Nagyot kínlódott a Bayern, de a 94. percben fejelt Kane-góllal továbbjutott a Német Kupában

K. Zs.K. Zs.
2025.08.27. 22:48
Harry Kane a végén jóvátette kihagyott tizenegyesét (Fotó: Getty Images)
Bayern München Német Kupa Wehen Wiesbaden
Kétgólos előnyét elherdálta, de a 94. percben szerzett Harry Kane-góllal a Bayern München 3–2-re nyert a harmadik ligás Wehen Wiesbaden vendégeként szerda este, és továbbjutott a labdarúgó Német Kupa első fordulójából.

Sokáig úgy tűnt, a Bayern könnyedén kipipálja a kötelezőnek elkönyvelt feladatot: Harry Kane tizenegyesből gyorsan megszerezte a vezetést (0–1), és a második félidő elején közeli lövéssel Michael Olise is beköszönt (0–2).

Aztán a 64. percben Fatih Kaya közelről, a védője mögül kibújva berúgta a szépítő gólt (1–2), majd kisvártatva ki is egyenlített! Egy előreívelés után Moritz Flotho fejjel nagyszerűen csúsztatta meg a labdát, a korábban a belga Sint-Truidenben az élvonalbeli futballba is belekóstoló Kaya kapura tört, és nem kegyelmezett a fiatal Bayern-kapusnak, Jonas Urbignak (2–2).

És a harmadik ligás wiesbadeniek csodája egyelőre folytatódott! A 75. percben Kane kiharcolt egy újabb büntetőt, csakhogy berúgnia nem sikerült, sőt Florian Stritzel kapus az ismétlését is kivédte!

A végén mégis Kane lett a nyerőember: a 94. percben Josip Stanisic beívelését a bajorok angol gólzsákja a hálóba fejelte, továbbjuttatva csapatát (2–3).

Ezzel a mérkőzéssel lett teljes az 1. forduló eredménysora; a forduló eredeti időpontjában a Bayern Német Szuperkupa-mérkőzést vívott és nyert meg 2–1-re a VfB Stuttgart ellen.

A második forduló sorsolását augusztus 31-én tartják meg.

NÉMET KUPA
A LEGJOBB 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT
Wehen Wiesbaden (III.)–Bayern München 2–3 (Kaya 64., 70., ill. Kane 16., 94. – az elsőt 11-esből, Olise 51.)

