Pulisic volt a Milan nyerőembere az Udinese otthonában

Cristian Pulisic a 39. percben megszerezte a vezetést a vendégeknek. Ez volt az amerikai válogatott 25. gólja a legutóbbi három idényben. Ehhez még 17 gólpassz is társul, Pulisic ezt elsőként érte el a Serie A-ban. A második félidőben még ezt is felülmúlta, mivel az 53. percben a második gólját is megszerezte. Közben Youssouf Fofana is betalált (Pulisic adta a gólpasszt!), így a Milan már 3–0-ra vezetett.
A lényegi kérdések eldőltek, és az eredmény már nem is változott a lefújásig – a Milan megszerezte a harmadik győzelmét az idényben.
OLASZ SERIE A
4. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Udinese–Milan 0–3 (Pulisic 39., 53., Fofana 46.)
Bologna–Genoa 2–1 (Castro 73., Orsolini 90+9. – 11-esből, ill. Ellertsson 63.)
Hellas Verona–Juventus 1–1 (G. Orban 44. – 11-esből, ill. Conceicao 19.)
Vasárnap
12.30: Lazio–Roma (Tv: Match4)
15.00: Cremonese–Parma
15.00: Torino–Atalanta (Tv: Match4)
18.00: Fiorentina–Como
20.45: Internazionale–Sassuolo
Hétfő
20.45: Napoli–Pisa (Tv: Arena4)
Pénteken játszották
Lecce–Cagliari 1–2 (Tiago Gabriel 5., ill. Belotti 33., 71. – a másodikat 11-esből)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Juventus
|4
|3
|1
|–
|8–4
|+4
|10
|2. Milan
|4
|3
|–
|1
|7–2
|+5
|9
|3. Napoli
|3
|3
|–
|–
|6–1
|+5
|9
|4. Cremonese
|3
|2
|1
|–
|5–3
|+2
|7
|4. Cagliari
|4
|2
|1
|1
|5–3
|+2
|7
|6. Udinese
|4
|2
|1
|1
|4–5
|–1
|7
|7. Roma
|3
|2
|–
|1
|2–1
|+1
|6
|8. Bologna
|4
|2
|–
|2
|3–3
|0
|6
|9. Atalanta
|3
|1
|2
|–
|6–3
|+3
|5
|10. Como
|3
|1
|1
|1
|3–2
|+1
|4
|11. Torino
|3
|1
|1
|1
|1–5
|–4
|4
|12. Internazionale
|3
|1
|–
|2
|9–6
|+3
|3
|13. Lazio
|3
|1
|–
|2
|4–3
|+1
|3
|14. Sassuolo
|3
|1
|–
|2
|3–5
|–2
|3
|15. Verona
|4
|–
|3
|1
|2–6
|–4
|3
|16. Genoa
|4
|–
|2
|2
|2–4
|–2
|2
|16. Fiorentina
|3
|–
|2
|1
|2–4
|–2
|2
|18. Pisa
|3
|–
|1
|2
|1–3
|–2
|1
|19. Parma
|3
|–
|1
|2
|1–5
|–4
|1
|20. Lecce
|4
|–
|1
|3
|2–8
|–6
|1