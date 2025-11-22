Nemzeti Sportrádió

Vincent Kompany: Nem lehet kifogás a fáradtság!

H. B.H. B.
2025.11.22. 10:50
Fotó: Imago Images
A Bayern München edzője szerint hiába fáradtak a játékosai, nyerni kell a Freiburg ellen.

Közismert, a Bayern München eddig félelmetes idényt produkál, tíz forduló után hatpontos előnnyel vezeti a bajnokságot az RB Leipzig előtt. Pozícióját a Freiburg ellen tarthatja meg, amely ellen pazar mérleggel büszkélkedhet az elmúlt időszakban, hiszen az utolsó három müncheni mérkőzésen a Freiburg sem pontot, sem gólt nem szerzett vendégként. Ennek ellenére Vincent Kompany elismerően nyilatkozott a szombati ellenfélről.

 „A Freiburg a következetesség és a stabilitás egyik legjobb példája, aminek nagy rajongója vagyok a futballban. A játékstílusukhoz soha nem nyúltak igazán, csak kisebb változtatásokat eszközöltek, ha szükség volt rá. Ellenük sosem könnyű játszani, bármely csapattal fel tudják venni a versenyt. Kisebb hátrányt jelenthet, hogy több válogatott játékosunk a napokban tért vissza a kerethez, de ez nem lehet kifogás” – mondta a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón a belga vezetőedző, aki a hiányzókról és a sérültek állapotáról is híreket osztott meg.

Kérdéses a klublegenda, Manuel Neuer játéka, nem lép pályára Serge Gnabry, visszatérhet azonban a 21-szeres japán válogatott Ito Hiroki, ráadásul Joshua Kimmich és a kanadai Alphonso Davies is elkezdte a csapatedzéseket.

A 10. helyezett Freiburg teljesítménye is figyelemre méltó, mivel legutóbbi 13 tétmérkőzéséből mindössze a Leverkusen elleni bajnokin hagyta el vesztesen a pályát, így érhetően magabiztosan érkezik az Allianz Arenába. Ezt a mentalitást sugallja Julian Schuster vezetőedző nyilatkozata is, szerinte lehetnek lehetőségeik a Bayern ellen, de kellően agresszívan, bátran és kreatívan kell futballoznia hozzá csapatának. A freiburgi együttes legnagyobb fegyvere a pontrúgás lehet, mivel eddigi tizenhárom bajnoki találatából hét rögzített szituáció után született. Ugyanakkor a Bayern a legutóbbi, Union Berlin elleni 2–2 során mindkét gólt pontrúgás után kapta.

NÉMET BUNDESLIGA
11. FORDULÓ
Pénteken játszották
Mainz–Hoffenheim 1–1 (Da Costa 76., ill. Hanche-Olsen 9. – öngól)
Kiállítva: Kohr (Mainz, 87.)

Szombat
15.30: Augsburg–Hamburg
15.30: Bayern München–Freiburg (Tv: Arena4)
15.30: Borussia Dortmund–VfB Stuttgart
15.30: Heidenheim–Borussia Mönchengladbach
15.30: Wolfsburg–Bayer Leverkusen
18.30: 1. FC Köln–Eintracht Frankfurt (Tv: Arena4)

Vasárnap
15.30: RB Leipzig–Werder Bremen (Tv: Arena4)
17.30: St. Pauli–Union Berlin

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

  1. Bayern München

10

9

1

35–  6

+29 

28 

  2. RB Leipzig

10

7

1

2

20–13

+7 

22 

  3. Borussia Dortmund

10

6

3

1

16–  7

+9 

21 

  4. VfB Stuttgart

10

7

3

17–12

+5 

21 

  5. Bayer Leverkusen

10

6

2

2

24–14

+10 

20 

  6. Hoffenheim

11

6

2

3

22–17

+5 

20 

  7. Eintracht Frankfurt

10

5

2

3

23–19

+4 

17 

  8. Werder Bremen

10

4

3

3

15–18

–3 

15 

  9. 1. FC Köln

10

4

2

4

17–15

+2 

14 

10. Freiburg

10

3

4

3

13–14

–1 

13 

11. Union Berlin

10

3

3

4

13–17

–4 

12 

12. Mönchengladbach

10

2

3

5

13–19

–6 

13. Hamburg

10

2

3

5

9–16

–7 

14. Wolfsburg

10

2

2

6

12–18

–6 

15. Augsburg

10

2

1

7

14–24

–10 

16. St. Pauli

10

2

1

7

9–20

–11 

17. Mainz

11

1

3

7

11–19

–8 

18. Heidenheim

10

1

2

7

8–23

–15 

 

 

