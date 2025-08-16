Félidőnként egy gól a stuttgarti kapuban, a Bayerné a német Szuperkupa

Franz Beckenbauer tavaly januári halála után első alkalommal viselte a Német Szuperkupa a 78 évesen elhunyt kétszeres aranylabdás, játékosként és edzőként is világ- és Európa-bajnok legenda nevét – a döntésről tavaly decemberben számolt be a Német Labdarúgó-szövetség.

A bajnok Bayern és a kupagyőztes VfB Stuttgart összecsapása a Franz Beckenbauer Szuperkupáért a névadó klubjának óriási rohamaival kezdődött, a Stuttgart kapura veszélytelen volt, csak elvétve járt a müncheniek térfelén. Az első negyedórában a bajorok eleinte Leon Goretzka révén veszélyeztettek, majd Serge Gnabrynak is akadt veszélyes próbálkozása, és sejteni lehetett, hogy nem bírja sokáig a nyomást a VfB.

Ez a pillanat a 18. percben érkezett el, amikor egy rossz felívelésbe Luca Jaquez kapott bele fölöslegesen, a labda pedig éppen Harry Kane elé pattant, ő pedig nem szokta az ilyen helyzetek elrontani. Most sem tette, úgy lőtte a labdát a tizenhatos vonaláról a jobb alsóba, hogy a lövés pillanatában még el is csúszott. Ezzel az előző két idény gólkirálya megkezdte a gólgyártást az új idényben is.

KANE GÓLJA

Az előnybe került Bayernt mintha kicsit megnyugtatta volna a találat, a gól után a Stuttgart játéka egy csapásra megváltozott, s akár egyenlíthetett is volna, ha mondjuk Nick Woltemade, vagy éppen Josha Vagnoman jobban koncentrál, vagy nem Manuel Neuer áll a Bayern kapujában. Ő állt, így a szünetig nem változott az eredmény.

Aztán jó ideig a második félidőben sem, mert ugyan a játék helyenként a korábbinál lüktetőbb volt, az igazán nagy helyzetek ezúttal mindkét oldalon elmaradtak, a gólszerzés helyett pedig egyre többet foglalkoztak a csapatok egymással, s közben szép lassan kezdett kicsúszni a mérkőzés Harm Osmers kezéből. A 40 éves, lassan 125. Bundesliga-meccsének levezetésére készülő játékvezetőt aztán Kane mentette meg, amikor bő negyedórával a szünet után nagy helyzetbe került, és az ötös bal sarkáról leadott lövését Fabian Bredlow kapus bravúrral védte – a játékosok visszazökkentek a korábbi kerékvágásba, vagyis inkább a labdával foglalkoztak, egymás helyett.

Tíz percen belül jött a stuttgarti válasz, Jamie Lewelling kissé balról, 17 méterről lőtt, a labda Dayot Upamecano fején megpattant, ám Neuer káprázatos reflexmozdulattal védett. Azt nem tudhatjuk, hogyan alakult volna a folytatás, ha Neuer nem tudja védeni Lewelling lövését, mindenesetre a Bayern a következő támadása végén megduplázta előnyét: Gnabry jobbról érkező beadását a nyáron a Liverpoolból 70 millió euróért elcsábított Luis Díaz precízen csúsztatott Bredlow mellett a jobb alsóba az ötös vonaláról, azaz góllal mutatkozott be új csapatában.

DÍAZ GÓLJA

A meccsnek azonban még nem volt vége, a négyperces hosszabbítás végén Lewelling óriási bedobás után továbbcsúsztatott labdát a kapuba stukkolt, így szépített ugyan, de az egyenlítés a hátralévő időben nem jött össze a hazaiaknak.

LEWELLING SZÉPÍTÉSE

A Bayern tehát a klubikonjáról elnevezett trófeát első alkalommal emelhette a magasba, összességében pedig rekordnak számító 11. alkalommal nyerte meg a Szuperkupát.

NÉMET SZUPERKUPA

VfB Stuttgart–Bayern München 1–2 (Lewelling 90+3., ill. Kane 18., Luis Díaz 77.)