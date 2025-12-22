Nemzeti Sportrádió

Trevor Cheek elárulta, mit jelent számára a vasárnapi mesterhármas

KAISER TAMÁSKAISER TAMÁS
Vágólapra másolva!
2025.12.22. 08:36
null
Trevor Cheek a mesterhármasnak és a közös karácsonyi ünnepségbek is örült (Fotó: NSO Tv)
Címkék
Hydro Fehérvár AV19 jégkorong Trevor Cheek Volán Linz ICEHL
A Hydro Fehérvár AV19 Trevor Cheek három góljának is köszönhetően vert 4–2-re vasárnap délután az osztrák hokiligában a közvetlen rivális Linz gárdáját. Az amerikai csatár az NSO Tv kérdésére elárulta, mikor szerzett utoljára mesterhármast, hogy mit vár a 26-ai, Bécs elleni meccstől, és hogy mit jelentett számár a meccs utáni karácsonyi ünnepség.

ÉGKORONG
OSZTRÁK LIGA
ALAPSZAKASZ
HYDRO FEHÉRVÁR AV19–BLACK WINGS LINZ (osztrák) 4–2 (2–0, 0–2, 2–0)
MET Aréna, 4431 néző. V: Fichtner, Voican (mindketten osztrákok), Muzsik, Váczi
FEHÉRVÁR: REIJOLA – Andersen (1), Messner (1) / Horváth Donát, Campbell / Stipsicz, Stajnoch / Kiss R., Mihály Á. – Archibald (1), Bartalis I., KURALT (1) / Erdély Cs., HÁRI J. 1, Gerlach (1) / Kulmala (1), Richards (1), CHEEK 3 / Magosi, Németh K., Terbócs. Edző: Ted Dent
LINZ: Höneckl – Roe, Würschl (1) / Söllinger, AUVITU / Lindner, Tialler / Geifes, Eder – Romig, Knott, St-Amant / Lebler 1, BARRON (2), Ograjensek / Pusnik, Colins, Gaffal / Kristler, Oschgan, Neubauer 1. Edző: Philipp Lukas
Kapura lövések: 26–32
Emberelőny-kihasználás: 5/1, ill. 3/0
MESTERMÉRLEG
Ted Dent: – Nagyon jól játszottunk az első játékrészben, szereztünk két gólt is, a második harmadban azonban kissé elengedtük a gyeplőt. Az utolsó húsz percben visszakapcsoltunk, kivédekeztünk egy hátrányt, Hári János fontos gólt szerzett döntetlennél, valamint Trevor Cheek egy szép lövéssel harmadszor is betalált.
Philipp Lukas: – A speciális egységek jelentették ezúttal a fő különbséget. Nem tudtuk kihasználni a harmadik harmad elején az emberelőnyünket, pedig megvoltak a lehetőségeink. Gólt kaptunk, majd ők kihasználták az előnyüket, ezzel pedig el is dőlt a mérkőzés.

Jégkorong
16 órája

Osztrák hokiliga: három fehérvári pont került a fa alá

A Linz legyőzésével megszakadt a Fehérvár AV19 három mérkőzésből álló nyeretlenségi szériája. Az FTC hazai pályán szenvedett súlyos vereséget.

 

Hydro Fehérvár AV19 jégkorong Trevor Cheek Volán Linz ICEHL
Legfrissebb hírek

Erste Liga: kapott gól nélkül nyert az Újpest

Jégkorong
13 órája

Jégkorong: a sportág bekerült a diákolimpiai programba

Utánpótlássport
15 órája

Osztrák hokiliga: három fehérvári pont került a fa alá

Jégkorong
16 órája

NHL: 11 gól Anaheimben, Sherwood-tripla a Canucksban

Amerikai sportok
2025.12.20. 08:48

Háromgólos hátrányból fordított az FTC; hiába egyenlített, kikapott Grazban a Hydro Fehérvár AV19

Jégkorong
2025.12.19. 21:40

Erste Liga: amerikai hátvédet igazolt a Corona Brasov – hivatalos

Jégkorong
2025.12.19. 10:38

Bartalis István: Régóta ez volt az első meccsünk, amin domináltunk

Jégkorong
2025.12.18. 08:56

Sorozatban ötödször nyert a keleten vezető Hurricanes

Amerikai sportok
2025.12.18. 07:35
Ezek is érdekelhetik