredményes.
A második félidőben a hazaiak igyekeztek menteni a menthetőt, többek között Duván Zapatát is csatába küldték, aki a 73. percben büntetőt végezhetett el, ám Marcho Carnesecchi hárította a próbálkozást, sőt, Cesare Casadei ismétlését is megfogta. Ez aztán végleg kedvét szegte a torinóiaknak, akik nem tudtak mit kezdeni az eredménnyel láthatóan elégedett bergamóiakkal. Az Atalanta 3–0-s győzelmével továbbra is veretlen, és felkapaszkodott az 5. helyre – a kék-feketék pont azt a Cremonesét előzték meg jobb gólkülönbségüknek köszönhetően, amely a párhuzamos mérkőzésen gól nélküli döntetlent játszott odahaza a Parmával.
OLASZ SERIE A
4. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Torino–Atalanta 0–3 (Krsztovics 31., 38., Sulemana 34.)
Cremonese–Parma 0–0
Lazio–Roma 0–1 (Lo. Pellegrini 38.)
Kiállítva: Belajane (86.)
Később
18.00: Fiorentina–Como
20.45: Internazionale–Sassuolo
Hétfőn játsszák
20.45: Napoli–Pisa (Tv: Arena4)
Szombaton játszották
Bologna–Genoa 2–1 (Castro 73., Orsolini 90+9. – 11-esből, ill. Ellertsson 63.)
Hellas Verona–Juventus 1–1 (G. Orban 44. – 11-esből, ill. Conceicao 19.)
Udinese–Milan 0–3 (Pulisic 39., 53., Fofana 46.)
Pénteken játszották
Lecce–Cagliari 1–2 (Tiago Gabriel 5., ill. Belotti 33., 71. – a másodikat 11-esből)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Juventus
|4
|3
|1
|–
|8–4
|+4
|10
|2. Milan
|4
|3
|–
|1
|7–2
|+5
|9
|3. Napoli
|3
|3
|–
|–
|6–1
|+5
|9
|4. Roma
|4
|3
|–
|1
|3–1
|+2
|9
|5. Atalanta
|4
|2
|2
|–
|9–3
|+6
|8
|6. Cremonese
|4
|2
|2
|–
|5–3
|+2
|8
|7. Cagliari
|4
|2
|1
|1
|5–3
|+2
|7
|8. Udinese
|4
|2
|1
|1
|4–5
|–1
|7
|9. Bologna
|4
|2
|–
|2
|3–3
|0
|6
|10. Como
|3
|1
|1
|1
|3–2
|+1
|4
|11. Torino
|4
|1
|1
|2
|1–8
|–7
|4
|12. Internazionale
|3
|1
|–
|2
|9–6
|+3
|3
|13. Lazio
|4
|1
|–
|3
|4–4
|0
|3
|14. Sassuolo
|3
|1
|–
|2
|3–5
|–2
|3
|15. Verona
|4
|–
|3
|1
|2–6
|–4
|3
|16. Genoa
|4
|–
|2
|2
|2–4
|–2
|2
|16. Fiorentina
|3
|–
|2
|1
|2–4
|–2
|2
|18. Parma
|4
|–
|2
|2
|1–5
|–4
|2
|19. Pisa
|3
|–
|1
|2
|1–3
|–2
|1
|20. Lecce
|4
|–
|1
|3
|2–8
|–6
|1