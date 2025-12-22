Nemzeti Sportrádió

Brazília: Depay góljával kupagyőztes a Corinthians – egy zseniális csel után

2025.12.22. 07:45
A győztes gólt szerző Memphis Depay a Brazil Kupával (Fotó: AFP)
Brazíliában a Brazil Kupa döntőjével fejeződött be vasárnap a 2025-ös futballév: a Corinthians a gól nélküli első meccs után 2–1-re nyert Rióban a Vasco vendégeként a holland Memphis Depay góljával, története során negyedszer hódította el a serleget a Sao Pauló-i klub.

 

A Maracanában, fantasztikus hangulatban fogadta a Vasco a Corinthianst a Brazil Kupa döntőjének második meccsén, mivel az első találkozó Sao Paulóban nem hozott gólt, kimondottan kiélezett összecsapásra lehetett számítani. Már csak azért is, mert mindkét csapat a kupa megnyerésével szerette volna „megmenteni” ezt az évét, hiszen a bajnokságban a Cor csak a 13., a Vasco a 14. helyen végzett (a Série A-ban a tavalyi kuapgyőztes Flamengo végzett az élen, amely idén már a nyolcaddöntőben kiesett).

A vasárnapi döntőben a Corinthians szerezte meg a vezetést a korábban Európában, az orosz Zenitben szerepelt Yuri Alberto góljával, aki egy hosszú indítást továbbított közelről a kapuba, ám a Vasco még a szünet előtt egyenlíteni tudott a portugál Nuno Moreira fejes góljával. A meccset és a kupa sorsát végül a második félidőben a 31 éves, holland válogatottsági gólrekorder, Memphis Depay döntötte el, aki közelről lőtt a kapuba a 63. percben, Yuri Alberto középre passzolt labdájából. Ki kell emelni, hogy a gólt eredményező akció egy labdaszerzésből indult, ami után Breno Bidon még a saját térfelén egy ritkán látható csellel kerülte meg az ellenfelét. Háttal állt a hazaiak játékosának, elpöckölte mellette a labdát ballal, majd a másik oldalon megkerülte és ebből folytatódott a támadás a jobb oldalon, és érkezett aztán középre a labda.

A győztes gólt szerző, 108 válogatott meccsen 55-ször eredményes Depay 2024-től játszik a Corinthiansban, ez a második trófeája a csapattal az idén elhódított állami, paulista bajnoki cím után. A Cor a Brazil Kupát 2009 után nyerte meg újra, története során negyedszer.

 

BRAZIL KUPA
DÖNTŐ, MÁSODIK MÉRKŐZÉS
Vasco–Corinthians 1–2 (N. Moreira 41., ill. Yuri Alberto 18., Depay 63.)
Kupagyőztes a Corinthians, 2–1-es összesítéssel.

 

Ezek is érdekelhetik