Vincent Kompany: Nem lehet kifogás a fáradtság!

Közismert, a Bayern München eddig félelmetes idényt produkál, tíz forduló után hatpontos előnnyel vezeti a bajnokságot az RB Leipzig előtt. Pozícióját a Freiburg ellen tarthatja meg, amely ellen pazar mérleggel büszkélkedhet az elmúlt időszakban, hiszen az utolsó három müncheni mérkőzésen a Freiburg sem pontot, sem gólt nem szerzett vendégként. Ennek ellenére Vincent Kompany elismerően nyilatkozott a szombati ellenfélről.

„A Freiburg a következetesség és a stabilitás egyik legjobb példája, aminek nagy rajongója vagyok a futballban. A játékstílusukhoz soha nem nyúltak igazán, csak kisebb változtatásokat eszközöltek, ha szükség volt rá. Ellenük sosem könnyű játszani, bármely csapattal fel tudják venni a versenyt. Kisebb hátrányt jelenthet, hogy több válogatott játékosunk a napokban tért vissza a kerethez, de ez nem lehet kifogás” – mondta a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón a belga vezetőedző, aki a hiányzókról és a sérültek állapotáról is híreket osztott meg.

Kérdéses a klublegenda, Manuel Neuer játéka, nem lép pályára Serge Gnabry, visszatérhet azonban a 21-szeres japán válogatott Ito Hiroki, ráadásul Joshua Kimmich és a kanadai Alphonso Davies is elkezdte a csapatedzéseket.

A 10. helyezett Freiburg teljesítménye is figyelemre méltó, mivel legutóbbi 13 tétmérkőzéséből mindössze a Leverkusen elleni bajnokin hagyta el vesztesen a pályát, így érhetően magabiztosan érkezik az Allianz Arenába. Ezt a mentalitást sugallja Julian Schuster vezetőedző nyilatkozata is, szerinte lehetnek lehetőségeik a Bayern ellen, de kellően agresszívan, bátran és kreatívan kell futballoznia hozzá csapatának. A freiburgi együttes legnagyobb fegyvere a pontrúgás lehet, mivel eddigi tizenhárom bajnoki találatából hét rögzített szituáció után született. Ugyanakkor a Bayern a legutóbbi, Union Berlin elleni 2–2 során mindkét gólt pontrúgás után kapta.

NÉMET BUNDESLIGA

11. FORDULÓ

Pénteken játszották

Mainz–Hoffenheim 1–1 (Da Costa 76., ill. Hanche-Olsen 9. – öngól)

Kiállítva: Kohr (Mainz, 87.)

Szombat

15.30: Augsburg–Hamburg

15.30: Bayern München–Freiburg (Tv: Arena4)

15.30: Borussia Dortmund–VfB Stuttgart

15.30: Heidenheim–Borussia Mönchengladbach

15.30: Wolfsburg–Bayer Leverkusen

18.30: 1. FC Köln–Eintracht Frankfurt (Tv: Arena4)

Vasárnap

15.30: RB Leipzig–Werder Bremen (Tv: Arena4)

17.30: St. Pauli–Union Berlin