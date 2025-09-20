Pulisic volt a Milan nyerőembere az Udinese otthonában

Cristian Pulisic a 39. percben megszerezte a vezetést a vendégeknek. Ez volt az amerikai válogatott 25. gólja a legutóbbi három idényben. Ehhez még 17 gólpassz is társul, Pulisic ezt elsőként érte el a Serie A-ban. A második félidőben még ezt is felülmúlta, mivel az 53. percben a második gólját is megszerezte. Közben Youssouf Fofana is betalált (Pulisic adta a gólpasszt!), így a Milan már 3–0-ra vezetett.

A lényegi kérdések eldőltek, és az eredmény már nem is változott a lefújásig – a Milan megszerezte a harmadik győzelmét az idényben.

OLASZ SERIE A

4. FORDULÓ, szombati mérkőzések

Udinese–Milan 0–3 (Pulisic 39., 53., Fofana 46.)

Bologna–Genoa 2–1 (Castro 73., Orsolini 90+9. – 11-esből, ill. Ellertsson 63.)

Hellas Verona–Juventus 1–1 (G. Orban 44. – 11-esből, ill. Conceicao 19.)

Vasárnap

12.30: Lazio–Roma (Tv: Match4)

15.00: Cremonese–Parma

15.00: Torino–Atalanta (Tv: Match4)

18.00: Fiorentina–Como

20.45: Internazionale–Sassuolo

Hétfő

20.45: Napoli–Pisa (Tv: Arena4)

Pénteken játszották

Lecce–Cagliari 1–2 (Tiago Gabriel 5., ill. Belotti 33., 71. – a másodikat 11-esből)