Vincent Kompany: Nem lehet kifogás a fáradtság!
Közismert, a Bayern München eddig félelmetes idényt produkál, tíz forduló után hatpontos előnnyel vezeti a bajnokságot az RB Leipzig előtt. Pozícióját a Freiburg ellen tarthatja meg, amely ellen pazar mérleggel büszkélkedhet az elmúlt időszakban, hiszen az utolsó három müncheni mérkőzésen a Freiburg sem pontot, sem gólt nem szerzett vendégként. Ennek ellenére Vincent Kompany elismerően nyilatkozott a szombati ellenfélről.
„A Freiburg a következetesség és a stabilitás egyik legjobb példája, aminek nagy rajongója vagyok a futballban. A játékstílusukhoz soha nem nyúltak igazán, csak kisebb változtatásokat eszközöltek, ha szükség volt rá. Ellenük sosem könnyű játszani, bármely csapattal fel tudják venni a versenyt. Kisebb hátrányt jelenthet, hogy több válogatott játékosunk a napokban tért vissza a kerethez, de ez nem lehet kifogás” – mondta a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón a belga vezetőedző, aki a hiányzókról és a sérültek állapotáról is híreket osztott meg.
Kérdéses a klublegenda, Manuel Neuer játéka, nem lép pályára Serge Gnabry, visszatérhet azonban a 21-szeres japán válogatott Ito Hiroki, ráadásul Joshua Kimmich és a kanadai Alphonso Davies is elkezdte a csapatedzéseket.
A 10. helyezett Freiburg teljesítménye is figyelemre méltó, mivel legutóbbi 13 tétmérkőzéséből mindössze a Leverkusen elleni bajnokin hagyta el vesztesen a pályát, így érhetően magabiztosan érkezik az Allianz Arenába. Ezt a mentalitást sugallja Julian Schuster vezetőedző nyilatkozata is, szerinte lehetnek lehetőségeik a Bayern ellen, de kellően agresszívan, bátran és kreatívan kell futballoznia hozzá csapatának. A freiburgi együttes legnagyobb fegyvere a pontrúgás lehet, mivel eddigi tizenhárom bajnoki találatából hét rögzített szituáció után született. Ugyanakkor a Bayern a legutóbbi, Union Berlin elleni 2–2 során mindkét gólt pontrúgás után kapta.
NÉMET BUNDESLIGA
11. FORDULÓ
Pénteken játszották
Mainz–Hoffenheim 1–1 (Da Costa 76., ill. Hanche-Olsen 9. – öngól)
Kiállítva: Kohr (Mainz, 87.)
Szombat
15.30: Augsburg–Hamburg
15.30: Bayern München–Freiburg (Tv: Arena4)
15.30: Borussia Dortmund–VfB Stuttgart
15.30: Heidenheim–Borussia Mönchengladbach
15.30: Wolfsburg–Bayer Leverkusen
18.30: 1. FC Köln–Eintracht Frankfurt (Tv: Arena4)
Vasárnap
15.30: RB Leipzig–Werder Bremen (Tv: Arena4)
17.30: St. Pauli–Union Berlin
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Bayern München
10
9
1
–
35– 6
+29
28
|2. RB Leipzig
10
7
1
2
20–13
+7
22
|3. Borussia Dortmund
10
6
3
1
16– 7
+9
21
|4. VfB Stuttgart
10
7
–
3
17–12
+5
21
|5. Bayer Leverkusen
10
6
2
2
24–14
+10
20
|6. Hoffenheim
11
6
2
3
22–17
+5
20
|7. Eintracht Frankfurt
10
5
2
3
23–19
+4
17
|8. Werder Bremen
10
4
3
3
15–18
–3
15
|9. 1. FC Köln
10
4
2
4
17–15
+2
14
|10. Freiburg
10
3
4
3
13–14
–1
13
|11. Union Berlin
10
3
3
4
13–17
–4
12
|12. Mönchengladbach
10
2
3
5
13–19
–6
9
|13. Hamburg
10
2
3
5
9–16
–7
9
|14. Wolfsburg
10
2
2
6
12–18
–6
8
|15. Augsburg
10
2
1
7
14–24
–10
7
|16. St. Pauli
10
2
1
7
9–20
–11
7
|17. Mainz
11
1
3
7
11–19
–8
6
|18. Heidenheim
10
1
2
7
8–23
–15
5