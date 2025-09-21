Minimális különbséggel verte meg a Sassuolót a sok helyzetet elpuskázó Inter

Finoman szólva sem szurkolói szája íze szerint kezdte az olasz bajnokságot az Inter: a Torino 5–0-s augusztusi kiütése óta a milánóiak előbb otthon 2–1-re kikaptak az Udinesétől, majd a Derby d’Italiát veszítették el 4–3-ra a Juventus otthonában. Most az újonc Sassuolót fogadták, amely legutóbb megszerezte első győzelmét, Rómából, a Laziótól vitte haza mind a három pontot.

Christian Chivu tanítványai érezhették, hogy komoly tartozásuk van a drukkerek felé, mert már a 14. percben vezetést szereztek: a nyáron megszerzett Petar Sucic tálalt remekül Federico Dimarco elé, aki a védőket megelőzve a bal sarokba lőtt. A hatalmas fölényben játszó hazaiaknak az első félidőt többgólos előnnyel is zárhatták volna, ám előbb Carlos Augustóval szemben nyerte meg az egy az egy elleni párharcot Arijanet Muric, a Sassuolo kapusa, majd Denzel Dumfries tanítani való szöktetését követően Marcus Thuram a kapu bal oldala mellé lőtt.

A kihagyott ziccerek a fordulás után csaknem megbosszulták magukat – az 52. percben a sassuolós Armand Laurienté szólójánál Josep Martínez kapus nagy védésére volt szükség ahhoz, hogy ne 1–1 álljon az eredményjelzőn. Egy óra elteltével előbb az interes Francesco Pio Esposito hagyott ki nagy lehetőséget, majd a túloldalon Martíneznek kellett védenie Andrea Pinamonti fejesénél, de a meccs hárítását Muric mutatta be, amikor Esposito kapáslövését szedte ki. A koszovói kapus alighanem pályázott a meccs embere címre, mert Carlos Augusto bombáját is hatástalanította, ám a 81. percben, a brazil szárnyvédő egyéni akciót követő megpattanó lövésénél már ő is tehetetlen volt.

A Sassuolo válasza három perccel később, a marokkói válogatott Valid Sedira révén érkezett, aki Domenico Berardi passzát értékesítette. Az Interből a rendes játékidő vége előtt még Davide Frattesi szerzett egy érvénytelen gólt, legális találat azonban már nem esett, a fekete-kékek megérdemelten nyerték meg 2–1-re a kifejezetten élvezetes összecsapást.

OLASZ SERIE A

4. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Internazionale–Sassuolo 2–1 (Dimarco 14., Carlos Augusto 81., ill. Sedira 84.)

Fiorentina–Como 1–2 (Mandragora 6., ill. Kempf 65., Addai 90+3.)

Torino–Atalanta 0–3 (Krsztovics 31., 38., Sulemana 34.)

Cremonese–Parma 0–0

Lazio–Roma 0–1 (Lo. Pellegrini 38.)

Kiállítva: Belajane (86.)

Hétfőn játsszák

20.45: Napoli–Pisa (Tv: Arena4)

Szombaton játszották

Bologna–Genoa 2–1 (Castro 73., Orsolini 90+9. – 11-esből, ill. Ellertsson 63.)

Hellas Verona–Juventus 1–1 (G. Orban 44. – 11-esből, ill. Conceicao 19.)

Udinese–Milan 0–3 (Pulisic 39., 53., Fofana 46.)

Pénteken játszották

Lecce–Cagliari 1–2 (Tiago Gabriel 5., ill. Belotti 33., 71. – a másodikat 11-esből)