NBA: a Chicago jött ki győztesen az idény eddigi legnagyobb pontzuhatagából

Atlantában már az első félidő után sejteni lehetett, hogy az „egekben” lesznek a pontszámok, és mivel a két csapat a nagyszünet után sem törődött sokat a védekezéssel, a fordulatos csata a chicagói győzelem mellett rekorddal is zárult: a 302 pont az idény eddigi legmagasabbja. (A Bulls benne volt az előző csúcsállításban is, november 16-án – két hosszabbítást követően – 150–147-re kapott ki a Utah Jazztől; az alapszakaszi rekord 1990-ből származik, akkor a Golden State 162–158-ra verte meg a Denvert.)

A vasárnapi végjáték izgalmasan alakult: öt másodperccel a vége előtt Jalen Johnson triplával egy pontra felhozta az Atlantát, Matas Buzelis egy rossz és egy jó büntetővel válaszolt, de belefért a hibázás, Trae Young utolsó kísérlete ugyanis nem sikerült – maradt a kétpontos Bulls-előny (150–152).

A chicagóiak közül kilencen jutottak el legalább tíz pontig – a hét triplát beszóró Buzelis a legtovább, 28-ig –, a Hawks lőlapját Johnson (36) és Young (35) vezette. A Bulls háromszor nyert zsinórban, a Hawks háromszor vesztett, kedden újra egymással játszanak.

Matas Buzelis with an absurd 131.2 eFG% on jumpers in the Bulls' win. Career-high 7 3PM, while adding on 3 stocks on the other end pic.twitter.com/cBRIC6ui93 — ALL NBA Podcast (@ALLCITY_NBA) December 22, 2025

Karl-Anthony Towns gyenge napot fogott ki (2 pont, 6 lepattanó 29 perc alatt), a New York mégis legyűrte a rossz passzban lévő Miamit: Jalen Brunson 47 pontos idénycsúccsal ellensúlyozta csapattársa szokatlanul eredménytelen játékát, Mikal Bridges 24-gyel tolta meg a szekeret, Josh Hart 13 ponttal és 10 lepattanóval jelentkezett. Nem a 28 ponttal és 19 lepattanóval záró Kel’el Ware sara, hogy a Heat a legutóbbi nyolc mérkőzéséből már a hetediket veszítette el.

JALEN BRUNSON NEW CAREER HIGH AT MSG 🚨



🔥 47 PTS (MSG career-best)

🔥 8 AST

🔥 6 3PM



Knicks get their 7th win in 8 games! pic.twitter.com/fcI9B1znra — NBA (@NBA) December 22, 2025

A Sacramento ötös vereségszéria után fogadta a Houstont, a meccs nagy részében futott az eredmény után, aztán a hajrája kiválóan sikerült: Russell Westbrook egy triplával kicsikarta a hosszabbítást 14 másodperccel az alapjátékidő vége előtt, a ráadás hajrájában, 2.2 másodperccel a záró dudaszó előtt pedig Dennis Schröder hajított be egy hármast, az már győzelmet ért. Schröder 24 ponttal, 10 assziszttal és hét lepattanóval szállt be a padról, DeMar DeRozan 27 pontot szórt, Westbrook 21 ponttal és 13 lepattanóval zárt. A Rocketsben Alperen Süngün 28, Kevin Durant 24 pontot termelt.

Dennis Schröder led the Kings to a late comeback and thrilling victory!



🎯 24 PTS (20 in 2H)

🎯 9 of 13 PTS in OT

🎯 7 REB

🎯 10 AST

🎯 1 game-winner pic.twitter.com/whdTUBWWIr — NBA (@NBA) December 22, 2025

A San Antonio a második negyed derekától kézben tartotta az irányítást Washingtonban, és simán nyert – ez volt a hatodik győzelme a legutóbbi hét mérkőzésén. De’Aaron Fox öt triplát elsüllyesztve 27 pontig jutott, Luke Kornet 20, Stephon Castle 18 pontot dobott, Victor Wembanyama pedig – egyelőre még mindig a tartaléksorból érkezve – 14 ponttal és 12 lepattanóval finiselt.

A Minnesota is jól halad, a legutóbbi 11 meccsén kilencszer ünnepelt győzelmet, Anthony Edwards gyenge dobószázalékkal is 24 pontig jutott a Milwaukee ellen.

A Brooklyn elsősorban Michael Porter Jr. (24) és Noah Clowney (19) pontjainak, továbbá jó védekezésének köszönhette a Toronto elleni sikert – a 81 pont az eddigi legkevesebb, amit egy meccsen engedélyezett az ellenfélnek ebben az eddig nem túl sikeres idényében.

NBA, ALAPSZAKASZ

Atlanta Hawks–Chicago Bulls 150–152

Brooklyn Nets–Toronto Raptors 96–81

New York Knicks–Miami Heat 132–125

Minnesota Timberwolves–Milwaukee Bucks 103–100

Washington Wizards–San Antonio Spurs 113–124

Sacramento Kings–Houston Rockets 125–124, h. u.