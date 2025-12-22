Trevor Cheek elárulta, mit jelent számára a vasárnapi mesterhármas

ÉGKORONG

OSZTRÁK LIGA

ALAPSZAKASZ

HYDRO FEHÉRVÁR AV19–BLACK WINGS LINZ (osztrák) 4–2 (2–0, 0–2, 2–0)

MET Aréna, 4431 néző. V: Fichtner, Voican (mindketten osztrákok), Muzsik, Váczi

FEHÉRVÁR: REIJOLA – Andersen (1), Messner (1) / Horváth Donát, Campbell / Stipsicz, Stajnoch / Kiss R., Mihály Á. – Archibald (1), Bartalis I., KURALT (1) / Erdély Cs., HÁRI J. 1, Gerlach (1) / Kulmala (1), Richards (1), CHEEK 3 / Magosi, Németh K., Terbócs. Edző: Ted Dent

LINZ: Höneckl – Roe, Würschl (1) / Söllinger, AUVITU / Lindner, Tialler / Geifes, Eder – Romig, Knott, St-Amant / Lebler 1, BARRON (2), Ograjensek / Pusnik, Colins, Gaffal / Kristler, Oschgan, Neubauer 1. Edző: Philipp Lukas

Kapura lövések: 26–32

Emberelőny-kihasználás: 5/1, ill. 3/0

MESTERMÉRLEG

Ted Dent: – Nagyon jól játszottunk az első játékrészben, szereztünk két gólt is, a második harmadban azonban kissé elengedtük a gyeplőt. Az utolsó húsz percben visszakapcsoltunk, kivédekeztünk egy hátrányt, Hári János fontos gólt szerzett döntetlennél, valamint Trevor Cheek egy szép lövéssel harmadszor is betalált.

Philipp Lukas: – A speciális egységek jelentették ezúttal a fő különbséget. Nem tudtuk kihasználni a harmadik harmad elején az emberelőnyünket, pedig megvoltak a lehetőségeink. Gólt kaptunk, majd ők kihasználták az előnyüket, ezzel pedig el is dőlt a mérkőzés.