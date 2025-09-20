Nemzeti Sportrádió

Pulisic volt a Milan nyerőembere az Udinese otthonában

R. P.R. P.
2025.09.20. 22:42
Christian Pulisic volt a meccs embere (Fotó: Getty Images)
Az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Serie A) 4. fordulójában a Milan idegenben 3–0-ra legyőzte az Udinesét.

 

Cristian Pulisic a 39. percben megszerezte a vezetést a vendégeknek. Ez volt az amerikai válogatott 25. gólja a legutóbbi három idényben. Ehhez még 17 gólpassz is társul, Pulisic ezt elsőként érte el a Serie A-ban. A második félidőben még ezt is felülmúlta, mivel az 53. percben a második gólját is megszerezte. Közben Youssouf Fofana is betalált (Pulisic adta a gólpasszt!), így a Milan már 3–0-ra vezetett.

A lényegi kérdések eldőltek, és az eredmény már nem is változott a lefújásig – a Milan megszerezte a harmadik győzelmét az idényben.

OLASZ SERIE A
4. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Udinese–Milan 0–3 (Pulisic 39., 53., Fofana 46.)
Bologna–Genoa 2–1 (Castro 73., Orsolini 90+9. – 11-esből, ill. Ellertsson 63.)
Hellas Verona–Juventus 1–1 (G. Orban 44. – 11-esből, ill. Conceicao 19.)

Vasárnap
12.30: Lazio–Roma (Tv: Match4)
15.00: Cremonese–Parma
15.00: Torino–Atalanta (Tv: Match4)
18.00: Fiorentina–Como
20.45: Internazionale–Sassuolo
Hétfő
20.45: Napoli–Pisa (Tv: Arena4)
Pénteken játszották
Lecce–Cagliari 1–2 (Tiago Gabriel 5., ill. Belotti 33., 71. – a másodikat 11-esből)

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
1. Juventus4318–4+410
2. Milan4317–2+59
3. Napoli336–1+59
4. Cremonese3215–3+27
4. Cagliari42115–3+27
6. Udinese42114–5–17
7. Roma3212–1+16
8. Bologna4223–306
9. Atalanta3126–3+35
10. Como31113–2+14
11. Torino31111–5–44
12. Internazionale3129–6+33
13. Lazio3124–3+13
14. Sassuolo3123–5–23
15. Verona4312–6–43
16. Genoa4222–4–22
16. Fiorentina3212–4–22
18. Pisa3121–3–21
19. Parma3121–5–41
20. Lecce4132–8–61

 

 

Ezek is érdekelhetik